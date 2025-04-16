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    Российская армия подбирает ключ к последнему укрепрайону ВСУ в ДНР
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    Путин сравнил Маска с Королевым
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    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    59 комментариев
    16 апреля 2025, 20:38 • Новости дня

    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса

    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс.

    Путин на встрече со студентами рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, Луны и Марса, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что у России есть определенные планы в этой области. Он напомнил, что Россия была первой страной, которая «совершила посадку на планету с температурой поверхности 400-500 градусов по Цельсию».

    «У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса», – заявил Путин, добавив, что многие проекты уже реализуются. Президент выразил уверенность в том, что эти проекты в конце концов будут воплощены в жизнь, даже если сейчас они могут показаться невероятными.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    16 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве
    Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные охраны задержали бывшего руководителя Курской области Алексея Смирнова.

    Экс-губернатор подозревается в мошенничестве, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Помимо Смирнова, задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

    Собеседник агентства уточнил, что дело связано с хищением бюджетных средств, которые были выделены на возведение оборонительных сооружений.

    Смирнов занимал пост губернатора региона с 16 сентября по 5 декабря 2024 года, после чего подал в отставку по собственному желанию. Дедов, который был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора 20 мая, также уволился 27 декабря.

    В декабре новое руководство Курской области инициировало проверку Корпорации развития региона после ареста ее главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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    15 апреля 2025, 22:17 • Новости дня
    МВД обещало помочь шеф-повару из Германии получить российское гражданство

    МВД обещало помочь обратившемуся к Путину Житникову получить гражданство России

    МВД обещало помочь шеф-повару из Германии получить российское гражданство
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Шеф-повар Максим Житников, переехавший из Германии во Владимирскую область, получит содействие МВД в оформлении российского гражданства, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Волк отметила в Telegram, что сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области помогут Житникову в установленном законом порядке, чтобы тот смог стать гражданином России. Вопрос поставлен на контроль руководством главка МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддержал переезд в Россию иностранцев, которые разделяют российские ценности. Он провел разговор на немецком языке с гражданином Германии, проживающим во Владимирской области, пообещав помочь в получении российского гражданства. Сообщалось, что Житников – шеф-повар.

    Житников объяснил, что переехал из Германии «из-за пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей». Его жена – гражданка России, у них двое детей, опасения за судьбу которых и привели к переезду. Сейчас Житников живет и работает во Владимирской области, но «зарегистрирован он на территории Пермского края», сообщили в МВД.

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    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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    16 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга

    Аналитик Онуфриенко спрогнозировал ликвидацию «кармана» ВСУ между Мирноградом и Торецком до лета

    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российской армии будет довольно сложно подойти к Константиновке с юга: группировка ВСУ мощная, и противник довольно хорошо укрепил свои позиции. В этих условиях тактикой ВС России будет давление на всем участке фронта с возможными прорывами, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал сообщения о наступлении российских войск на Константиновку.

    «Новый импульс на Константиновском направлении российской армии придало освобождение города Дзержинск (Торецк) в ДНР», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что после перехода этого населенного пункта под контроль ВС России наши бойцы начали продвигаться севернее и западнее.

    «Для ВСУ образуется большой «карман» между Покровско-Мирноградской и Торецкой агломерациями. Противник находится в неудачном для него положении и чувствует давление с трех сторон. На этом фоне мы наблюдаем уверенное наступление наших войск», – указал собеседник.

    Он объясняет: российские военные с одной стороны подходят к селу Сухой Яр, которое до недавнего времени было оперативным тылом для украинских сил, а с другой, к Сухой Балке. Кроме того, ранее бойцы освободили Елизаветовку. По прогнозам Онуфриенко, в течение месяца «карман» будет ликвидирован, а линия фронта на этом участке «выровняется». Затем приоритетным направлением удара ВС России окажется Константиновка, продолжил спикер.

    Однако, по его мнению, подойти к населенному пункту с юга – довольно проблематичная задача. «Во-первых, от Дзержинска до села более десяти километров. Во-вторых, группировка ВСУ, расположенная в Константиновке, – достаточно мощная. Более года именно оттуда шло снабжение украинских сил в Часовом Яре. Наконец, противоборствующая сторона, считающая это направление приоритетным, здорово укрепила свои позиции», – детализировал специалист.

    «В этих условиях тактика российской армии будет неизменной: давление на всем участке фронта с возможными прорывами, например, в районе поселка Дылеевка», – полагает аналитик. Он подчеркивает: одна из главных сложностей при освобождении Константиновки – застройка и укрепрайоны противника. «При этом если удастся зайти в населенный пункт с юга, то мы сможем взять остатки украинских войск, находящихся в Часовом Яре, фактически в клещи», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, российские силы продолжают развивать успешное наступление между Димитровым и Дзержинском (украинское название Торецк) к Константиновке, которая входит в крупную городскую агломерацию на севере ДНР. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник главы республики.

    По его словам, наступательная операция идет широким фронтом: от Мирнограда до Торецка, ВС России стремятся выровнять линию фронта между Дмитровым и Дзержинском, к западу от которого развязались ожесточенные бои, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские военные держатся в районе Часова Яра, несмотря на колоссальные потери при контратаках, из-за того, что город занимает стратегические высоты. «Очень серьезно сопротивляется 28-я бригада», – сказал Кимаковский, отметив, что отсюда местность просматривается на десятки километров, что расширит возможности российской артиллерии.

    «ВСУ пытаются контратаковать, в том числе бронегруппами. У них осталось несколько высоток, частный сектор и немного промзоны. Я думаю, этот узел в ближайшее время будет сломан», – подчеркнул советник главы ДНР.

    По информации военкоров, российские бронегруппы практически взяли под контроль Валентиновку и приступили к штурму следующей за ней Сухой Балки. «Чуть западнее российские силы взяли опорный пункт ВСУ вдоль лесополосы и продвинулись на глубину около километра», – пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

    «Российский дроноводы на оптоволокне залетают в Константиновку и бьют по позициям ВСУ. Украинцы неплохо держат позиции со стороны Часова Яра, но сдают – со стороны Торецка», – соглашается военный блогер Юрий Подоляка.

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    16 апреля 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин сравнил Маска с Королевым
    Путин сравнил Маска с Королевым
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сравнил американского предпринимателя Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и подчеркнул, что такие люди появляются в мире нечасто.

    «Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня мне кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, казалось, что это невероятно – некоторые планы, которые они строили. Но все реализовывалось», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российское оборудование по-прежнему используется на европейских космических станциях, несмотря на свернутое сотрудничество.

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    16 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли на встрече со студентами МГТУ им. Баумана, отметив заинтересованность многих стран в этом направлении.

    Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного технического университета им. Баумана заявил о важности международного сотрудничества в космической отрасли, передает Telegram-канал Кремля.

    Президент отметил: «Сотрудничество не останавливается и остановиться не может. Очень много стран заинтересовано в этом взаимодействии».

    Ранее Путин заявил, что российские компании могут сотрудничать с американским бизнесменом Илоном Маском в научной сфере.



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    16 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    ЦБ не поддержал продление продажи валютной выручки

    Минфин: ЦБ выступил против продления продажи валютной выручки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил о разногласиях с ЦБ России по вопросу продления указа о продаже валютной выручки.

    Моисеев сообщил журналистам, что Банк России высказал замечания по поводу продления указа о обязательной продаже валютной выручки экспортерами на год, передает ТАСС. Он уточнил, что ЦБ считает, что в текущей ситуации продлевать действие указа не следует.

    Правительство, напротив, поддержало эту меру, добавил Моисеев. В связи с возникшими разногласиями Минфин России стремится урегулировать ситуацию.

    В ноябре Минфин опроверг обсуждение повышения порога валютной выручки.

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    16 апреля 2025, 10:27 • Новости дня
    Система ПВО отразила атаку украинских дронов в Ивановской области
    Система ПВО отразила атаку украинских дронов в Ивановской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Ивановской области силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, обломки которых упали в Шуе, где экстренные службы ликвидируют последствия и перекрыли улицы, сообщает правительство региона.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы ПВО России отразили атаку украинских БПЛА в Шуе Ивановской области.

    Место падения обломков оцеплено экстренными службами, которые занимаются ликвидацией последствий.

    На странице администрации городского округа во «ВКонтакте» указано, что улица Генерала Белова от Проточного переулка до улицы Свердлова перекрыта тяжелой техникой. Власти просят жителей воздержаться от выхода на улицу и следить за дальнейшими оповещениями.

    По данным регионального оперативного штаба, инцидент требует повышенного внимания от экстренных служб, которые работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность граждан и ликвидацию всех возможных последствий атаки.

    В период с 6:35 до 7:00 по московскому времени дежурные силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, которые были уничтожены над Тульской и Рязанской областями.

    Минувшей ночью российская система ПВО уничтожила 26 украинских дронов над несколькими регионами, включая Воронежскую область и Крым, сообщало Минобороны.

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    16 апреля 2025, 20:14 • Новости дня
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о ведущихся работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ковальчук, напомнил, что еще в 1972 году в Семипалатинске был впервые запущен ядерный реактивный двигатель, сообщает Telegram-канал Кремля. Он использовал водород в качестве рабочего тела, что позволило достичь тяги в четыре тонны.  «Этого более чем достаточно для буксира межпланетного, – пояснил Ковальчук. – Там вам не надо преодолевать ни тяготение, ничего. Это лучший двигатель».

    Глава Курчатовского института отметил, что в условиях Земли использование такого двигателя невозможно – возникнет радиоактивный водородный столб. Однако в космосе для него есть топливо. По словам Ковальчука, на Луне есть запасы льда, которые могут быть использованы для получения водорода. Также для этих целей может служить лунный грунт.

    «Самый простой реактор. Рабочее тело – и поехали. Нам ничего больше не надо», – сказал Ковальчук.

    Он отметил, что если не возникнут сложности с получением рабочего тела для двигателя, то еще с 60-х годов в нашей стране ведутся работы над безэлектродными плазменными двигателями.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    16 апреля 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что отправка экспедиций на Марс является грандиозной задачей, но требует решения множества вопросов.

    Путин во время своего визита в Московский государственный технический университет имени Баумана сделал заявление о марсианских экспедициях, сообщает ТАСС. Он охарактеризовал отправку экспедиций на Марс как грандиозную задачу. Однако, по его словам, существует ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить для успешного достижения этой цели.

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    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность в возрождении сотрудничества между Россией и США в космической сфере.

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    16 апреля 2025, 00:17 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости привести в порядок дорожные нормативы
    Путин заявил о необходимости привести в порядок дорожные нормативы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Следует привести дорожные нормативы в порядок, при этом руководствоваться нужно в том числе и здравым смыслом, заявил президент России Владимир Путин.

    Комментируя вопросы градостроительства, Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил, что «порядок должен быть». Он отметил роль депутатского корпуса, которому необходимо «работать с людьми» и «чувствовать, что люди ожидают от исполнительной власти», сообщается на сайте Кремля.

    «В целом, конечно, вопросы все важны. Если перенести исполнение некоторых решений в соответствии с законом или вообще отменить – согласен, по улично-дорожной сети – чушь, конечно же. Я честно говоря, даже и не обращал внимание на то, что там отбойники надо ставить посреди улицы тогда или щиты какие-то шумопоглощающие», – заявил президент.

    Он призвал «привести все в соответствии со здравым смыслом».

    Также Путин оценил «развитие и обновление дорог». Он сообщил, что в нормативном состоянии находится свыше половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях.

    Однако, как отметил глава российского государства, «дорожные покрытия, особенно в нашем климате, постоянно требуют ремонта». Он подчеркнул, что не следует снижать «набранные темпы», решать задачи требуется «эффективно и качественно».

    Напомним, министр финансов Антон Силуанов на заседании президиума Госсовета по вопросам развития инфраструктуры для жизни заявил о необходимости повышения эффективности работы коммунальных служб. Он призвал перестать менять бордюры ежегодно. По его словам, в регионах часто наблюдаются неоправданные траты, в том числе ремонт дорог по завышенным ценам.

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    16 апреля 2025, 08:18 • Новости дня
    Синоптик сообщил о сильной магнитной буре на Земле до утра четверга

    Синоптик сообщил о продолжении магнитной бури до четверга из-за солнечных протуберанцев

    Tекст: Мария Иванова

    На Земле зафиксирована мощная магнитная буря, вызванная двумя солнечными протуберанцами, которая продлится до утра четверга и достигнет пика в ночь со среды на четверг.

    Мощная магнитная буря, охватившая Землю, продлится до утра четверга, сообщил ведущеий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, геомагнитные возмущения будут продолжаться в течение суток. Он уточнил, что пик бурь ожидается на утро среды, когда уровень достигнет G3, а затем ослабнет до уровня G1 к утру четверга.

    Причиной возникновения магнитной бури стали два крупных солнечных протуберанца, которые ударили по магнитосфере Земли. Тишковец отметил, что этот космический удар привел к сильным геомагнитным возмущениям. Он добавил, что буря будет иметь перерывы, но в целом затянется до утра четверга.

    В условиях такой сильной геомагнитной активности вероятность появления северных сияний значительно возрастает. По словам Тишковца, аврора может наблюдаться в ночь на четверг.

    Ранее эксперты спрогнозировали магнитные бури на Земле 16 апреля.

    На Солнце 1 апреля была зафиксирована вспышка M5.6 в рентгеновском диапазоне, продолжавшаяся 16 минут в группе пятен 4046, что свидетельствует о росте солнечной активности.


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    16 апреля 2025, 14:29 • Новости дня
    РПЦ предложила сделать понедельник после Пасхи выходным днем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе предложил рассмотреть введение выходного дня в первый понедельник после Пасхи.

    Кипшидзе на пресс-конференции подчеркнул, что такое предложение обосновано историческими, культурными и религиозными традициями, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что аналогичная традиция существует в ряде европейских стран, а в России «есть региональные праздники, правом установить которые пользуются другие традиционные религии нашей страны». Он подчеркнул важность осознанного отношения к празднику Воскресения Христова, чтобы он не сводился лишь к дополнительной возможности устроить пикник.

    Протоиерей Михаил Потокин добавил, что многие верующие посещают храмы на Светлой седмице, и введение дополнительного выходного могло бы подчеркнуть значимость Пасхи. «Пасха – это не только религиозный праздник, но и возможность переосмыслить духовные ценности», – отметил он.

    Ранее член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала идею сделать Пасху и Троицу выходными. По ее словам, это может привести к увеличению затрат компаний, так как работодателям придется платить двойную зарплату за работу в эти дни.

    Член Совета Федерации Наталия Косихина заявила, что Пасха и день Святой Троицы не требуют дополнительных выходных, так как уже выпадают на воскресенье.

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    16 апреля 2025, 18:14 • Новости дня
    Путин посетил выставку разработок в МГТУ им. Баумана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил выставку в МГТУ им. Баумана, где представили уникальные разработки.

    Особое внимание на выставке привлек беспилотный летательный аппарат с двигателем внутреннего сгорания «Дельта У», обладающий дальностью полета 380 км и максимальной скоростью 230 км/ч, передает ТАСС. Аппарат может нести полезную нагрузку до 5 кг и находиться в полете до 120 минут.

    Среди других представленных технологий были мультиспектральные маскировочные костюмы «META Z» и «META O». Эти костюмы предназначены для военных специалистов, обеспечивают высокую мобильность и удобство, а также имеют систему застежек для быстрого перехода от наблюдения к активным действиям.

    Также на выставке были продемонстрированы разработки в области транспортных технологий, включая трелевочный трактор «Лесник-2», погрузочно-транспортные машины и электрический минипогрузчик, автобус «ЛиАЗ» New Generation и багги «Чаборз» М4.

    В ходе визита Путин также ознакомился с проектом корпуса «Квантум парк», который станет междисциплинарным кластером для исследований и разработок в области квантовых технологий. Здание площадью 13 845 кв. м объединит 25 уникальных лабораторий, часть из которых уже функционирует. Завершение создания базовой инфраструктуры предусмотрено на середину 2026 года.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики.

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    16 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана

    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана для совещания по космической ядерной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана, чтобы провести совещание, посвященное развитию космической ядерной энергетики.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики.

    В субботу Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики, подчеркнув их роль в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции.

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    16 апреля 2025, 07:40 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 26 украинских беспилотников над шестью регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожили 26 украинских дронов ночью над несколькими регионами, включая Воронежскую область и Крым, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 26 украинских беспилотников.

    Из них девять аппаратов сбиты над Воронежской областью, восемь в Белгородской, четыре в Курской, два в Липецкой и два в Крыму. Один беспилотник перехвачен над Московским регионом.

    Ранее Брянская область также подверглась атакам ВСУ, в селе Хоромное сгорели 20 домов.

    Накануне силы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над пятью областями России, из которых 109 было уничтожено в Курской области. Ранее Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на дома в Курске, в результате которой погибла женщина.

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    Английский Бирмингем утопает в мусоре. Более миллиона жителей этого второго по населению города Великобритании воротят нос от зловония, которое исходит от гор отходов, накопившихся на улицах. Причина, на первый взгляд, в забастовке служб по сбору мусора, и вместо них на борьбу с мусором брошена даже британская армия. Однако реальные причины «мусорного кризиса» совсем в другом. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    • Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

      В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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