Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.8 комментариев
После мощного наводнения в Непале пропали восемь россиян
Восемь россиян пропали без вести в зоне разрушительного наводнения в Непале
После вызванного землетрясением мощного паводка на севере Непала остается неизвестной судьба 644 туристов из 33 стран, в том числе восьми россиян.
Стихийное бедствие охватило горные районы после землетрясения и оползня, передает РИА «Новости». Мощный поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши, вынудив власти объявить режим повышенной готовности.
Среди пропавших числятся граждане 33 государств. «По состоянию на 27 августа, 13.00, в посольство России в Непале поступили сведения о восьми российских гражданах, которые предположительно находились в зоне бедствия и не выходят на связь», – заявили в дипломатическом представительстве.
Дипломаты проверяют информацию совместно с местными спасателями. Известно о спасении двух россиянок на границе с Китаем. Женщины вовремя заметили приближающуюся воду и успели подняться на гору.
В настоящий момент эвакуированным туристкам оформляют документы для возвращения домой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате масштабного наводнения достигло 175 человек.
Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.
Накануне российское посольство сообщило о потере связи с четырьмя гражданами РФ.