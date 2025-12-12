Казахстан призвал реформировать ООН

Президент Казахстана Токаев выступил за реформу ООН и расширение Совбеза

Tекст: Вера Басилая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости реформы Организации Объединенных Наций, обратив внимание на снижение роли и авторитета международного права, передает ТАСС.

По его словам, традиционные юридические основы постепенно подменяются «некими правилами», что негативно сказывается на эффективности многосторонних институтов.

Токаев отметил, что сегодня особенно ощущается дефицит таких важных факторов, как взаимное доверие и толерантность, а также понимание необходимости мира для устойчивого развития.

Выступая в Ашхабаде на Международном форуме мира и доверия, он подчеркнул, что восстановление стратегического баланса и формирование справедливого мирового порядка являются ключом к обеспечению международной стабильности. Токаев объяснил, что без этого безопасность может остаться лишь «фигурой речи и добрым пожеланием» в ходе переговоров.

Казахстан также выступает за расширение состава Совета Безопасности и укрепление роли Генеральной Ассамблеи. Токаев добавил, что крайне важно, чтобы мировые державы проявляли политическую волю, инициировали широкий диалог и были готовы к сложным компромиссам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настаивает на предотвращении доминирования западных стран при реформе ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия вместе со странами БРИКС и ШОС поддерживает систему международных отношений с центральной ролью ООН.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН с целью восстановления авторитета организации.