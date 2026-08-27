Politico: Директор ЦРУ съездил в Москву с предупреждением

Politico: Рэтклифф в Москве предупредил Россию против атак на Прибалтику

Tекст: Мария Иванова

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предупредил российских чиновников не идти на эскалацию конфликта с союзниками США по НАТО – Эстонией, Латвией и Литвой – на фоне затянувшейся спецоперации на Украине, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Поездка в Москву во вторник стала первым известным визитом директора ЦРУ в российскую столицу при президенте Дональде Трампе. Администрация США не подтверждала визит официально до утра среды, что вызвало волну спекуляций в Вашингтоне и Европе.

Ранее, в конце 2021 года, тогдашний глава ЦРУ Билл Бернс предупреждал президента России Владимира Путина против вторжения на Украину, однако спустя три месяца российские войска пересекли границу.

«Встреча была прежде всего направлена на то, чтобы предупредить Россию от любых эскалационных действий против прибалтийских государств», – рассказал источник, знакомый с деталями визита.

Помимо темы НАТО Рэтклифф поднял вопрос сокращения военной и экономической поддержки Ирана со стороны Москвы. По словам британского источника, он призвал Россию прекратить передавать Тегерану оружие и оборонные технологии, а также не «реагировать чрезмерно» на возможные новые санкции. Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил расширить санкции против стран, поддерживающих экономические связи с Ираном.

Трамп в утреннем радиоинтервью назвал визит «полурутинным», но признал, что его цель – приблизить завершение конфликта на Украине. «Мне неприятно расстраивать людей. Мы хотели бы, чтобы война на Украине закончилась», – сказал он. Самолет C-17, доставивший Рэтклиффа в Москву, вылетел из Латвии, следует из данных сервисов отслеживания полетов.

Сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд заявил, что приветствует такие контакты. «Ситуация не улучшается, если не разговаривать. Сейчас Россия не сосредоточена на решении проблем, но мы должны понять, какова их конечная цель», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете для проведения встреч.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее предположил, что визит главы американской разведки направлен на снижение геополитической напряженности вокруг стран Балтии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел преждевременными выводы о влиянии этой поездки на двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.