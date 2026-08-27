  • Новость часаМинобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе
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    Дорогой газ затягивает Европу в стагфляцию
    Ростех передал армии новую партию истребителей Су-35С
    В России сократилось число женщин-миллиардеров
    Очередь из 70 судов скопилась на Дунае в ожидании доступа в украинские порты
    ВС России нанесли массированный удар по ВПК и портам Украины
    Возросло число пострадавших при ракетном ударе по Донецку
    Зеленского уличили в монтаже видеообращения у стелы Запорожья
    В ЯНАО обнаружили новые масштабные залежи углеводородов
    Цены на газ в Европе стабилизировались немного ниже 800 долларов
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

    2 комментария
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    5 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    9 комментариев
    27 августа 2026, 09:45 • Новости дня

    Госдолг на каждого украинца достиг рекордных 8,5 тыс. долларов

    Госдолг Украины на каждого жителя приблизился к 8,5 тыс. долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственный долг Украины в пересчете на каждого гражданина страны достиг отметки почти в 8,5 тыс. долларов на фоне растущих внешних заимствований.

    Размер государственного долга Украины в пересчете на одного жителя составляет почти 8,5 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Согласно статистике министерства финансов страны, общая сумма национальных займов достигла 211,6 млрд долларов.

    В начале мая министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что численность населения на подконтрольной Киеву территории колеблется от 22 до 25 млн человек. При расчете по максимальному демографическому показателю долговая нагрузка на каждого украинца достигает 8,46 тыс. долларов.

    Украинские власти пытаются покрыть дефицит бюджета за счет внешнего финансирования. При этом западные страны все дольше обсуждают выделение новых пакетов помощи и призывают Киев активнее искать внутренние источники для самофинансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финансовые обязательства Киева перед зарубежными кредиторами превысили 166 млрд долларов.

    Общий государственный долг Украины с конца 2013 года взлетел более чем в 16 раз.

    К концу апреля текущего года этот показатель достиг 104% ВВП страны.

    26 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за сутки взяла под контроль два населенных пункта – Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Писаревкой в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Пролетарского, Садков и Кияницы в Сумской области.

    А Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бузово, Цуповкой, Новоалександровкой, Липцами и Слатино.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и танк.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Неженку в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты возле Малиновки, Маломихайловки, Ивановки и Васильковки в Днепропетровской области, Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 345 военнослужащих и две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполья и Роганского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, бронемашина «Казак», артиллерийское орудие и радиолокационная станция, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Анновку в ДНР.

    Днем ранее они освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    А до этого освободили Зеленое в Запорожской области.

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    27 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России нанесли удар ракетами и беспилотниками по Киеву, сообщают местные власти и украинские СМИ, а также российские военкоры.

    Киевская городская военная администрация в соцсетях сообщает об ударе баллистической ракетой. Также украинские СМИ сообщают об атаке БПЛА. «Воздушная атака продолжается», – пишут украинские СМИ.

    «Баллистика и реактивные БПЛА атаковали Киев, Кривой Рог, Полтаву, Кременчуг и Запорожье. Новые реактивные БПЛА атакуют Киев и область утром. С ночи БПЛА вместе с ракетами летят в направлении Киева, Броваров и Борисполя», – говорится в сообщении «Военкоров Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Кривом Роге.

    Также российские войска атаковали дронами цели в Сумской области.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    26 августа 2026, 22:25 • Новости дня
    МИД указал на сокращение возможностей дипломатического урегулирования на Украине

    Галузин: Теракты Киева против гражданских лиц сузили пространство для дипломатии

    Tекст: Антон Антонов

    Террористическая тактика, к которой прибегает Киев на фоне провалов на фронте, ограничила пространство для дипломатического урегулирования конфликта, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Выбранная Киевом в условиях провалов на фронте диверсионно-террористическая тактика против гражданских лиц и невоенных объектов нашей страны действительно сузила возможности политико-дипломатического урегулирования кризиса», – сказал Галузин РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Галузин заявил, что вариант «заморозки» конфликта вокруг Украины неприемлем без устранения его первопричин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские власти намеренно осложняют переход к дипломатическому урегулированию, совершая террористические атаки на мирные объекты.

    Украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства. Ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ.

    В результате целенаправленной атаки ВСУ на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.

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    26 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    Пасечник: При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате целенаправленной атаки на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «В разгар дня неонацисты прицельно ударили по рейсовому автобусу «Лисичанск – Стаханов», который двигался по автодороге Золотое – Первомайск», – сообщил Пасечник в своем канале в Max.

    В момент обстрела в салоне находились 15 пассажиров. Восемь человек скончались на месте происшествия от полученных травм. Двадцатилетняя девушка была экстренно госпитализирована в реанимацию, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.

    Ранения также получили мать погибшей девушки и 18-летняя пассажирка, которую направили в больницу. Водителю и еще троим пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

    Руководитель региона назвал произошедшее бесчеловечным актом терроризма киевских властей. В настоящее время следователи Следственного комитета России по ЛНР фиксируют последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинские военные атаковали рейсовый автобус «Стаханов – Москва».

    В начале июля под удар в Лисичанске попал другой городской пассажирский транспорт.

    В начале августа в результате налетов вражеских беспилотников на территорию республики погибли два мирных жителя.

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    26 августа 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт: Молодежь Тернополя бунтует против ТЦК от лица всех украинцев

    Политолог Корнилов: Бунт против ТЦК в Тернополе повторит судьбу протеста во Львове

    Эксперт: Молодежь Тернополя бунтует против ТЦК от лица всех украинцев
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине крайне высок градус недовольства работой ТЦК. Кризис усиливается опасениями из-за возможного призыва женщин. При этом основными участниками бунтов становится молодежь, пока не подлежащая мобилизации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Тернополе местные жители вышли на ночной марш протеста.

    «Жителями Тернополя в их бунте против ТЦК руководит желание выжить. Они понимают, что участь быть мобилизованными, вероятно, ждет значительную часть Украины. Эти опасения усиливаются на фоне заявлений иностранных «партнеров» Киева и украинских чиновников о возможности скорого призыва женщин», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    В связи с этим, заметил он, молодежь, женщины, старики и даже люди с ограниченными физическими возможностями бросаются защищать мужчин от «людоловов». «Кадры идущих по центру Тернополя юношей и девушек, скандирующих «Ганьба!» (с украинского – «Позор!»), выглядели впечатляюще», – признал собеседник.

    «Вряд ли это была спланированная акция. Скорее всего, молодые жители города спонтанно, но в едином порыве решили выразить свое отношение к Зеленскому и политике его команды. Все понимают суть происходящего, но ничего не могут сделать», – добавил эксперт.

    Политолог обратил внимание на то, что основную часть марширующих составляли молодые люди. По его мнению, это связано с тем, что закон пока запрещает ТЦК их мобилизовать. «При этом, думаю, власти поступят с ними так же жестко, как и во Львове – поставят на колени, заставят извиняться на камеру после физического давления», – допустил собеседник.

    Корнилов также выразил сожаление в связи с тем, что на акции против ТЦК решаются жители далеко не всех украинских регионов. «Например, во Львове и Тернополе люди пытаются оказывать хоть какое-то сопротивление. А другие крупные города молчат. Видимо, местное население настолько подавлено, что не может ничего организовать», – заключил аналитик.

    Ранее в Тернополе после столкновения местных жителей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) люди вышли на ночной марш протеста, передает РИА «Новости». На опубликованном видео большая группа молодых людей идет ночью по дороге мимо военного автомобиля и автобуса. Участники шествия периодически выкрикивают слово «Ганьба!» («Позор!»). Судя по роликам, в акции протеста преимущественно участвовала молодежь.

    Незадолго до этого группа людей в Тернополе напала на авто сотрудников ТЦК, сообщила региональная полиция. Инцидент произошел при проверке документов. Силовики получили телесные повреждения. На место прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные полицейские наряды. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту.

    В июле митинги против мобилизации прошли во Львове. Они начались с задержания в Сиховском районе сотрудниками ТЦК мужчины, которого избили и силой затащили в микроавтобус. Это возмутило прохожих, около 200 человек заблокировали проезжую часть и перевернули авто.

    Затем толпа окружила одного из сотрудников ТЦК и устроила над ним самосуд, потребовав снять форму, а после отказа силой сорвала с него одежду и избила. На подмогу стянули крупные силы спецназа. Ситуация переросла в жесткие стычки. По некоторым данным, в беспорядках участвовало около тысячи человек.

    Участников конфликта вынудили публично извиняться. Около 50 задержанных выстроили на ступеньках на одной из улиц города и заставили кричать «Слава ТЦК!». Перед этим задержанных на несколько часов помещали в СИЗО. В ходе беседы с правоохранителями один из бунтовщиков обязался пойти в армию. Второй заявил, что уже состоит в рядах ВСУ.

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    26 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство

    Политолог Шеслер: Европа создает финансовый барьер для беженцев с Украины

    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские страны, которые в 2022 году активно поддерживали украинских беженцев, сейчас последовательно сокращают объемы помощи: урезаются пособия, ужесточаются условия получения соцподдержки. Такие меры – не только следствие сложной экономической ситуации в Европе, но и сигнал против массового выезда украинцев, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Страны Европы, вводя в 2022 году особые меры поддержки беженцев с Украины, рассчитывали, что военный конфликт продлится несколько лет, после чего люди вернутся домой, и траты на них сократятся. Однако сейчас совершенно очевидно, что они не собираются на родину. Более того, число украинцев, ищущих убежище за рубежом, только растет», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    В этой связи целый ряд европейских стран значительно сокращают помощь украинским беженцам. «Например, ФРГ всегда оказывала самую значительную поддержку: власти, в частности, предоставляли пособия, оплачивали жилье», – напомнила собеседница, уточнив, что сейчас эти меры буквально «тают». В качестве примера политолог указала: украинская пенсия учитывается как доход при расчете права на социальную помощь в Германии, уменьшая таким образом сумму выплат.

    «Перебравшиеся в Польшу украинцы с 2024 года практически ничего не получали – за исключением разве что пособий для несовершеннолетних и льгот на медицинскую помощь», – рассказала Шеслер со ссылкой на своих знакомых. По ее оценкам, причиной значительного сокращения европейскими странами помощи украинским беженцам является сложная экономическая ситуация.

    Кроме того, принимаемые решения – это сигнал Европы украинцам, считает собеседница. «Евросоюз выделяет десятки миллиардов евро на военную и финансовую поддержку Украины. Но при этом еврочиновники не заинтересованы в том, чтобы граждане республики уезжали из своей страны. Сокращение пособий призвано создать определенный финансовый барьер для тех, кто хочет покинуть дом», – детализировала эксперт.

    По мнению политолога, лишенные соцподдержки беженцы с Украины вряд ли попытаются перебраться в другую страну. «Дело в том, что многие государства урезают программы помощи. Более того, в США, например, планируют лишить статуса беженца 200 тыс. украинцев. Таким образом, украинцам не приходится рассчитывать на радушный прием», – рассуждает аналитик.

    В Россию тоже смогут приехать не многие, продолжила она. «Некоторые беженцы для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность Киеву, оставили в соцсетях такие следы, после которых им въезд в РФ закрыт», – считает спикер. Политолог предположила, что украинцы не захотят возвращаться и домой. «Люди слишком много потратили на то, чтобы выехать из страны. Более того, они понимают, что на Украине ситуация ухудшается: ближайшая зима будет очень тяжелой», – отметила Шеслер. Таким образом, между нищенством в Европе и катастрофой на Украине беженцы выберут первое, заключила политолог.

    Ранее стало известно, что страны Запада, принявшие у себя наибольшее число украинских граждан, значительно сократили их поддержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Отмечается, что больше всего беженцев с Украины в странах ЕС (29,2%) живет в Германии – 1,29 млн, а также в Польше – 961 тыс. человек и Чехии – 381 тыс.

    Как напоминает агентство, с апреля 2025 года в ФРГ новоприбывшие получают помощь на общих основаниях, а с середины 2026 года введена система базовой помощи беженцам – при ее получении учитываются доходы, сбережения и трудовая активность просителей. В Польше в марте 2026 года вступили в силу новые правила, уравнявшие украинцев с беженцами из других стран. В частности, им урезали денежные пособия, бесплатное медобслуживание, компенсацию расходов на аренду жилья.

    В Чехии еще в 2024 году украинским беженцам сократили со 150 до 90 дней срок проживания в бесплатном временном жилье. Теперь по истечении этого периода они должны самостоятельно найти и оплачивать дом или квартиру. При этом правительство сохранило выплаты в первые пять месяцев пребывания и продолжает выплачивать пособия для социально незащищенных лиц, говорится в материале.

    Напомним, с 5 августа Европейский союз прекратил предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста (23–60 лет). Как уточнило МВД Чехии, получить временную защиту заявители смогут только в том случае, если подтвердят через приложение «Резерв+» выполнение воинских обязанностей или наличие законных оснований для освобождения от них. Это условие распространяется на первое и повторное прошение, а также на временную защиту для совместного проживания семьи.

    В ЕС объяснили меры изменением «оборонных потребностей Украины». «Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Киев. Как часть нашей поддержки, мы также хотим убедиться, что Украина может защищать себя. Поэтому наша схема временной защиты уважает законные потребности страны», – заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган, чья страна председательствует в Совете ЕС.

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    26 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Pravda: Украинца и латышей обвинили в поджоге словацкого оборонного завода

    Граждан Украины и Латвии обвинили в попытке поджога завода в Словакии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обвиняемыми в попытке поджога завода по выпуску БПЛА в восточной части Словакии являются гражданин Украины и два гражданина Латвии, сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена словацкого правительства.

    Гражданин Украины и два гражданина Латвии обвиняются в попытке поджога завода по производству беспилотников на востоке Словакии, передает ТАСС. Об этом сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена правительства.

    «Тот, которого удалось быстро задержать в Германии, благодаря взаимодействию с местными службами безопасности, имеет латышское гражданство. Из двух мужчин, задержанных в Словакии, один украинец и один латыш», – приводит издание слова политика.

    Полиция Словакии 25 августа сообщила о предотвращении нападения на предприятие и предъявлении обвинений троим иностранцам. По данным правоохранителей, злоумышленники планировали действовать по заказу третьей стороны.

    Позднее словацкие средства массовой информации уточнили, что целью диверсантов должен был стать завод компании Skyeton около города Прешов. На этом предприятии выпускают беспилотники Raybird, которые используются Вооруженными силами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкие правоохранители предотвратили поджог предприятия по производству беспилотников.

    В мае взрывы разрушили киевский офис разработчика дронов Skyeton.

    Неделей ранее полиция Латвии задержала подозреваемых в поджоге оборонного объекта в Таллине.

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    26 августа 2026, 22:40 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Донецку ракетами Storm Shadow пострадали восемь человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР из-за действий ВСУ за сутки пострадали 11 гражданских лиц, число пострадавших от удара ВСУ ракетами Storm Shadow по району торгово-развлекательного центра в Донецке увеличилось до восьми, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Продолжает поступать информация о последствиях атак на территории Республики из-за киевской агрессии», – сообщил Пушилин в «Максе».

    По его словам, в Киевском районе Донецка при ударе крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по территории торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити» ранения средней тяжести получили девочка 2016 года рождения и подросток 2010 года рождения. Также пострадали две женщины и четверо мужчин.

    В Петровском районе Донецка мужчина получил ранения при подрыве на взрывоопасном предмете. Еще один мужчина пострадал в Калининском районе Горловки от детонации боеприпаса, а в Селидово Красноармейского округа мужчина получил ранения при атаке ударного беспилотника.

    «Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» – написал он.

    По данным главы республики, повреждены восемь жилых домов, 11 объектов гражданской инфраструктуры и несколько легковых автомобилей в Донецке, Докучаевске, Енакиево, а также в Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства.

    Крупнейший торгово-развлекательный комплекс Донецка «Донецк сити» поврежден в результате массированного ракетного обстрела.

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    26 августа 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте

    Песков: Украина однозначно проигрывает конфликт

    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Динамика боевых действий на линии соприкосновения ярко свидетельствует о неминуемом поражении украинских войск и внутренней деградации действующей власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил текущую ситуацию на линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

    «То, что Украина проигрывает конфликт – это однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует», – сказал представитель Кремля.

    Кроме того, Песков отметил внутреннюю деградацию украинской власти. По его словам, киевский режим стремительно разрушается изнутри и теряет свою устойчивость, которая и раньше находилась на крайне низком уровне.

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.

    Песков подтвердил стабильное развитие ситуации в зоне проведения боевых действий.

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    26 августа 2026, 23:05 • Новости дня
    Зеленского уличили в монтаже видеообращения у стелы Запорожья

    Военкоры уличили Зеленского в монтаже видеообращения у стелы Запорожья

    Зеленского уличили в монтаже видеообращения у стелы Запорожья
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский записал видео о «успехах» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне въездной стеллы Запорожья, однако военкоры на кадрах заметили внезапно появившийся из ниоткуда грузовик.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал видеозапись, посвященную заявлениям об успехах вооруженных сил страны, передает Lenta.ru. Внимательные пользователи сети быстро выявили признаки редактирования кадров. На заднем плане ролика из-за спины Зеленского неожиданно возник движущийся грузовой автомобиль.

    Авторы Telegram-канала «Работайте, братья!» обратили внимание на этот момент и опубликовали соответствующий фрагмент.

    «Виртуальный воин (...) Да только матрица дала сбой», – прокомментировали ситуацию создатели канала.

    Ранее военкор Александр Коц назвал видео Зеленского на фоне стелы Запорожья добрым знаком.

    В марте наблюдатели усомнились в достоверности ролика Владимира Зеленского из Донбасса.

    В декабре прошлого года бывший сотрудник СБУ разоблачил фейковое видео украинского лидера из Купянска.

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    26 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Украина начала принудительную эвакуацию детей с подконтрольной территории Запорожья

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Украины приняли решение об обязательном вывозе несовершеннолетних из девяти населенных пунктов Запорожской области, подконтрольных Киеву, в течение месяца.

    В девяти подконтрольных Киеву населенных пунктах Запорожской области объявили обязательную эвакуацию детей, передает ТАСС. Такое решение принято на основании приказа главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

    Процесс вывоза несовершеннолетних планируется полностью завершить в течение 30 дней. Украинские власти регулярно инициируют подобные меры из-за приближения линии боевого соприкосновения.

    С 1 июня прошлого года с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 150 тыс. человек. Среди них почти 18 тыс. детей и более 5 тыс. граждан с ограниченной мобильностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию несовершеннолетних из Краматорска.

    В июне Киев приступил к частичному вывозу мирного населения из подконтрольного города Запорожье.

    В том же месяце на территории Днепропетровской области стартовала кампания по перемещению семей с детьми из десятков населенных пунктов.

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    26 августа 2026, 12:42 • Новости дня
    Херсонская ТЭЦ получила повреждения после удара ВС России

    ВС России серьезно повредили Херсонскую ТЭЦ управляемой авиационной бомбой

    Херсонская ТЭЦ получила повреждения после удара ВС России
    @ naftogaz.com

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Херсонской ТЭЦ, которая получила серьезные повреждения, сообщила компания «Нафтогаз».

    Компания «Нафтогаз» сообщила, что Херсонская ТЭЦ получила повреждения после удара ВС России, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    По данным представителей компании «Нафтогаз», атака была осуществлена с использованием управляемой авиационной бомбы.

    Ранее массированные удары вывели из строя Одесскую ТЭЦ.

    В конце июля реактивные беспилотники атаковали киевскую ТЭЦ-5.

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    26 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар беспилотными летательными аппаратами по порту Измаил в Одесской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки был поражен сухогруз, который доставил на территорию Украины грузы военного назначения.

    Кроме того, российские военные уничтожили три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения подразделений ВСУ. Также удару подверглись объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военной техники и боеприпасов.

    Напомним, 19 августа российские беспилотники атаковали сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска.

    Двумя днями ранее военные уничтожили причальный терминал для разгрузки западной техники в Измаиле.

    В середине месяца Министерство обороны отчиталось о поражении пункта временной дислокации подразделений ВСУ в этом же городе.

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    27 августа 2026, 00:17 • Новости дня
    Мужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА
    Мужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и 17-летняя девушка, сообщает оперштаб региона.

    «Атаки ВСУ продолжаются. Пострадали два мирных жителя», – сообщил оперштаб в «Максе».

    В поселке Октябрьский от атаки БПЛА пострадал мужчина: с акубаротравмой его доставили в районную больницу, а затем госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Еще один дрон повредил крышу инфраструктурного объекта.

    В селе Бессоновка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате пострадала 17-летняя девушка – она получила непроникающие осколочные ранения рук и грудной клетки, лечение продолжит амбулаторно. Также повреждены машина и окна частного дома.

    В селах Таврово и Майский повреждены крыша частного дома и хозпостройка. В Грайворонском округе беспилотники повредили несколько частных домов. В Шебекинском округе дрон попал в крышу многоквартирного дома, что привело к возгоранию, а из-за детонации еще двух беспилотников сгорел частный дом. В Шебекино на территории предприятия загорелся грузовой автомобиль, повреждено здание.

    В поселке Красная Яруга атака дрона повредила окна административного здания, а в поселке Пролетарский Ракитянского округа беспилотник разбил стекла коммерческого объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате целенаправленной атаки ВСУ на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.

    В ДНР из-за действий ВСУ за сутки пострадали 11 гражданских лиц, число пострадавших от удара ВСУ ракетами Storm Shadow по району торгово-развлекательного центра в Донецке увеличилось до восьми.

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    26 августа 2026, 22:13 • Новости дня
    Образовательное учреждение в Донецке получило повреждения в результате атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Атака вооруженных сил Украины повредила здание учебного заведения в Донецке, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

    «В результате варварской атаки укрофашистами Калининского района повреждено здание, а также около 70 оконных блоков учебного заведения», – написал Кулемзин в «Максе».

    По словам Кулемзина, в образовательном учреждении уже начались работы по закрытию теплового контура. Их проводят силами народной дружины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства.

    Крупнейший торгово-развлекательный комплекс Донецка «Донецк сити» поврежден в результате массированного ракетного обстрела.

    Ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ.

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