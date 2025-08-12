Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».4 комментария
Власти Тайваня начали массовую эвакуацию из-за тайфуна «Подул»
Reuters сообщило о массовой эвакуации жителей Тайваня из-за тайфуна «Подул»
В преддверии удара тайфуна «Подул» на юго-восточном побережье Тайваня проводится эвакуация жителей, чтобы предотвратить возможные последствия стихийного бедствия, сообщает Reuters.
Власти Тайваня начали массовую эвакуацию жителей юго-восточного побережья острова из-за приближения тайфуна «Подул», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters. Основные меры предприняты в уезде Хуалянь, где около 700 человек вывозят из-за угрозы переполнения дамбы, образовавшейся после оползня в результате предыдущего тайфуна.
В соседних районах продолжается ликвидация последствий предыдущих штормов, которые уже вызвали сильные наводнения и повреждения от ветра. Синоптики отмечают, что скорость ветра тайфуна «Подул» достигает 155 километров в час, и ожидается, что он усилится.
По прогнозу, «Подул» достигнет города Тайтун в среду, а затем переместится на западное побережье и далее в конце недели направится к южной провинции Китая Фуцзянь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тайфун «Данас» привел к значительным потерям урожая и разрушениям на плантациях, затронув более 18 тыс. гектаров сельхозугодий Тайваня. Мощный тайфун оставил без света более 1 млн жителей Тайваня. В результате удара стихии на Тайване пострадали более 100 человек.