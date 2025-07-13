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Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Вечером тревожные сирены прозвучали в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Николаевской областях, где сигнал тревоги длился от получаса до полутора часов.
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, передает РИА «Новости». Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги впервые прозвучал в Черниговской и Сумской областях, где он продолжается уже полтора часа.
В 19.14 по местному времени воздушную тревогу распространили и на Харьковскую область. Позже, в 19.45, к ним присоединилась Полтавская область, а еще через десять минут тревогу объявили также в Николаевской области.
Данных о причинах тревоги или возможных происшествиях в этих регионах на момент публикации не поступало. Власти Украины и профильные ведомства продолжают мониторить ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Нежин Черниговской области прогремели взрывы, которые совпали по времени с объявленной воздушной тревогой. Воздушная тревога в регионе продлилась более одного часа.