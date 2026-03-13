Студентка из Тулы получила приз как 100-миллионный пользователь Max

Tекст: Валерия Городецкая

Девушке вручили сертификат на путешествие по России номиналом в один миллион рублей, фирменный чемодан с набором вещей и мерч, а также предоставили возможность самостоятельно выбрать направление для поездки и культурную программу, сообщает пресс-служба мессенджера.

Во время церемонии награждения в московском офисе MAX Гладкова поделилась впечатлениями. «Мне кажется, сейчас уже все в MAX. У нас там семейный чат, коллеги и большинство друзей. Удобно обмениваться файлами, удобно созваниваться, все очень быстро и доступно. Я никогда нигде не побеждала, везучим человеком меня не назвать. Поэтому получить такой подарок было очень неожиданно и приятно. Мечтаю слетать на Камчатку с семьей: увидеть китов, гейзеры, вулканы, Тихий океан. Мечты должны сбываться. Вот и моя сбылась самым волшебным образом», – сказала она.

Вице-президент VK и руководитель проекта MAX Фарит Хуснояров отметил, что пользователи вдохновляют команду на новые свершения, и подчеркнул важность личного знакомства и благодарности тем, кто выбирает продукт каждый день. Он добавил, что особенно приятно, когда команда помогает исполнить чью-то мечту.

Напомним, количество пользователей национального мессенджера Max превысило 100 млн человек, а суточная аудитория сервиса достигла 70 млн человек.