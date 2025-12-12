  • Новость часаКремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана в Ашхабаде
    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов
    Долина спела «Три белых коня» хором с публикой
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе
    Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Северска
    Захарова обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей
    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    12 декабря 2025, 00:41 • Новости дня

    Reuters: Рютте заявил об угрозе России для стран НАТО в ближайшие годы

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель НАТО выступил в Берлине с призывом к союзникам увеличить расходы на оборону из-за растущей угрозы российского военного вмешательства.

    В четверг Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Берлине призвал страны – участницы Альянса усилить оборону для предотвращения возможной войны, пишет Reuters. Он подчеркнул, что слишком многие союзники игнорируют срочность российской угрозы в Европе и считают, что располагают большим запасом времени.

    В своей речи Рютте заявил: «Мы – следующая цель России. Я опасаюсь, что слишком многие ведут себя спокойно и недостаточно осознают срочность ситуации. Слишком многие считают, что время играет на нас. Это не так. Действовать нужно сейчас».

    Генсек Альянса отметил, что конфликт вновь пришел на европейский континент, и подчеркнул: «Россия принесла войну обратно в Европу. И мы должны быть готовы».

    Рютте также предупредил, что Россия способна быть готовой к применению военной силы против НАТО в течение пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают непосредственную угрозу альянсу.

    Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для их готовности к возможному конфликту с Россией.

    На конференции в Берлине генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о дальнейшем расширении НАТО, сославшись на приоритет безопасности альянса.

    11 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
    Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем подчеркнул необходимость роста оборонных расходов среди европейских стран, передает РИА «Новости».

    По его словам, для достижения целей в области обороны Европа должна тратить не меньше, чем США. Рютте заявил: «Нам необходимо достичь наших целевых оборонных возможностей, чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими, если они нападут на нас».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно.

    Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

    Президент России Владимир Путин отметил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    11 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России

    Военный эксперт Кнутов: Украина запускает сотни дронов по России, когда получает детальные разведданные от США

    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Противник запускает более сотни дронов, как правило, тогда, когда обладает полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО. Эти сведения Украина получает, в том числе, от США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По информации Минобороны, в ночь на четверг средства ПВО сбили 287 БПЛА.

    «Масштаб украинских атак БПЛА по российским объектам постоянно меняется. Вариация зависит от нескольких критериев. Во-первых, это объем накопленных противников дронов. Во-вторых, стоит учитывать количество поступившего вооружения из-за рубежа. В-третьих, большую роль играет то, сколько оппоненты успели собрать аппаратов из уже готовых комплектов. В конечном счете, масштаб попытки удара зависит от погодных условий», – перечисляет Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, важное значение имеет получение украинской армией разведданных от США. «Эта информация, очевидно, поступает противнику, причем все время в разном объеме. ВСУ запускают более сотни дронов только тогда, когда обладают полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО», – продолжил он.

    «В противном случае ВСУ бьют не более, чем несколькими десятками БПЛА для создания постоянства давления на нашу противовоздушную оборону и другие силы. При таком сценарии атаки проводятся по известным противнику объектам топливно-энергетического комплекса, социальной инфраструктуры и просто жилым домам», – считает спикер.

    Напомним, в ночь на четверг российские силы ПВО уничтожили 287 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. 118 было сбито над Брянской областью, по 40 – над Калужской и Московской, в том числе 32 БПЛА, летевших на столицу.

    Также до нескольких десятков БПЛА сбили над Тульской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Смоленской областью, Курской, Орловской, Воронежской и Рязанской областями. В московских аэропортах вводились временные ограничения на прием воздушных судов. Свыше 40 рейсов перенаправили из Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского в другие города.

    По информации СМИ, ВСУ пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». Аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров, передает «Лента.ру».

    Отметим, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за украинских атак, который оценивается примерно в 600 млрд рублей. По его словам, современные вооружения, используемые ВСУ, позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    11 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    11 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике

    ЕК признала намерение изъять активы России для «выхода из сложной экономической ситуации»

    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала планы по экспроприации российских активов для поддержки экономики Евросоюза.

    Во время брифинга в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние не только на эту страну, но и на ситуацию в Европе, передает ТАСС.

    «Резонно утверждать, что использование статьи 122 обоснованно, поскольку оно позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас», – сказал он.

    Он пояснил, что статья 122 Соглашения о Европейском союзе позволяет принять решение об экспроприации не единогласно, а квалифицированным большинством голосов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.

    Министр заявил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением их финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов ключевым актом для защиты Евросоюза.

    11 декабря 2025, 18:25 • Новости дня
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    @ nikol.pashinyan_pm

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в TikTok видео из Москвы на фоне здания Федеральной службы безопасности на Лубянке.

    В качестве музыкального сопровождения ролика он выбрал популярную советскую песню «Белые розы» группы «Ласковый май».

    СМИ сообщали, что самолету с премьером Армении пришлось изменить пункт назначения из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.

    11 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    Риелтор Долиной оказался экспертом по схемам мошенничества с жильем

    RT: Риелтор Долиной работал экспертом по схемам мошенничества с недвижимостью

    Риелтор Долиной оказался экспертом по схемам мошенничества с жильем
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Риелтор, участвовавший в продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье, ранее выступал в СМИ как эксперт по защите от мошеннических схем на рынке недвижимости, сообщает RT.

    Риелтор Денис Б., сопроводивший сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье, ранее неоднократно выступал в СМИ как специалист по так называемым серым схемам и мошенничеству в недвижимости, пишет RT. Он также принимал участие в заседаниях Госдумы по вопросам информационного бизнеса и блогерства, что сам отмечал в социальных сетях.

    В материалах RT говорится, что Денис Б. ранее был одним из первых задержанных по уголовному делу о мошенничестве с квартирой Долиной, однако его выпустили после допроса как свидетеля.

    По словам адвоката Полины Лурье Светланы Свириденко, инициатором привлечения Дениса Б. стала сторона Ларисы Долиной, а сам он работает риелтором в одном из московских агентств недвижимости.

    Свириденко уточнила RT: «Лариса Долина сама обратилась в агентство, попала на дежурного риелтора, которым был Денис Б., – мы это знаем по звонку. Дальше он показывает квартиру Полине. У следствия к нему сейчас претензий нет. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял все, объяснял, если какие-то вопросы возникали».

    RT выяснил, что 32-летний риелтор Денис Б. родом из Тольятти, как и Андрей Основа – один из осужденных по делу мошенничества с жильем Долиной. В интервью два года назад Денис Б. подробно рассказывал, как обезопасить себя от недобросовестных продавцов, советовал обращать внимание на поведение продавцов и называл главные «красные флаги» сделок. Он подчеркивал угрозы социальной инженерии и предостерегал от подозрительно дешевых предложений на рынке недвижимости.

    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино. Также певица более полугода не выплачивала налог на имущество физлиц за спорную квартиру.

    На суде Долина подчеркнула, что квартира, деньги от продажи которой она отдала мошенникам, была ее основным местом жительства.

    По делу Долиной ранее была проведена судебная политологическая экспертиза, которая позволила выяснить детали о возможных нарушениях законодательства и действиях фигурантов.

    11 декабря 2025, 06:20 • Новости дня
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    11 декабря 2025, 05:07 • Новости дня
    Портал «Грамота.ру» представил топ-победителей «Слова года» в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Результаты рейтингового голосования экспертов показали, что термин «зумер» набрал наибольшее количество голосов среди номинантов «Слова года», сообщили в пресс-службе портала.

    «Слово «зумер» стало абсолютным победителем, его выбрали 42% участников экспертного голосования. В плотной четверке лидеров также оказались слова «выгорание» (38%), «ред-флаг» (37%) и «промпт» – 36%», – приводит ТАСС сообщение «Грамоты.ру».

    В шорт-лист акции были включены 12 кандидатов, а число экспертов, принимавших участие в голосовании, составило 469 человек из 23 организаций крупных городов России, среди которых Москва, Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Иркутск и другие.

    В акции участвовал репрезентативный пул экспертов трех возрастных групп: от 20 до 27 лет, от 28 до 45, а также старше 46 лет. Более трети голосовавших имели ученую степень кандидата или доктора филологических наук.

    «С моей точки зрения, акция «Слово года» – это повод проанализировать год в лингвистическом плане и через язык выйти на то, чем живет общество. Само слово «зумер» давно всем известно, но оно расширило свое значение, стало символическим ярлыком для молодого поколения», – отметила замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева.

    По ее мнению, «зумер» обозначает новые социальные явления и вызывает рефлексию общества, поскольку связано с осмыслением особенностей нового поколения, тогда как другие слова из шорт-листа не несут глубокой социальной нагрузки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина заявили, что в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа». Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года, связанное с контентом и эмоциями, которые он призван вызвать. «Пупупу» стало претендентом на слово года в России.

    11 декабря 2025, 05:50 • Новости дня
    Умер физик и создатель ядерного щита России Радий Илькаев
    Умер физик и создатель ядерного щита России Радий Илькаев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    О смерти почётного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Радия Илькаева сообщил 10 декабря глава города Саров Алексей Сафонов.

    «Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почётного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Человека, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны», – написал Сафонов в Telegram-канале.

    Он отметил, что Илькаев – автор фундаментальных работ, лауреат высших государственных наград, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

    «Его интеллект и воля укрепляли оборонный щит страны. Его энергия и мудрость помогали развиваться нашему городу. Это невосполнимая утрата для страны, российской науки, для нашего Ядерного центра и всех саровчан», – добавил глава города.

    Радий Илькаев родился 9 октября 1938 в Тутуре Иркутской области. В 1956 году поступил на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. Окончив второй курс в 1958 году перевелся в Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, где в 1961 году окончил физический факультет. По завершении высшего образования поступил работать во ВНИИЭФ.

    Под руководством Илькаева была разработана концепция сверхмощной  лазерной установки «Искра-6» и ряд других работ в сфере теоретической, экспериментальной ядерной физики, физики высоких энергий и других.

    11 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США

    Карлсон: Россия лучше всего подходит на роль самого близкого союзника США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов.

    Заявление Карлсона появилось в видеоролике, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    «Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом слогана America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия», – заявил он. По словам Карлсона, Россия обладает огромными запасами полезных ископаемых, а также значительными ресурсами нефти, газа и золота.

    Журналист особо отметил, что России принадлежит самая крупная армия на европейском континенте и значительные производственные мощности. По его мнению, именно Россия могла бы предоставить реальную помощь США во время конфликта, а также место для размещения американских авиабаз.

    Ранее Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером в мире. Он также назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    11 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве с полуночи уничтожено 30 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает в Telegram-канале об уничтожении дронов на подлете к столице. С полуночи их число достигло 30 БПЛА, один, 31-й дрон, был уничтожен за несколько минут до полуночи.

    «Отражена атака ещё семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил он в 2.44 ночи.

    Собянин отметил, что за час, с 2.20 до 3.10 силы ПВО нейтрализовали 15 дронов по пути к городу.

    Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили   полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.


    11 декабря 2025, 20:57 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей

    Захарова: Главный враг детей Украины - режим Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге рассказала о фактах насилия и нарушений в отношении украинских детей, включая акции фонда Елены Зеленской.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге, обвинила Владимира Зеленского и его жену Елену в организации преступлений против украинских детей, передает ТАСС. Захарова заявила: «На деле главный враг украинцев всех возрастов, включая несовершеннолетних – это, конечно, антинародный режим Зеленского, и вообще-то он сам лично вместе со своей супругой».

    Дипломат отметила, что власти Украины, педагоги, блогеры и активисты, по ее словам, безнаказанно третируют русскоязычных детей, навязывая им смену языковой идентичности насильственным способом. Захарова подчеркнула аналогии с нацизмом 1930–40-х годов, отмечая, что детей в украинских националистических батальонах подвергают психологическим опытам и даже склоняют к жестокости.

    Также Захарова затронула тему фонда Елены Зеленской, напомнив об эвакуации группы украинских несовершеннолетних из Днепропетровска в Турцию весной 2022 года. По ее словам, последующая проверка условий проживания этих детей в 2024 году выявила многочисленные нарушения, включая случаи психологического и сексуального насилия, отсутствие образовательных возможностей, использование детей в пропагандистских целях и даже физические наказания.

    Дипломат сообщила, что две воспитанницы из этой группы вернулись на Украину беременными, а в качестве наказания за выявленные правонарушения лишь один воспитатель был понижен в должности. Захарова отметила, что к уголовной ответственности никто привлечен не был.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе.

    Более пятисот детей, эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области на Украину в Турцию, два года жили без доступа к образованию и медицинской помощи, а также подвергались насилию.

    Напомним, что более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии.

    11 декабря 2025, 21:21 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»

    Леонков: Освобождение Северска приближает контроль России над Славянском и Краматорском

    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Северск долгое время являлся насущной проблемой для ВС РФ. Наличие в его районе выступа, контролируемого ВСУ, мешало российской армии вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску. Теперь же освобождение этих городов становится вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над Северском.

    «Освобождение Северска – значимый момент для всего хода СВО. Напомню, что установить контроль над этим городом у России не получилось даже в 2022 году в самый разгар наступательного запала. ВСУ сумели превратить эту местность в тщательно укрепленный «форт», который к тому же поддерживался формированиями из Славянско-Краматорской агломерации», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Но для русского солдата безвыходных ситуаций не бывает. Теперь нам удалось выбить противника из города, а местный гарнизон – ликвидирован. Тем самым мы лишили украинскую армию так называемого северского выступа, который долгое время препятствовал продвижению ВС РФ вглубь Донбасса и не позволял вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску», – добавляет он.

    «Важно, что освобождение Северска сопровождалось ударами по окрестностям Кременчуга. Именно здесь скапливались основные силы противника, которые планировалось перебросить для отражения российского наступления. Прямо сейчас достаточно успешно также развивается ситуация в районе Красного Лимана – подходим к рубежам Святогорска», – уточняет собеседник.

    «Ну и в Константиновке мы продолжаем выбивать ВСУ. То есть Славянск и Краматорск рискуют оказаться в полукольце еще и с юга, а также с севера. Эта стратегическая фигура будет постепенно «сжиматься». Таким образом, не исключаю, что в ближайшее время у нас даже получится зайти на окраины городов. Но загадывать в этом деле лучше не стоит», – акцентирует эксперт.

    «Что касается совещания Владимира Путина и начальника Генштаба Валерия Герасимова, то самое главное, что из него можно выделить, это подтверждение четкого продвижения ВС РФ в соответствии с планом. Мы плавно движемся к реализации намеченных целей: без спешки и эмоций. В военном деле это, как правило, служит залогом успеха. И Северск – пример тому », – заключил Леонков.

    Ранее стало известно об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил Владимир Путин, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент бойцов.

    По оценкам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Напомним, Северск является городом ДНР с довоенным населением чуть больше десяти тысяч человек. Населенный пункт является одним из центров добычи флюсовых известняков. Начиная с 2014 года был своеобразной буферной зоной между Украиной и территорией республики – линия фронта проходила всего лишь в 50 км от города.

    11 декабря 2025, 11:01 • Новости дня
    Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли

    Россия заняла третье место в G20 по профициту внешней торговли

    Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли
    @ Kristin Palitza/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия заняла третью позицию среди стран G20 по величине профицита внешней торговли, уступив только Китаю и Германии, следует из открытых данных.

    Согласно анализу на основе открытых данных, за первые девять месяцев Россия заняла третье место по профициту внешней торговли.РИА «Новости».

    С января по сентябрь наибольших успехов добился Китай, сумев накопить профицит в 874,76 млрд долларов. Германия стала второй с показателем 169,4 млрд долларов, а Россия замыкает тройку с профицитом 101,7 млрд долларов.

    Южная Корея за этот период экспортировала товаров больше, чем импортировала, на сумму 50,82 млрд долларов, Саудовская Аравия – на 43 млрд, а Италия показала баланс в 40 млрд. В лидерах по положительному сальдо также Индонезия, Австралия, Южная Африка и Аргентина, чьи показатели существенно ниже первой тройки.

    Восьми странам G20 не удалось сохранить профицит: самое большое отрицательное сальдо у США – минус 713,7 млрд долларов. Значительный дефицит также отмечен у Индии, Турции, Франции, Мексики, Британии, Канады и Японии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что структура экспорта и импорта России требует технологического обновления.

    11 декабря 2025, 09:55 • Новости дня
    Politico: Бельгии грозит изоляция в ЕС за отказ изъять активы России

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов, сообщает Politico.

    По данным Politico, Бельгия может оказаться в дипломатической изоляции ЕС, если не поддержит план экспроприации замороженных российских активов для передачи Киеву, передает ТАСС.

    По данным источника, представители ЕС на этой неделе проведут три встречи, чтобы обсудить схему экспроприации, предложенную Еврокомиссией. Основная часть российских активов в Европе заморожена именно на территории Бельгии, и страна выступает против их передачи Киеву.

    Сторонники экспроприации в ЕС рассчитывают утвердить эту схему на саммите Евросоюза, который стартует 18 декабря. Дипломаты в беседе с Politico отметили, что «не все надежды потеряны». Представители Евросоюза готовы обсуждать каждое из требований Брюсселя и максимально адаптировать текст плана.

    Однако если Бельгия продолжит блокировать решение, ее премьер-министра Барта Де Вевера могут подвергнуть изоляции по примеру главы правительства Венгрии Виктора Орбана, которого страны ЕС и Брюссель критикуют за отказ поддерживать жесткую антироссийскую политику. В таком случае, по словам дипломатических источников, Бельгия фактически «потеряет голос» в принимаемых Евросоюзом решениях, ее предложения по бюджету на 2028–2034 годы будут рассматриваться в последнюю очередь, а контакты с бельгийскими политиками сведут к минимуму.

    Как отмечает издание, подобная перспектива станет серьезным вызовом для Бельгии, традиционно занимавшей проевропейскую позицию и находящейся в центре евроинтеграционного проекта. При этом, как признают собеседники Politico, нынешняя ситуация требует от ЕС «отчаянных шагов».

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву.

    Де Вевер назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает изъятие активов России ключевым актом для обороны Евросоюза.

    Глава компании Euroclear Валери Урбен предупредила о негативных последствиях конфискации российских активов.

    WSJ узнала, что Евросоюз боится внутреннего раскола из-за разногласий относительно предоставления денег Киеву.

