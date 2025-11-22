  • Новость часаЛидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе
    Эксперт объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине
    Военкор рассказал о проблемах с логистикой у ВСУ после освобождения Звановки в ДНР
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    Захарова заявила о героизации Западом убийц русских
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    14 комментариев
    22 ноября 2025, 16:31 • Новости дня

    В Германии испытали новейший подводный дрон-акулу для патрулирования Балтики

    Немецкий подводный беспилотник Greyshark прошел испытания на Балтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии завершились испытания подводного дрона Greyshark, оснащенного системой искусственного интеллекта и предназначенного для патрулирования и охраны морских территорий, пишут немецкие СМИ.

    В Германии протестировали подводный беспилотник Greyshark, предназначенный для патрулирования Балтийского моря и защиты критической инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на издание Bild. Испытания прошли недалеко от поселения Дамп на побережье Балтийского моря.

    Greyshark выполнен в форме акулы, а его длина составляет около 8 метров при весе 4,5 тонны. Подводник оснащён водородной силовой установкой, позволяющей ему находиться в автономном плавании без дозаправки несколько недель, а в модификации Foxtrot – до четырёх месяцев. Запас хода этой мини-подлодки может достигать 10 тыс. морских миль.

    Дрон оснащён 17 датчиками и программным обеспечением на основе искусственного интеллекта, которое передаёт данные в реальном времени. Благодаря сотрудничеству производителя Euroatlas с Rheinmetall, Greyshark интегрируется с цифровой системой одного из крупнейших оборонных концернов страны.

    В Euroatlas заявляют, что серийное производство инновационного дрона может стартовать уже в следующем году. Компания отмечает, что уже получила интерес от потенциальных покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко заявил о превращении Балтики в зону конфронтации из-за деятельности НАТО после присоединения Финляндии и Швеции к альянсу.

    Летом этого года Балтийское море начали патрулировать автономные морские дроны НАТО, которые блокируют датские каналы и мешают выходу российских кораблей из Петербурга в Финском заливе.

    НАТО назвал главным вызовом для российских интересов на Балтике наращивание собственного военного присутствия.

    21 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Германия намерена противодействовать плану США по Украине

    Bild: Германия заявила о противодействии плану США по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии обеспокоены американским планом по Украине и уже обсуждают дипломатические шаги противодействия инициативе Вашингтона, пишет немецкая газета Bild.

    Власти ФРГ внимательно следят за действиями США по инициативе по урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Там пишут, что Германия уже разрабатывает дипломатические меры противодействия предложенному американцами плану. В частности, Берлин собирается привлечь к обсуждению европейских партнеров и объяснить администрации США негативные последствия для Европы.

    В материале Bild говорится, что инициатива американцев не была согласована с европейскими союзниками. Bild отмечает, что в Германии признают ослабление позиций Украины как на военном, так и на политическом фронте.

    Вместе с тем немецкие власти считают, что согласие Киева на план США было бы, по их мнению, равносильно капитуляции перед Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение американских мирных предложений по Украине на полях саммита G20 и в ходе беседы с Владимиром Зеленским.

    При этом глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от США по урегулированию ситуации на Украине.

    Американские СМИ в то же время отмечают, что план США из 28 пунктов требует значительных уступок со стороны Украины.


    Комментарии (6)
    19 ноября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» влияние подобных технологий на развитие мышления у детей.

    Глава государства поинтересовался у разработчика компании «Яндекс», у которого пятеро детей, о влиянии цифровых помощников и искусственного интеллекта на способность подрастающего поколения самостоятельно думать, передает ТАСС.

    «Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил Путин. Разработчик попытался объяснить, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные размышления детей.

    «Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Он подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.

    Путин призвал разработчика задуматься об этом.

    Позднее во время пленарного заседания, президент снова вернулся к этой теме и пересказал свою беседу с разработчиком.

    «Вы знаете, шутки шутками… Он очень умный человек, потому что он рассказывал такие вещи, которые я и не «догонял» отчасти, а он не смог мне ответить на это, понимаете? Не смог. Это не шутки. В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто», – подчеркнул Путин.

    По его мнению, надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. «Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим. Потому что один Минпрос не решит такую задачу. Это правда, это серьезная вещь для будущих поколений, для России, очень важная», – сказал президент.

    Ранее Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.

    В августе компания «Яндекс» получила штраф 10 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ удаленный доступ к информации об умном доме «Алисы».

    Комментарии (5)
    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 21:15 • Новости дня
    Каллас отметила креативность России для обхода санкций ЕС

    Каллас: Россия креативно обходит нефтяные санкции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз намерен ускорить введение ограничений против танкеров с российской нефтью из-за новых схем обхода санкций, связанных с энергетикой, заявила СМИ Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Россия «очень креативно» обходит нефтяные санкции Евросоюза, передает ТАСС. На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС она рассказала о необходимости принимать ответные меры и действовать также креативно.

    Каллас добавила, что в данный момент обсуждается возможность ускоренного введения санкций против так называемого теневого флота танкеров, которые перевозят российскую нефть. Она подчеркнула, что большинство глав МИД стран Европы согласны с тем, что ЕС должен вводить санкции быстрее, не дожидаясь следующего пакета.

    Каллас сообщила, что новые способы оказания давления на российский экспорт нефти были ключевой темой встречи министров. Особое внимание уделили танкерам, которые транспортируют нефть по рыночным ценам, несмотря на ограничения и попытки западных стран установить потолок цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз обсуждает введение запрета на поставку российской нефти и прекращение сотрудничества с Россией в ядерной энергетике.

    Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обходится дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике Каю Каллас из-за ее высказываний о России.

    Комментарии (3)
    20 ноября 2025, 02:25 • Новости дня
    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают»

    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и «роботов»

    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают»
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Возможности искусственного интеллекта (ИИ) только на первый взгляд выглядят как шутка или игра, а на самом деле это серьезное дело, так как детей нужно в школах, в вузах и в колледжах учить думать, а не просто выбирать нужную кнопку и задавать вопросы, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    «В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто. Мы не можем позволить того, чтобы в нашей стране образовалась такая группа суперинтеллектуалов – развитых, элитных людей, элиты такой интеллектуальной, а все остальные – «роботы» такие, которые только кнопки нажимают», – сказал президент.

    Путин отметил, что это непростая задача для системы образования, для Минпросвещения и для Министерства науки и образования: как побуждать думать?

    По его словам, это задача для преподавательского состава и для всей системы.

    «Надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим», – обратился к специалистам глава государства.

    Напомним, на этой же конференции президент Путин обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» возможное негативное влияние подобных технологий на развитие мышления у детей. «Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил президент. Разработчик ответил, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные рассуждения детей.

    «Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Путин подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей. Глава «Сбера» Герман Греф в ходе ВЭФ назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека. AI-асессор Михаил Обуховский рассказал, что искусственный интеллект начнет постепенное сокращение числа востребованных профессий.

    Комментарии (18)
    21 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Зеленский обсудил мирный план США по Украине с Мерцем, Макроном и Стармером

    Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский обсудили мирную инициативу США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским американскую мирную инициативу по Украине.

    Как сообщил в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, лидеры подтвердили «неизменную и полную поддержку Украины на пути к долгосрочному и справедливому миру», передает ТАСС.

    Корнелиус отметил, что собеседники одобрили усилия США, направленные на завершение конфликта. По его словам, речь шла о том, что линия соприкосновения должна рассматриваться как отправная точка для достижения взаимопонимания, а украинские вооруженные силы обязаны сохранять возможность «эффективно защищать суверенитет страны».

    Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ подчеркнул единство участников разговора в том, что любое соглашение, затрагивающее европейские государства, ЕС и НАТО, должно получить согласие всех европейских партнеров и союзников.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от Соединенных Штатов по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (6)
    20 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    В Госдуме назвали «жадностью» жалобы Швеции на «бремя поддержки» Украины
    В Госдуме назвали «жадностью» жалобы Швеции на «бремя поддержки» Украины
    @ Fredrik Sandberg/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы понимают, что Киев постоянно требует деньги и вооружение, а США переложили всю ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и активно зарабатывают на происходящем. На этом фоне внутри ЕС обострилась жадность, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в МИД Швеции пожаловались на «бремя поддержки» Украины и помечтали о «100 пакетах санкций» против России.

    «Заявления главы МИД Швеции – страны, которая является членом ЕС и вошла в НАТО в 2024 году – вызывают смех», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Так, жалобы на то, что государства Северной Европы тратят больше всех на поддержку Украины среди членов альянса, – это «элементарная жадность», считает собеседник.

    «Такие высказывания я, признаться, в последний раз слышал в старшей группе детского сада, когда дети делили игрушки. Сложно вообразить, чтобы их озвучивал серьезный дипломат. Может им стоит отправить носовые платки?», – иронично отметил парламентарий.

    Впрочем, по его мнению, причины появления жалоб у Стокгольма очевидны: европейцы понимают, что Киев постоянно требует деньги и вооружение, а США переложили всю ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и активно зарабатывают на происходящем. «На этом фоне обострился процесс распада ЕС», – акцентировал Колесник.

    Что касается мечтаний Швеции о «100 пакетах санкций» против России, то оно из той же серии «низкобюджетных американских фильмов в жанре «романтическая драма» – только в этом случае речь про развал отношений» внутри Европейского союза, продолжил депутат. 

    «Шведский министр, вероятно, считает, что после принятия сотого пакета ограничительных мер с Москвой что-то произойдет. Но дело в том, что мы в некотором смысле перестали считать количество санкций. Поэтому, как говорится, какое дело кошке, о чем шепчутся мышки», – заключил Колесник.

    Ранее МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины. По словам главы ведомства Марии Стенергард, североевропейские страны, общее население которых не превышает 30 млн человек, обеспечивают треть военной помощи. «Это не может продолжаться в долгосрочной перспективе», – сказала она изданию Politico.

    «Необычно откровенные комментарии Стенергард отражают реальность, которую редко публично признают дипломаты ЕС. Несмотря на заявления лидеров Североатлантического альянса о поддержке Украины, финансовые взносы и военные поставки остаются крайне неравномерными от одной страны к другой», – говорится в материале.

    Уточняется, что Дания с начала конфликта передала Киеву 10 млрд евро, что соответствует 3% ВВП этой страны, в то время как Испания выделила Украине около 1,5% млрд евро или 0,2% ВВП. В этой связи глава МИД Швеции призвала страны Евросоюза использовать замороженные активы России для выдачи украинской стороне «репарационного кредита».

    Напомним, Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит с Брюсселем правовые и финансовые риски. Рассмотрение вопроса состоится на следующем саммите лидеров объединения, который должен пройти в декабре. Газета ВЗГЛЯД писала о том, удастся ли евробюрократии убедить бельгийцев изменить свое мнение.

    В Брюсселе рассматривают альтернативы механизму «репарационного кредита». По данным Euractiv, ЕК изучает возможность компенсации дефицита финансирования Киева путем использования средств, привлеченных через общий долг и гранты государств-членов.

    Двое норвежских экономистов предложили Осло выступить в качестве гаранта. Идея получила поддержку ряда европейских политиков. Среди них называют бывшего главу МИД Дании Вилли Севендаля и депутата Европарламента из Финляндии Пекку Товери.

    Норвегия за последние годы получила более одного трлн норвежских крон дополнительных доходов от экспорта газа после начала спецоперации на Украине. Европейские парламентарии отмечают, что эти поступления – весомый аргумент в вопросе солидарного участия Осло. Однако министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что страна не будет гарантировать весь объем кредита Евросоюза Украине на 140 млрд евро.

    Впрочем, пока европейцы гадают, как без последствий для себя украсть российские замороженные активы, США разрабатывают план по урегулированию украинского кризиса. Об этом свидетельствуют утечки в западной прессе. По информации Financial Times, «рамочное соглашение», которое состоит из 28 пунктов, предусматривает в том числе отказ Украины от территорий Донбасса, сокращение украинской армии, признание русского языка государственным в стране.

    Стенергард охарактеризовала эти сообщения как «слухи» и призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию. «Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов», – сказала глава МИД Швеции. Она предложила рассмотреть дополнительные ограничительные меры против судов, перевозящих российскую нефть, а также усилить давление на российские компании.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Вассерман рассказал, как учить детей думать в эпоху искусственного интеллекта

    Вассерман призвал давать школьникам задания, нерешаемые с помощью искусственного интеллекта

    Вассерман рассказал, как учить детей думать в эпоху искусственного интеллекта
    @ Polozovsky

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для школьников и учеников колледжей необходимо придумывать такие вопросы для обучения, чтобы они не смогли найти ответы на них по ключевым словам в интернете или с помощью имитатора искусственного интеллекта, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя высказывание российского главы о том, что в связи с активным развитием ИИ детей необходимо учить думать, а не просто выбирать нужную кнопку.

    Во время Международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» – президент России Владимир Путин заявил, что перед системой образования, Минпросвещения и Министерством науки и образования стоит непростая задача – как побуждать думать. Он подчеркнул, что возможности искусственного интеллекта – не шутка, поэтому детей в школах, вузах и колледжах необходимо учить думать, а не просто выбирать нужную кнопку и задавать вопросы.

    «Угроза, что внедрение искусственного интеллекта в будущем сведет человеческие навыки к «нажиманию на кнопки» и «задаванию вопросов», к сожалению, есть. И проблема не только в том, что ответы, даваемые имитаторами искусственного интеллекта, далеко не всегда верны, но и потому что фактически эти самые текстовые имитаторы ничего сами не пытаются сочинять, а просто ищут в интернете более менее подходящие фрагменты текста», – говорит Вассерман.

    Он объясняет, что если классические поисковые машины просто выдают ссылки на страницы с подходящими фрагментами, то эти новые системы пытаются построить из найденных обрывков более менее связный текст. А в интернете, как известно, ошибочной информации ничуть не меньше, чем верной, а по некоторым проблемам даже больше, чем чем верной, потому что есть вопросы, в которых «каждый суслик числит себя агрономом». Соответственно, все они высказываются, в связи с чем неверных высказываний гораздо больше, чем верных.

    Президент также выделил еще одну важную проблему, продолжает Вассерман. Человек, опирающийся только на то, что ему выдает поиск, и не пытающийся анализировать найденные материалы, довольно быстро утрачивает навык анализа вообще. Известен даже такой эксперимент, где несколько врачей на протяжении полугода пользовались системами распознавания образов – их тоже принято числить по разряду имитаторов интеллекта для поиска признаков разных заболеваний на рентгенограммах. В результате оказалось, что за это время они сами стали распознавать эти признаки заметно хуже, чем ранее. Но самое страшное, что на протяжении следующего полугода их навык распознавания не восстановился полностью.

    «Есть основания полагать, что тоже самое происходит и с другими, кто активно пользуется подсказками. Грубо говоря, мозг – самая энергоемкая часть организма. Даже во время отдыха он потребляет примерно одну четверть всех энергозатрат организма. В таких условиях организм старается экономить энергию, и когда есть возможность не включать, мозг не включает, но так же, как и физические навыки, умственные теряются от бездействия», – замечает эксперт.

    В пример он приводит космонавтов, которым приходится каждый день в общей сложности по несколько часов заниматься разными физическими упражнениями, чтобы в условиях невесомости, когда мышцы сравнительно мало нагружены, они не терялись, ведь там идет уменьшение мышечных клеток. Примерно тоже самое происходит и с мозгом, если его регулярно не нагружать, не тренировать.

    «Когда появились соревнования по интеллектуальным играм в интернете, рассчитанные на несколько дней на решение всех поставленных задач, сразу же понадобилось придумывать вопросы, защищенные от поиска. То есть такие, на которые невозможно ответить просто введя ключевые слова задания в поисковую машину. Думаю, что и сейчас будут довольно скоро придуманы способы составления учебных заданий, нерешаемых обращением к имитаторам интеллекта. Но для того, чтобы их разработать, нужно поставить такую задачу. Хорошо, что президент сейчас это сделал», – заключил Вассерман.

    Ранее Путин на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», поинтересовался у одного из разработчиков, как учить детей думать и не позволять бездумно пользоваться голосовым помощником «Алисой». Собеседник в свою очередь попытался убедить главу государства, что «Алиса» не может заменить самостоятельные размышления детей.

    Комментарии (12)
    19 ноября 2025, 18:21 • Новости дня
    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран

    В ФРГ приняли законопроект о лишении гражданских пособий части беженцев Украины

    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Германии утвердило изменения, согласно которым украинцы, приехавшие после 1 апреля 2025 года, утратят право на Burgergeld – так называемое «гражданское пособие».

    Как пишет DPA, теперь они будут получать материальную помощь наравне с другими просителями убежища, что означает сокращение выплат: максимум 441 евро в месяц против нынешних 563 евро для одного взрослого и 471 евро для подростков, передает ТАСС.

    По словам Минтруда ФРГ, нововведения ставят всех беженцев в равное положение, вне зависимости от страны происхождения или причин приезда. «Тем самым они будут поставлены в равное положение с людьми, которые прибыли к нам в качестве беженцев из других стран и по другим причинам», – говорится в заявлении министерства.

    Законопроект на рассмотрение кабмина внесла министр труда и социальных дел Бербель Бас. Власти Германии надеются, что сокращение выплат будет стимулировать украинцев активнее искать работу. Сейчас в стране проживает около 1,1 млн граждан с Украины, однако только 35% из них трудоустроены, тогда как в Польше этот показатель достигает 70%, а в Чехии – около 60%.

    Среди нынешних преимуществ Burgergeld – право сразу посещать языковые курсы, устраиваться на работу, пользоваться консультационной поддержкой и услугами центров занятости, а также полный доступ ко всем медицинским услугам, которые оплачивает государство. Обычно пособие выплачивается до трудоустройства человека, зарегистрированного на бирже труда.

    Напомним, власти Германии заняли второе место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским попросил его обеспечить, чтобы молодые украинцы, приезжающие в Германию, служили в своей стране.

    Ранее премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов. В начале ноября власти Берлина решили прекратить работу крупнейшего центра для беженцев с Украины на базе бывшего аэропорта Тегель до завершения текущего года.

    Напомним, число просителей убежища с Украины в Германии увеличилось в десять раз после отмены запрета на выезд для мужчин от 18 до 22 лет.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 22:46 • Новости дня
    В Средиземном море начались учения НАТО с отработкой ударов по России

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие стран НАТО проводят масштабные учения у побережья Италии, отрабатывая сценарии действий на случай гипотетического конфликта с Россией, сообщает CBS.

    Маневры проходят в Средиземном море под названием Neptune Strike. Помимо американских военных, в учениях принимают участие силы Британии, Греции, Польши, Турции и еще шести стран альянса, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

    В рамках учений особое внимание уделяется отработке «дальних ударов на восточном фланге НАТО по учебным полигонам вблизи России». Главной задачей военных названа подготовка к защите ключевых морских маршрутов, которые считаются стратегически важными для НАТО.

    Американский генерал Алексус Гринкевич, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, в беседе с CBS заявил, что альянсу нужно быть готовым к одновременным конфликтам с Россией и Китаем уже к 2027 году. «Разумеется, мы на это не рассчитываем, но хотим быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам», – сказал он, подчеркивая, что не считает подобные столкновения неизбежными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Писториуса. «Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», – отметила дипломат.

    Комментарии (3)
    22 ноября 2025, 01:52 • Новости дня
    Шольц признал предложение Вашингтону сделки по «Северному потоку-2» в 2020 году

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году, занимая пост министра финансов Германии, предложил США сделку по газопроводу «Северный поток – 2».

    Шольц направил письмо американскому коллеге Стивену Мнучину с предложением прекратить давление на проект «Северный поток – 2» в обмен на строительство терминалов для приема сжиженного природного газа и увеличение объема закупок газа у США, передает ТАСС со ссылкой на Ostsee-Zeitung.

    В ходе заседания парламентской комиссии земли Мекленбург – Передняя Померания Шольц заявил: «Письмо действительно было». Тем не менее администрация США отклонила предложение Шольца и продолжила противодействие проекту «Северный поток – 2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что поддержал создание фонда для «Северного потока – 2» ради защиты энергетической политики страны от вмешательства США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что оставшуюся после подрыва нитку газопровода «Северный поток» можно запустить в работу немедленно, однако поврежденные трубы со временем становятся непригодными для ремонта.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    Россия заявила о готовности ограничить допуск судов Норвегии в экономическую зону

    Россия заявила о готовности ввести ограничения для судов Норвегии

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона готова принять ответные меры по ограничению допуска судов Норвегии в российскую экономическую зону, если не будут сняты санкции с российских компаний, заявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов на заседании Волго-Каспийского научно-промыслового совета.

    По словам заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова, Москва считает действия Норвегии нарушением обязательств по действующим соглашениям. Российская сторона настаивает на необходимости диалога, однако в случае отсутствия прогресса, может ограничить доступ норвежских судов в российскую экономическую зону, передает ТАСС.

    Соколов уточнил, что Россия планирует обсудить вопрос санкций против двух российских рыбопромысловых компаний на встрече с норвежской стороной, которая запланирована на 8 декабря. На заседании российско-норвежской комиссии по рыболовству представители Москвы намерены отдельно поднять тему, связанную с введением санкций против компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», которым норвежские власти запретили осуществлять рыбный промысел в своей экономической зоне.

    Российская сторона считает такие ограничения неправомерными и подчеркивает, что готова к введению зеркальных мер, если ситуация не изменится.

    Ранее Норвегия ввела санкции против российских рыбопромысловых компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», запретив им ловить рыбу в экономической зоне страны.

    Министр рыболовства Норвегии признала возможность убытков для страны из-за ухода российских рыболовецких судов из норвежской экономической зоны на фоне сложных переговоров по квотам.

    Российско-норвежская комиссия по рыболовству столкнулась с серьезным кризисом при распределении квот на треску в Баренцевом море.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 21:42 • Новости дня
    Уитакер заявил о новом «сокрушительном» пакете санкций США против России

    Уитакер: Готов законопроект о новом, сокрушительном пакете санкций США против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Готовый проект новых американских санкций против России находится в Конгрессе и ожидает окончательного согласования, при полном одобрении президента Трампа, заявил в СМИ постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил Bloomberg о завершении работы над новым законопроектом о санкциях против России. Документ уже готов и сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе США.

    Уитакер уточнил, что законопроект «просто ждет зеленого света», акцентировав поддержку инициативы со стороны президента Дональда Трампа. По его словам, это мощный и сокрушительный набор ограничительных мер.

    Кроме того, Уитакер отметил, что Вашингтон не намерен приостанавливать усилия по диалогу с Россией и продолжит искать возможности для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Уитакер призвал европейские страны действовать агрессивнее в отношении российских активов.

    До этого США расширили санкционные списки против граждан России и зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Во вторник источник в Белом доме сообщил, что американский президент Дональд Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 21:10 • Новости дня
    Захарова обвинила постпреда США при НАТО Уитакера в некомпетентности

    Захарова: Слова постпреда США при НАТО Уитакера о российских активах неуместны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге подчеркнула некомпетентность постпреда США при НАТО в вопросе обращения с российскими активами.

    Заявления постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера о возможном использовании замороженных российских активов являются неуместными, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Уитакер не обладает ни компетенцией, ни необходимыми полномочиями для комментариев по вопросам обращения с активами иностранных государств.

    Дипломат также провела параллели между высказываниями Уитакера и бывшего президента США Джо Байдена, указав, что призыв постпреда США при НАТО к европейским странам ужесточить антироссийские действия похож на риторику Байдена. Захарова добавила, что Байден всегда гордился ролью США в принятии антироссийских санкций в Евросоюзе, и теперь, по ее мнению, у Байдена появился последователь в лице Уитакера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Уитакер призвал европейские страны приступить к реализации планов по использованию замороженных активов России. Американский дипломат считает, что это может улучшить финансовое положение Украины на несколько лет.

    Он также заявил, что проект новых американских санкций против России уже находится в Конгрессе и ожидает окончательного согласования.

    Кроме того, постпред США при НАТО отметил, что американские усилия по разрешению конфликта на Украине зашли в тупик из-за отказа российского президента встретиться с Владимиром Зеленским, и теперь на Западе ищут новые возможности.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Мерц срочно созвонился с союзниками по Украине

    Bloomberg сообщил о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц изменил расписание для телефонного разговора с партнерами по вопросу урегулирования конфликта на Украине, связанного с инициативой США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

    Как передает Bloomberg, канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный визит в школу в Берлине ради участия в экстренном телефонном разговоре с союзниками, сообщает ТАСС.

    Обсуждение посвящено реакции на американский план по урегулированию украинского кризиса. Состав участников звонка не раскрывается агентством. По данным издания, инициатива исходила от правительства Германии, а само мероприятие планировалось провести в пятницу утром. Другие подробности переговоров не указываются.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить на саммите G20 предложения США по урегулированию ситуации на Украине.

    Между тем Берлин готовит дипломатические шаги в ответ на инициативу США, которая предусматривает признание российского суверенитета над Крымом, Донбассом и рядом других территорий.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от Соединенных Штатов.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Nokia объявила о создании собственного центра оборонных разработок

    СМИ: Nokia создаст центр оборонных технологий для западных рынков

    Nokia объявила о создании собственного центра оборонных разработок
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телекоммуникационная компания из Финляндии Nokia объявила о планах запуска нового инкубатора оборонных технологий с акцентом на инновации и искусственный интеллект, сообщили в пресс-службе финского телекоммуникационного гиганта.

    Финская компания Nokia объявила о запуске центра оборонных разработок Nokia Defense, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телекоммуникационного гиганта. Новый центр позиционируется как инкубатор, который займется выводом оборонной продукции на рынок, а также организует исследования и разработки для этого направления компании.

    В корпорации отметили, что наличие такого центра нужно для создания технологий, востребованных оборонной промышленностью США, Финляндии и других западных стран.

    Генеральный директор Nokia Джастин Хотард подчеркнул, что компания однажды изменила мир появлением мобильной связи, а сейчас должна сфокусироваться на обеспечении обмена разведданными.

    Nokia анонсировала крупные структурные изменения с 1 января 2026 года. С этого момента компания перейдет на работу по двум основным сегментам: мобильный и сетевой. В качестве одной из ключевых задач ставится ускорение технологических разработок с применением искусственного интеллекта, в первую очередь в области 6G и облачных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская корпорация Nvidia инвестирует 1 млрд долларов в компанию Nokia, покупая 2,9% ее акций.

    Ранее Nokia не смогла совершить первый сотовый звонок на Луну из-за недостаточной мощности оборудования зонда Athena. А финская HMD Global сняла с продажи смартфоны Nokia.

    Комментарии (0)
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    Грузия заявила о безвыходной ситуации Украины
    Многодетная мать из Казани завоевала титул «Миссис Вселенная Классик 2025»
    У экс-футболиста сборной России Алдонина нашли тяжелое заболевание
    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере
    Приставы начали взыскание с пародиста Пугачевой более 13,6 млн рублей

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Путин усадил Зеленского на горшок

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном? Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Британия собралась воевать на море с российскими океанографами

    К риторическим передергиваниям и даже прямой лжи прибегнул руководитель Минобороны Великобритании, рассказывая своим согражданам о нахождении у берегов страны российского исследовательского судна «Янтарь». В чем обвиняют в Лондоне российских океанографов и чем кончится их преследование со стороны ВМС Великобритании? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

