Reuters: Рютте заявил об угрозе России для стран НАТО в ближайшие годы

Tекст: Денис Тельманов

В четверг Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Берлине призвал страны – участницы Альянса усилить оборону для предотвращения возможной войны, пишет Reuters. Он подчеркнул, что слишком многие союзники игнорируют срочность российской угрозы в Европе и считают, что располагают большим запасом времени.

В своей речи Рютте заявил: «Мы – следующая цель России. Я опасаюсь, что слишком многие ведут себя спокойно и недостаточно осознают срочность ситуации. Слишком многие считают, что время играет на нас. Это не так. Действовать нужно сейчас».

Генсек Альянса отметил, что конфликт вновь пришел на европейский континент, и подчеркнул: «Россия принесла войну обратно в Европу. И мы должны быть готовы».

Рютте также предупредил, что Россия способна быть готовой к применению военной силы против НАТО в течение пяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают непосредственную угрозу альянсу.

Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для их готовности к возможному конфликту с Россией.

На конференции в Берлине генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о дальнейшем расширении НАТО, сославшись на приоритет безопасности альянса.