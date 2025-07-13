  • Новость часаЛавров и Ван И обсудили урегулирование на Украине и отношения с США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев отказался от Стамбула и мира
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию
    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    Россия пообещала пресекать пиратство на Балтике
    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле
    Евросоюз пригрозил ввести ответные пошлины против США в августе
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    11 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    14 комментариев
    13 июля 2025, 19:44 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Нежине Черниговской области на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Нежин Черниговской области зафиксированы взрывы, совпавшие по времени с заявленной воздушной тревогой, продолжавшейся свыше часа.

    О серии взрывов в Нежине Черниговской области Украины сообщило украинское издание «Страна.ua», передает РИА «Новости». В Telegram-канале издания отмечается: «Сообщают о взрывах в Нежине».

    По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской области воздушная тревога продолжалась больше часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу в Черкассах, Львове, Черновцах и других городах западной части Украины прогремели взрывы. В городе Шостка в Сумской области Украины прозвучало от десяти до 12 взрывов.

    13 июля 2025, 13:54 • Новости дня
    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле

    Политолог Скачко: Киев убежден, что может «пересидеть» президентство Трампа

    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В Киеве уверены, что конфликт с Россией будет долгим, а Европа нарастит ВПК для помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в украинском МИД заявили, что стамбульский формат диалога с Москвой «практически исчерпан».

    «Слова представителя МИД Украины Сергея Кислицы показывают уверенность Киева в том, что конфликт с Россией будет продолжаться еще долгое время, и что Запад, в первую очередь европейские страны, дадут все необходимое для этого», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Киев и Брюссель убеждены, что смогут пересидеть трудный для них период президентства Дональда Трампа. Также они ожидают, что в ближайшие годы Европа нарастит военно-технические мощности, сократив количественное и качественное отставание от российского ВПК», –  продолжил аналитик.

    «Владимир Зеленский вновь почувствовал себя нужным после удачных, на его взгляд, поездок по Европе, касающихся помощи Украине и восстановление ее инфраструктуры, а также по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера», – указал политолог.

    «Все это вкупе заставило Кислицу так уверенно говорить о неактуальности стамбульского формата. Кроме того, это еще и призыв главы внешнеполитического ведомства к украинцам, которые боятся мобилизации, самим идти в ТЦК. Дипломат будто говорит: «Видите, Запад с нами, бояться нечего». Плюс, это приглашение «партии войны» ЕС и США к еще большей сплоченности», – пояснил Скачко.

    Накануне замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя». Он добавил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было», сообщает РИА «Новости».

    При этом Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Дипломат отметил, что Россия уже выразила готовность к встрече.

    Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    Комментарии (13)
    13 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации двух подозреваемых в убийстве полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Украинская спецслужба объявила об уничтожении мужчины и женщины, подозреваемых в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

    По данным ведомства, речь идет о мужчине и женщине, которые, по версии СБУ, действовали по приказу куратора и наблюдали за сотрудником спецслужбы, чтобы установить его распорядок и маршруты, передает РБК.

    Украинские силовики заявили, что перед преступниками поставили задачу устранить полковника, после чего они собирались скрыться.

    При задержании подозреваемые оказали сопротивление и были уничтожены.

    Напомним, Воронич был убит 10 июля в Голосеевском районе Киева. Открыто дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя. По информации бывших украинских военных и The New York Times, Воронич был связан с операциями против России, в том числе операцией ВСУ в Курской области и убийством Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

    СБУ называет ликвидированных агентами российских спецслужб, работавшими по заданию ФСБ. Украинские СМИ уточняют, что правоохранители разыскивали женщину по имени Нармин Гулиева (1991 года рождения) и ее сообщника.

    Политолог Лариса Шеслер считает, что убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди местных спецслужб.

    Комментарии (19)
    13 июля 2025, 17:34 • Видео
    Зеленский: хитрость или необразованность?

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    Комментарии (0)
    12 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    На Украине повторно мобилизовали вернувшихся из плена военных ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине мобилизуют в ряды ВСУ военных, которые ранее вернулись из российского плена, сообщили в российских силовых структурах.

    В качестве примера приводится случай с активистом майдана Андреем Коломийцем, который вновь оказался в украинской армии после освобождения из плена, передает ТАСС.

    Источник подчеркнул: «Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно». Российские силовики отмечают, что практика повторной отправки бывших пленных на фронт стала на Украине обычным явлением.

    Кроме того, в силовых структурах РФ добавили, что на Украине обсуждается видеозапись задержания ветерана ВСУ с ампутированной конечностью, уволенного по состоянию здоровья, в которой участвовали более десяти полицейских. По данным источника, этот человек протестовал против вырубки леса, что и стало поводом для задержания. Инцидент вызвал значительный резонанс среди украинской общественности.

    В четверг украинский журналист Богдан Буткевич, активно защищавший работу военкоматов, был отправлен на службу после потери отсрочки от мобилизации.

    Ранее сообщалось, что на территории Украины фиксируются случаи нападений на сотрудников военкоматов со стороны граждан, что свидетельствует об усилении сопротивления мобилизации.

    В июне стало известно, что подразделение ВСУ агитирует подростков управлять беспилотниками у линии фронта в Харьковской области, привлекая их обещаниями выплат, которые не исполняются. Кроме того, ВСУ используют инвалидов для строительства линии обороны на запорожском направлении, принуждая их рыть окопы.

    Комментарии (13)
    13 июля 2025, 01:59 • Новости дня
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для финансирования военной помощи Украине Белый дом может использовать средства, которые остались от прежней администрации Джо Байдена или замороженные в США российские активы, заявила CBS.

    Как отмечает CBS со ссылкой на источники, новая администрация США впервые с начала работы рассматривает возможность дополнительного финансирования военной поддержки Украины, передает ТАСС.

    Отмечается, что источник дополнительного финансирования пока не определен окончательно. Оценивая возможные источники финансирования, CBS указывает на 3,85 млрд долларов, оставшихся после администрации Байдена. Эти средства были выделены в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, позволяющего президенту США поставлять вооружения иностранным государствам без одобрения Конгресса в случае чрезвычайных обстоятельств. По мнению источников CBS, такой шаг стал бы «сигналом России».

    Телекомпания также упоминает, что теоретически Белый дом мог бы передать Украине до 5 млрд долларов замороженных в США российских активов. Однако ни нынешний, ни предыдущий президенты США к такому варианту не обращались, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы поставок не раскрываются.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 04:27 • Новости дня
    Украинцы начали уезжать из США из-за новой миграционной политики
    Украинцы начали уезжать из США из-за новой миграционной политики
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Многие украинцы, приехавшие в Соединенные Штаты после начала конфликта на Украине, теперь возвращаются в Европу из-за опасений депортации и ужесточения миграционных правил, пишет французская газета Le Monde.

    Причиной переездов Le Monde называет «неопределенность», вызванную ужесточением антимигрантской политики нынешней администрации США, передает РИА «Новости».

    «У украинцев больше нет уверенности в своем будущем. Некоторые решают вернуться в Европу», – говорится в материале. По данным издания, украинцы разочаровались в новых властях США из-за переменчивой поддержки киевского режима и жестких мер по отношению к тем, кто приехал после начала конфликта. Журналисты отмечают, что американская мечта «дается этим семьям с трудом».

    Основательница Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможаник рассказала, что многие украинки опасаются возвращения на Украину из-за возможной мобилизации в ВСУ. «Ее брат уже воюет на Украине, пока его сестра, которая лишилась права на проживание, сейчас борется со своим статусом в Соединенных Штатах», – пишет Le Monde.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая сообщалось, что депортация из США грозит более чем 200 тыс. граждан Украины.

    Комментарии (14)
    13 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    МВД объявило в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных базы МВД России, в розыск объявлен один из лидеров «РДК» (признан террористическим и запрещен в России) Василий Кирющенко (внесен в список террористов и экстремистов) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    В карточке розыска сообщается, что он «разыскивается по статье УК», но не указано, о какой именно статье идет речь, передает РИА «Новости».

    Источники в правоохранительных органах сообщали, что уголовные дела открыты по статье о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.

    «РДК» (признан террористическим и запрещен в России) был создан в 2022 году. Его членами являются выходцы из России, которые перебрались на Украину и в ходе украинского конфликта участвуют в боевых и террористических действиях на стороне киевского режима.

    В июне Дзержинский райсуд Петербурга поместил под стражу 32-летнего Александра Попова, планировавшего вступить в террористическую организацию. В мае Южный окружной военный суд признал виновным жителя поселка Симеиз в Крыму и приговорил к 12 годам колонии строгого режима за планы вступить в «РДК» (признан террористическим и запрещен в России).

    Комментарии (15)
    13 июля 2025, 02:27 • Новости дня
    МИД Украины назвал формат переговоров в Стамбуле «практически исчерпанным»
    МИД Украины назвал формат переговоров в Стамбуле «практически исчерпанным»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Формат переговоров с Россией в Стамбуле «практически исчерпал себя», заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

    «Этот формат практически исчерпал себя», – приводит слова Кислицы РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Он заявил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает предложений от Киева относительно сроков для проведения третьего раунда прямых переговоров. Песков также заявил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше».

    Комментарии (15)
    13 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска улучшили позиции на нескольких направлениях и освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике за последние сутки.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку ДНР. Подразделения нанесли потери силам ВСУ, составившие более 450 человек, и уничтожили технику в ДНР и Днепропетровской области. «Восток» продвинулся вглубь обороны противника, освободил поселок Карла Маркса и ликвидировал более 205 украинских военных, сообщает Минобороны России.

    Группировка «Днепр» уничтожила более 60 бойцов ВСУ и технику в Запорожской области. Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся потери силам противника в Сумской области, где ВСУ лишились более 150 человек и техники.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в районах Купянска и других населенных пунктов, уничтожив до 220 украинских военных и ликвидировав склады боеприпасов. Южная группировка заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, уничтожив свыше 135 военных противника, склады и технику.

    Авиация и артиллерия России за сутки поразили 136 объектов ВСУ, включая предприятие ВПК, склады и центр подготовки операторов беспилотников. Было уничтожено две пусковые установки и РЛС Patriot США.

    С начала спецоперации ВС России уничтожили 663 самолета, 283 вертолета, более 69 тыс. беспилотников, свыше 24 тыс. танков и десятки тысяч другой военной техники противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России. Группировка «Днепр» за неделю уничтожила до 500 военных ВСУ.

    Комментарии (6)
    13 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Стало известно об освобождении Грушевского на западе ДНР

    Рогов сообщил о взятии российскими войсками села Грушевское на западе ДНР

    Стало известно об освобождении Грушевского на западе ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Грушевское на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью перешло под контроль российских сил после боев с подразделениями ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска выбили бойцов ВСУ из села Грушевское, находящегося на западе ДНР возле границы с Днепропетровской областью Украины, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, Грушевское расположено вблизи населенных пунктов Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное. Министерство обороны России ранее сообщало, что эти села уже освобождены от украинских формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Российские военные ранее освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Российские бойцы прошли под огнем при освобождении Гнатовки в ДНР.

    Комментарии (0)
    12 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Электроснабжение стабилизировано в Запорожской области
    Электроснабжение стабилизировано в Запорожской области
    @ Lilly/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Энергосистема Запорожской области восстановила стабильную работу после завершения технических мероприятий по переносу нагрузок из-за жары, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    «В системе электроснабжения Запорожской области завершены работы по переводу нагрузок, электроснабжение стабилизировано», – сообщил Балицкий в Telegram.

    Кроме того, губернатор призвал население использовать электроэнергию и воду экономно, чтобы поддерживать стабильность работы энергосистемы и насосов, отвечающих за водоснабжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области жара вызвала критические перегрузки оборудования, произошло отключение энергоснабжения в Мелитополе, Бердянске и еще четырех округах из-за критических перегрузок оборудования. В некоторых округах была приостановлена подача воды.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 00:59 • Новости дня
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Вонсане лидер КНДР Ким Чен Ын попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова передать президенту России Владимиру Путину «теплый привет», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Как отмечает ЦТАК, встреча прошла в теплой и товарищеской атмосфере. Лавров передал Ким Чен Ыну приветственные слова от президента России, передает ТАСС.

    «Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за это и попросил передать свой теплый привет уважаемому Владимиру Владимировичу Путину», – сообщает ЦТАК.

    Ким Чен Ын заявил, что руководители России и КНДР демонстрируют единство позиций по всем стратегическим вопросам. По данным агентства, лидер КНДР также подтвердил «безусловную поддержку» действий российского руководства, направленных на разрешение ситуации на Украине.

    Ким Чен Ын «выразил уверенность, что под выдающимся руководством президента РФ Владимира Путина армия и народ России непременно добьются победы в священном деле по защите достоинства и ключевых интересов страны, процветания» России, сообщает ЦТАК.

    Кроме того, Ким Чен Ын «от всей души пожелал, чтобы великой России всегда сопутствовали только победа и слава», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров встретился с Ким Чен Ыном в Вонсане. Лавров передал Ким Чен Ыну приветствие от президента России и подтвердил стремление к развитию стратегического партнерства. Россия и КНДР соблюдают положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и намерены продолжать такую линию, сказал министр.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 07:44 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 36 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО за ночь сбила 36 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны России.

    По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА – 26 единиц – было сбито над Белгородской областью. Кроме того, четыре беспилотника уничтожены в небе над Воронежской областью. Также три БПЛА были уничтожены над Липецкой областью и еще три – над Нижегородской областью, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа в различных регионах страны.

    Комментарии (0)
    12 июля 2025, 23:23 • Новости дня
    В Раде Шмыгаля назвали одним из кандидатов на пост министра обороны Украины
    В Раде Шмыгаля назвали одним из кандидатов на пост министра обороны Украины
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В список претендентов на должность министра обороны Украины входит нынешний глава правительства Денис Шмыгаль, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Депутат Рады заявил, что ведомство может возглавить министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Также среди кандидатов – Денис Шмыгаль», – приводит ТАСС текст сообщения.

    На днях Зеленский рассказал, что нынешнего министра обороны Рустема Умерова рассматривают как возможного будущего посла Украины в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде анонсировали отставку премьер-министра Украины. Офис Зеленского хочет заменить Шмыгаля на более лояльного управленца.

    Киев и Вашингтон обсудили вопрос о замене посла Украины в США. В качестве возможных кандидатур на этот пост Bloomberg называло Шмыгаля и Умерова.

    Комментарии (0)
    12 июля 2025, 22:55 • Новости дня
    МАГАТЭ встревожили участившиеся атаки беспилотников на Энергодар

    Tекст: Антон Антонов

    МАГАТЭ получило информацию об атаке беспилотников на Энергодар (город – спутник Запорожской АЭС), сотрудники МАГАТЭ видели повреждения здания администрации города, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    По словам Гросси, МАГАТЭ было проинформировано о «предполагаемой атаке беспилотников по администрации Энергодара, где проживает большинство сотрудников ЗАЭС», передает ТАСС.

    Гросси отметил, что члены миссии агентства, находящиеся на Запорожской АЭС, лично посетили поврежденное здание администрации, получив возможность осмотреть повреждения.

    «Я глубоко обеспокоен участившимися случаями таких инцидентов. В случае с Энергодаром они также усиливают психологическое напряжение среди персонала станции, что может сказаться на ядерной безопасности», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание администрации города Энергодара подверглось атаке украинского дрона-камикадзе в ночь на пятницу. За день до этого в районе Энергодара были зафиксированы три возгорания из-за украинских атак.

    Комментарии (3)
    13 июля 2025, 08:25 • Новости дня
    Пленный рассказал о потере элитного статуса батальоном «Волки да Винчи»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Некогда считавшийся элитным батальон ВСУ «Волки да Винчи» (ранее входило в признанную террористической и запрещенную в РФ украинскую националистическую организацию «Правый сектор») сейчас комплектуется мобилизованными, среди которых много мужчин старше 40 лет и с плохим здоровьем.

    Подразделение ВСУ «Волки да Винчи», ранее считавшееся элитным, стало обычным штурмовым батальоном, в который набирают мобилизованных разных возрастов и состояния здоровья, передает РИА «Новости». Об этом рассказал пленный украинский стрелок по прозвищу «Волков», Лимар Османов.

    Османов заявил: «В прошлые годы батальон »Волки да Винчи« был одним из элитных и знаковых подразделений с большим рейтингом. На данный момент он опустился до обычного штурмового батальона, куда берут всех »мобиков« разного возраста и здоровья».

    Пленный добавил, что сам оказался в этом батальоне через десять дней после начала обучения. Вместе с ним туда направили мужчин старше 40 лет, многие из которых имели слабое здоровье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в батальоне ВСУ «Волки да Винчи», который ранее считался элитным подразделением на Украине, участились случаи дезертирства. Командование ВСУ перебросило батальон «Волки да Винчи» на Сумское направление. Боевика из этого подразделения ВСУ уничтожили в Артемовске.

    Комментарии (0)
    Главное
    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича
    Стало известно об освобождении Грушевского на западе ДНР
    Азербайджан и Казахстан стали главными покупателями шоколада из России
    Украинцы начали уезжать из США из-за новой миграционной политики
    У выпускников российских вузов выросли зарплатные ожидания
    МВД объявило в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»
    В России выявлено 67 городов с повторяющимися названиями

    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды

    Пока доллар демонстрирует историческое падение, другие активы, наоборот, оказываются в плюсе. Кроме физического золота выиграет еще и так называемое цифровое золото – биткоин. В пятницу криптовалюта поставила новый исторический максимум, за что ей стоит благодарить американского президента. Что делает Трамп для роста биткоина и ждать ли новых рекордов? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Чебурашка стал одним из главных страхов Прибалтики

    Прибалтика показывает все новые примеры формирования искривленной реальности. Полиция ловит «преступников», уличенных в пении советских песен, в возложении цветов на места снесенных памятников солдатам и даже за публичную демонстрацию Чебурашки. В то же время призывы к убийству русских остаются безнаказанными, а суд признает правильной депортацию русских стариков, лишение их пенсий и медицины. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации