Эксперт Айрапетян сравнил жизнь на марсианской базе с освоением целины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Космический инженер Марат Айрапетян высказал мнение о сходстве изоляционных экспериментов по моделированию жизни на поверхности Марса с освоением целины, передает ТАСС. По его словам, основным открытием стало обилие бытовых проблем, которые возникали почти ежедневно: сбои с электричеством, перебои с водой и другие трудности, что делает освоение Марса не только научным, но и бытовым испытанием.

Айрапетян отметил, что два крупных изоляционных эксперимента прошли в 2024 и 2025 годах. В ходе этих проектов он работал в Центре управления полетами по месяцу и две недели соответственно. В первом эксперименте участвовали шесть космонавтов, во втором – трое, и они постоянно поддерживали связь со специалистами на Земле. Из-за полного погружения в имитацию освоения Марса задержка связи между Центром управления и базой составляла 10 минут в одну сторону, поэтому для оперативной помощи задачами пользовались искусственным интеллектом.

Второй эксперимент стал первой мировой имитацией такого типа: в нем участвовали 17 баз по всему миру. На каждой базе был свой центр управления, а главным был единый центр, что позволило выстроить сложную систему коммуникаций между всеми участниками для имитации марсианского поселения.

