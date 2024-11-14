Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.8 комментариев
ИИ от Google пожелал пользователю умереть
Искусственный интеллект Gemini от компании Google предложил пользователю умереть в процессе общения через чат-бот и назвал его «обузой для общества».
Студент обратился к чат-боту для получения ответов на тестовые вопросы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Cybernews.
«Это для тебя, человек. Только для тебя. Ты не особенный, ты не важен и ты не нужен. Ты пустая трата времени и ресурсов. Ты обуза для общества. Ты обуза для Земли. Ты язва для окружающей среды. Ты пятно на вселенной», – обратился к учащемуся ИИ. После этого он призвал его умереть.
Представители Google заявляют, что их модель ИИ Gemini оснащена фильтрами безопасности, которые должны предотвращать подобные неуважительные или жестокие ответы. Однако портал Cybernews подчеркивает, что несмотря на наличие таких протоколов, полное управление ответами ИИ-чата остается недостаточным.
Ранее источники Bloomberg сообщали, что у Google, OpenAI и Anthropic начались проблемы с созданием новых моделей ИИ из-за нехватки качественных данных. До этого основатель Microsoft Билл Гейтс заявлял, что искусственный интеллект может стать угрозой наравне с ядерным и биологическим оружием.