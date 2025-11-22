В Германии испытали новейший подводный дрон-акулу для патрулирования Балтики

Вассерман рассказал, как учить детей думать в эпоху искусственного интеллекта

Вассерман призвал давать школьникам задания, нерешаемые с помощью искусственного интеллекта

Tекст: Татьяна Косолапова

Во время Международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» – президент России Владимир Путин заявил, что перед системой образования, Минпросвещения и Министерством науки и образования стоит непростая задача – как побуждать думать. Он подчеркнул, что возможности искусственного интеллекта – не шутка, поэтому детей в школах, вузах и колледжах необходимо учить думать, а не просто выбирать нужную кнопку и задавать вопросы.



«Угроза, что внедрение искусственного интеллекта в будущем сведет человеческие навыки к «нажиманию на кнопки» и «задаванию вопросов», к сожалению, есть. И проблема не только в том, что ответы, даваемые имитаторами искусственного интеллекта, далеко не всегда верны, но и потому что фактически эти самые текстовые имитаторы ничего сами не пытаются сочинять, а просто ищут в интернете более менее подходящие фрагменты текста», – говорит Вассерман.

Он объясняет, что если классические поисковые машины просто выдают ссылки на страницы с подходящими фрагментами, то эти новые системы пытаются построить из найденных обрывков более менее связный текст. А в интернете, как известно, ошибочной информации ничуть не меньше, чем верной, а по некоторым проблемам даже больше, чем чем верной, потому что есть вопросы, в которых «каждый суслик числит себя агрономом». Соответственно, все они высказываются, в связи с чем неверных высказываний гораздо больше, чем верных.

Президент также выделил еще одну важную проблему, продолжает Вассерман. Человек, опирающийся только на то, что ему выдает поиск, и не пытающийся анализировать найденные материалы, довольно быстро утрачивает навык анализа вообще. Известен даже такой эксперимент, где несколько врачей на протяжении полугода пользовались системами распознавания образов – их тоже принято числить по разряду имитаторов интеллекта для поиска признаков разных заболеваний на рентгенограммах. В результате оказалось, что за это время они сами стали распознавать эти признаки заметно хуже, чем ранее. Но самое страшное, что на протяжении следующего полугода их навык распознавания не восстановился полностью.

«Есть основания полагать, что тоже самое происходит и с другими, кто активно пользуется подсказками. Грубо говоря, мозг – самая энергоемкая часть организма. Даже во время отдыха он потребляет примерно одну четверть всех энергозатрат организма. В таких условиях организм старается экономить энергию, и когда есть возможность не включать, мозг не включает, но так же, как и физические навыки, умственные теряются от бездействия», – замечает эксперт.

В пример он приводит космонавтов, которым приходится каждый день в общей сложности по несколько часов заниматься разными физическими упражнениями, чтобы в условиях невесомости, когда мышцы сравнительно мало нагружены, они не терялись, ведь там идет уменьшение мышечных клеток. Примерно тоже самое происходит и с мозгом, если его регулярно не нагружать, не тренировать.

«Когда появились соревнования по интеллектуальным играм в интернете, рассчитанные на несколько дней на решение всех поставленных задач, сразу же понадобилось придумывать вопросы, защищенные от поиска. То есть такие, на которые невозможно ответить просто введя ключевые слова задания в поисковую машину. Думаю, что и сейчас будут довольно скоро придуманы способы составления учебных заданий, нерешаемых обращением к имитаторам интеллекта. Но для того, чтобы их разработать, нужно поставить такую задачу. Хорошо, что президент сейчас это сделал», – заключил Вассерман.

Ранее Путин на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», поинтересовался у одного из разработчиков, как учить детей думать и не позволять бездумно пользоваться голосовым помощником «Алисой». Собеседник в свою очередь попытался убедить главу государства, что «Алиса» не может заменить самостоятельные размышления детей.