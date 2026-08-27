Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?9 комментариев
Вертолеты вывезли выживших из зоны смертоносного наводнения в Непале
В Непале спасатели эвакуировали 116 человек из зоны смертоносного наводнения
Порядка 116 человек были эвакуированы из зоны наводнения в Непале с помощью вертолетов в утренние часы четверга, сообщил премьер-министр страны Балендра Шах в обращении к гражданам.
Порядка 116 человек были эвакуированы из зоны наводнения в Непале с помощью вертолетов утром в четверг, передает ТАСС. Об этом в обращении к гражданам рассказал премьер-министр страны Балендра Шах.
«Сегодня с 6:30 утра начались вылеты спасательных вертолетов. На данный момент совершено уже более 15 вылетов, и дополнительные вертолеты подготовлены к отправке. В ходе спасательной операции, проведенной армией Непала сегодня утром, из округа Расува в безопасные места были успешно эвакуированы 116 человек. Среди спасенных – 95 граждан Непала и 21 гражданин Индии», – сообщил он. Накануне вечером сообщалось о 250 спасенных.
По словам главы правительства, в зону бедствия оперативно доставляют предметы первой необходимости, генераторы, портативные вышки сотовой связи, медицинские принадлежности, палатки и оборудование. Вскоре там организуют временные точки сотовой связи и зарядки телефонов. Сбор информации о всех районах с помощью дронов находится на завершающей стадии.
Наводнение произошло в северных районах страны в среду утром из-за схода снежно-каменной лавины на границе с Китаем. Поисковики обнаружили тела 165 погибших. Пропавшими без вести числятся не менее 826 человек, включая 446 иностранцев. Посольство РФ сообщило, что в районе бедствия находилось по крайней мере четыре россиянина, с которыми потеряна связь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали свыше 570 человек.
В зоне стихийного бедствия оказались по меньшей мере четыре гражданина России.
Эксперты назвали причиной катастрофы масштабное обрушение ледника.