Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.2 комментария
Герасимов: Российская армия наступает неснижающимися темпами
Вооруженные силы России ведут активные городские бои в Донецкой народной республике, успешно продвигаясь сразу на нескольких оперативных направлениях специальной военной операции, отметил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинспектировал позиции Южной группировки войск, передает Минобороны. Военачальник заслушал доклад командующего Сергея Медведева о текущей оперативной обстановке.
«Группировками войск продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление идет неснижающимися темпами на всех направлениях», – заявил Герасимов.
Глава Генштаба уточнил, что сейчас идут ожесточенные уличные столкновения за освобождение населенных пунктов Куртовка и Веролюбовка. Кроме того, российские подразделения контролируют уже около половины Алексеево-Дружковки.
Этот город является одним из ключевых узлов обороны противника на северодонецком направлении. Активные штурмовые действия на левом фланге успешно продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике.
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил о начале активных боестолкновений в этом населенном пункте.
Главной задачей группировки войск «Запад» является совместное с группировками «Южная» и «Центр» освобождение территории ДНР.