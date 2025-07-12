Лавров: Россия и КНДР свято соблюдают Договор о стратегическом партнерстве

Tекст: Дарья Григоренко

По словам главы МИД, обе страны «свято выполняют» обязательства, закрепленные в соглашении о стратегическом партнерстве и сообщничестве, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул значительный вклад Москвы и Пхеньяна в урегулирование украинского кризиса. Он отметил, что совместные усилия направлены против распространения влияния НАТО на евразийском пространстве.

«Это еще и совместная борьба за правду против лжи. За то, чтобы наш огромный прекрасный Евразийский континент не был превращен в вотчину НАТО, которая явно стремится распространить свое влияние на все евразийское пространство», – заявил министр на официальном приеме. Лавров добавил, что обе страны намерены и дальше предпринимать практические шаги для достижения этих целей.

В субботу во время визита в КНДР Лавров передал Ким Чен Ыну приветствие от президента Владимира Путина и подтвердил стремление к развитию стратегического партнерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России встретился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане и обсудил вопросы развития отношений между странами.

Лавров подчеркнул, что Путин и Ким Чен Ын поддерживают постоянный контакт. Он также назвал отношения между Россией и КНДР «непобедимым братством».