Жертвами землетрясения на Тайване стали 10 человек, 1,1 тыс. получили травмы

На Тайване произошло землетрясение, жертвами которого стали 10 человек

Tекст: Денис Тельманов

Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 10, пострадавших – 1106, еще 705 человек остаются заблокированными, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное информационное агентство острова.

Еще 18 человек числятся пропавшими, из них четверо иностранцы из Индии, Канады и Австралии.

В туристической зоне заблокированными остаются 688 человек, которые находятся в гостиничном комплексе в зоне отдыха Тяньсян, еще 10 человек блокированы в Тоннеле девяти поворотов.

Землетрясение произошло в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, магнитуда составила 7,3, что является самым большим значением за последние 25 лет.

В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.

При этом магнитуда самого мощного землетрясения по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии составила 7,7.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения, которое произошло на востоке Тайваня, девять человек погибли, 1011 получили ранения и 143 человека числятся пропавшими без вести.