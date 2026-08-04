При атаках ВСУ в ЛНР погибли два человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Погибли два человека, еще четверо ранены», – написал глава республики в Max.

В Лисичанске под удар попал водовоз из Татарстана во время раздачи питьевой воды жителям города. В результате атаки погибла 75-летняя женщина, а водитель получил ранения. Кроме того, на трассе между Новопсковом и Белокуракино беспилотник атаковал гражданский грузовик торгового предприятия, что привело к гибели 41-летнего водителя.

Украинские войска также нанесли удары по другим населенным пунктам. В Сватово атакован многоквартирный дом, тяжело ранена 88-летняя пенсионерка.

В Старобельском муниципальном округе удар пришелся по комбайну, пострадал 42-летний механизатор. В Брянке ранения получил 49-летний таксист, а в Кременной пострадал 40-летний мужчина. В Стаханове и Новоайдаре зафиксированы повреждения зданий и техники, обошлось без пострадавших.

В конце июля два человека пострадали в результате налетов украинских беспилотников на территорию ЛНР. Несколькими днями ранее в регионе погибли двое мужчин. В середине прошлого месяца жертвами атак дронов стали еще три мирных жителя.