Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Путина, сотрудничество России и Сербии дает положительные результаты обеим сторонам, передает ТАСС.

«Наше стратегическое партнерство, оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии», – сказал российский лидер.

Путин также заявил о поддержке независимого внешнеполитического курса Сербии. «Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством», – подчеркнул он.

Российский лидер отметил, что рад встретиться с Вучичем лично, чтобы обсудить двусторонние и региональные вопросы.

Напомним, Путин и Вучич начали встречу в Пекине.

Ранее во вторник российский лидер провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.