Германия решила закупить 520 разведывательных дронов Falke на 210 млн евро у Quantum

Германия решила закупить 520 дронов у Quantum

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Bloomberg, правительство Германии рассматривает соглашение с производителем беспилотников Quantum Systems на сумму 210 млн евро для закупки 520 разведывательных систем Falke для немецкой армии.

Контракт предусматривает опцион на дополнительные 500 дронов в 2027–2032 годах.

По информации агентства, бюджетный комитет нижней палаты Бундестага может утвердить данный оборонный контракт и ряд других заказов на общую сумму 52 млрд евро уже на следующей неделе.

Источники агентства отметили, что годовой доход Quantum Systems в 2024 году составит около 280 млн евро: предложенный контракт составляет около трех четвертей этой суммы.

Ранее агентство передавало слова немецких законодателей о готовности одобрить 2,9 млрд евро на новые закупки дронов, стрелкового оружия и ракет, которые получат несколько ведущих компаний страны.

Среди получателей контрактов назывались Rheinmetall, Heckler & Koch, Daimler Benz, а также стартапы Quantum Systems и Helsing. Также источники сообщали, что большая часть тендеров на закупки вооружений в 2026 году достанется немецким компаниям, лидером которых станет Rheinmetall.

Кроме того, Handelsblatt информировала, что Quantum Systems планирует удвоить производственные мощности на Украине, где с лета 2024 года уже применялись около 400 ее дронов и готовится поставка еще 800. Компания также намеревалась поставлять Киеву ударные беспилотники через свою дочку Stark Defense.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонный концерн KNDS получил 350 заказов от пяти стран на новое поколение танка Leopard-2. В Германии завершились испытания подводного дрона Greyshark, оснащенного системой искусственного интеллекта.