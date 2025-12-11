Рютте ушел от ответа на вопрос о расширении НАТО после публикации стратегии США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном расширении альянса после публикации новой стратегии национальной безопасности США, в которой представлены рекомендации по поводу этой политики, передает РИА «Новости» .

На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Рютте заявил: «Как генеральный секретарь НАТО, моим основным средством, конечно, является обеспечение безопасности альянса в целом». При этом он не стал комментировать позицию США и не отметил перспектив приема новых членов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО не разрабатывало планы на случай выхода Соединенных Штатов, несмотря на ключевую роль Вашингтона в альянсе.

А накануне американский конгрессмен-республиканец Томас Масси предложил вывести США из НАТО, зарегистрировав соответствующий законопроект под номером HR 6508.

Напомним, 5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой от Европы требуют взять на себя большую ответственность за собственную оборону.