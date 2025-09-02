Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.0 комментариев
Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине отметил, что стратегическое партнерство двух стран является взаимовыгодным.
По словам Путина, сотрудничество России и Сербии дает положительные результаты обеим сторонам, передает ТАСС.
«Наше стратегическое партнерство, оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии», – сказал российский лидер.
Путин также заявил о поддержке независимого внешнеполитического курса Сербии. «Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством», – подчеркнул он.
Российский лидер отметил, что рад встретиться с Вучичем лично, чтобы обсудить двусторонние и региональные вопросы.
Напомним, Путин и Вучич начали встречу в Пекине.
Ранее во вторник российский лидер провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.