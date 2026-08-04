Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
При атаках ВСУ в ЛНР погибли два человека
В результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по территории ЛНР погибли два мирных жителя, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«Погибли два человека, еще четверо ранены», – написал глава республики в Max.
В Лисичанске под удар попал водовоз из Татарстана во время раздачи питьевой воды жителям города. В результате атаки погибла 75-летняя женщина, а водитель получил ранения. Кроме того, на трассе между Новопсковом и Белокуракино беспилотник атаковал гражданский грузовик торгового предприятия, что привело к гибели 41-летнего водителя.
Украинские войска также нанесли удары по другим населенным пунктам. В Сватово атакован многоквартирный дом, тяжело ранена 88-летняя пенсионерка.
В Старобельском муниципальном округе удар пришелся по комбайну, пострадал 42-летний механизатор. В Брянке ранения получил 49-летний таксист, а в Кременной пострадал 40-летний мужчина. В Стаханове и Новоайдаре зафиксированы повреждения зданий и техники, обошлось без пострадавших.
В конце июля два человека пострадали в результате налетов украинских беспилотников на территорию ЛНР. Несколькими днями ранее в регионе погибли двое мужчин. В середине прошлого месяца жертвами атак дронов стали еще три мирных жителя.