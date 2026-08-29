Российские средства ПВО за ночь сбили 313 украинских БПЛА

Герой России Головин призвал раскрыть гражданский потенциал ветеранов СВО

В ЕР предложили активнее раскрывать гражданский потенциал ветеранов СВО

Tекст: Алексей Нечаев

«Сейчас в России уделяется огромное внимание закрытию социальных потребностей ветеранов боевых действий, членов их семей», – отметил Герой России Владислав Головин, начальник главного штаба движения «Юнармия». При этом следующим шагом, по его словам, должно стать создание условий для возвращения ветеранов к полноценной профессиональной жизни.

Он напомнил, что работа фонда «Защитники Отечества» посвящена помощи ветеранам СВО, а в Народной программе «Единой России» это является одним из приоритетных направлений. По мнению Головина, сегодня важно развивать поддержку ветеранов в сфере гражданской профессиональной деятельности – от наставничества и переобучения до адаптации рабочих мест.

Важная роль здесь отводится региональным проектам – аналогам федеральной программы «Время героев». Они позволяют ветеранам получать образование, осваивать новые профессии и повышать квалификацию. Отдельное направление – адаптация рабочих мест с учетом состояния здоровья тех, кто вернулся с фронта.

«Все эти меры будут и в дальнейшем способствовать адаптации ветеранов, их интеграции в экономические и социальные процессы государства», – сказал Головин.

Особое внимание, по его мнению, необходимо уделять военнослужащим, получившим тяжелые ранения. «Задача нашего государства – придать военнослужащим уверенность в том, что для них открыты все дороги и они найдут свое призвание в мирной жизни. Мы должны помочь раскрыть потенциал каждого россиянина, пришедшего с СВО. И страна с этими вызовами успешно справляется», – подчеркнул он.

Еще одним направлением Головин назвал передачу ветеранского опыта молодому поколению, что также зафиксировано в Народной программе ЕР. «Я постоянно призываю ветеранов повышать вовлеченность в патриотическое воспитание, передавать свои навыки и ценности для взращивания будущих героев», – сказал собеседник.

В блоке «Поддержка наших героев» своей Народной программы партия предлагает расширить трудовые и социальные гарантии ветеранам и их семьям, увеличить возможности реабилитации, совершенствовать трудоустройство и переобучение, помогать ветеранам развивать малый и средний бизнес. Отдельно предусмотрено привлечение ветеранов на государственную и муниципальную службу, в систему образования и другие отрасли экономики, в том числе через федеральную программу «Время героев» и ее региональные аналоги.

Напомним, в четверг в Москве стартовал всероссийский форум ветеранов СВО «Вместе победим», который собрал более 2 тыс. человек. Организаторами мероприятия выступили фонд «Защитники Отечества», общество «Знание» и правительство Москвы.

В начале форума участникам было зачитано обращение президента России Владимира Путина. «Созданная в нашей стране система поддержки ветеранов, их родных и близких развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами, учитывает конкретные жизненные ситуации», – отметил глава государства.