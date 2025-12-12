Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
Reuters: Рютте заявил об угрозе России для стран НАТО в ближайшие годы
Руководитель НАТО выступил в Берлине с призывом к союзникам увеличить расходы на оборону из-за растущей угрозы российского военного вмешательства.
В четверг Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Берлине призвал страны – участницы Альянса усилить оборону для предотвращения возможной войны, пишет Reuters. Он подчеркнул, что слишком многие союзники игнорируют срочность российской угрозы в Европе и считают, что располагают большим запасом времени.
В своей речи Рютте заявил: «Мы – следующая цель России. Я опасаюсь, что слишком многие ведут себя спокойно и недостаточно осознают срочность ситуации. Слишком многие считают, что время играет на нас. Это не так. Действовать нужно сейчас».
Генсек Альянса отметил, что конфликт вновь пришел на европейский континент, и подчеркнул: «Россия принесла войну обратно в Европу. И мы должны быть готовы».
Рютте также предупредил, что Россия способна быть готовой к применению военной силы против НАТО в течение пяти лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают непосредственную угрозу альянсу.
Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для их готовности к возможному конфликту с Россией.
На конференции в Берлине генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о дальнейшем расширении НАТО, сославшись на приоритет безопасности альянса.