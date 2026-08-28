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Склад оборудования для солнечных электростанций сгорел на Украине
На Украине огнем уничтожен склад энергетической компании Yasno, где хранилось оборудование для работы солнечных электростанций.
На украинской территории произошел пожар на складе дочернего предприятия ДТЭК – компании Yasno, передает ТАСС. В результате инцидента было уничтожено оборудование, предназначенное для солнечных электростанций.
Информацию о происшествии подтвердил генеральный директор компании Сергей Коваленко. «Вчера сгорел один из наших складов. На этом складе хранилась часть оборудования для солнечных электростанций. Большинство повреждено. Сейчас оцениваем убытки», – сообщил он.
Уточняется, что компания Yasno является частью структуры энергетического холдинга ДТЭК, принадлежащего бизнесмену Ринату Ахметову. В настоящее время специалисты занимаются оценкой причиненного ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, объекты энергетической компании ДТЭК получили серьезные повреждения в Одесской области.
Ранее теплоэлектростанция этого холдинга полностью остановила выработку электроэнергии.
В начале июня энергообъект компании в Киеве пострадал из-за ночного пожара.