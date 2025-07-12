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    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    13 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    12 июля 2025, 17:19 • Новости дня

    Лавров: Россия и КНДР свято соблюдают Договор о стратегическом партнерстве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и КНДР строго соблюдают положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и такая линия будет продолжена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном приеме в Пхеньяне.

    По словам главы МИД, обе страны «свято выполняют» обязательства, закрепленные в соглашении о стратегическом партнерстве и сообщничестве, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул значительный вклад Москвы и Пхеньяна в урегулирование украинского кризиса. Он отметил, что совместные усилия направлены против распространения влияния НАТО на евразийском пространстве.

    «Это еще и совместная борьба за правду против лжи. За то, чтобы наш огромный прекрасный Евразийский континент не был превращен в вотчину НАТО, которая явно стремится распространить свое влияние на все евразийское пространство», – заявил министр на официальном приеме. Лавров добавил, что обе страны намерены и дальше предпринимать практические шаги для достижения этих целей.

    В субботу во время визита в КНДР Лавров передал Ким Чен Ыну приветствие от президента Владимира Путина и подтвердил стремление к развитию стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России встретился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане и обсудил вопросы развития отношений между странами.

    Лавров подчеркнул, что Путин и Ким Чен Ын поддерживают постоянный контакт. Он также назвал отношения между Россией и КНДР «непобедимым братством».

    12 июля 2025, 02:33 • Новости дня
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики сообщили о готовности украинских спецслужб передавать координаты позиций ВСУ для провокаций.

    «Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По словам источника, командование ВСУ фактически бросило 143-ю ОМБр на великобурлукском направлении в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    Также сообщалось, что украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

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    11 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Mash: Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Хакеры групп KillNet, PalachPro и Beregini взломали главное программное обеспечение ВСУ по управлению войсками и мониторингу позиций российских сил, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Речь идет о системе «Дельта», которая использовала данные разведки, беспилотников и спутников, отображая карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Программа применялась для наведения ударов ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников. Система функционировала с 2023 года и была размещена в интернет-облаке за пределами Украины, однако это не помешало хакерам получить доступ к полной информации, находившейся в распоряжении командования ВСУ.

    По словам авторов публикации, взлом фактически означал получение контроля над «цифровым мозгом» украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты провели испытания новой дальнобойной платформы «Странник» в зоне спецоперации на Украине. Система защищенной связи «Веда» показала устойчивость к попыткам взлома со стороны хакеров ВСУ.

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    12 июля 2025, 14:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

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    11 июля 2025, 20:41 • Новости дня
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Публикации блогерши Марии Шалаевой о перелете на военном самолете в закрытый аэропорт в Ростове-на-Дону может стать основанием для проведения проверки и взысканий, считает генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов.

    По оценками заслуженного военного летчика России Владимира Попова, расследование по факту несанкционированного использования военного самолета начнется после видеозаписи, опубликованной блогершей Марией Шалаевой, передает Lenta.ru. Генерал-майор авиации в отставке заявил, что виновных в этой ситуации найдут и накажут. Он отметил, что руководство военного ведомства может потребовать ужесточения контроля подобных случаев.

    «Недалекого ума люди, которые хвастаются подобным, не понимая обстановки сегодняшнего дня», - сказал Попов, подчеркнув, что подобные действия могут создать проблемы для волонтеров и сопровождающих тяжелораненых, которым военные борта действительно необходимы.

    Ранее Шалаева рассказала в своих постах о перелете на военном борте в Ростов-на-Дону вместе с сыном и близким ей мужчиной из среды чиновников. Позже эти записи были удалены из ее аккаунтов.

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    11 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

    NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве днем ранее застрелили подполковника СБУ Ивана Воронича, который, по данным NYT, командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

    Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за гибель Павлова.

    Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Моторолу. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

    Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговоры нескольким фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова.

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    12 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на недавно открытом курорте в северокорейском Вонсоне, в начале встречи они обменялись необычным приветствием.

    В начале встречи Ким Чен Ын заметил, что с их предыдущего общения прошел год. Лавров с юмором ответил: «А вы все еще курите. И я курю».

    Также Лавров передал Ким Чен Ыну послание от президента России Владимира Путина. «Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», – сказал Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на новом курорте в Вонсоне, передает РИА Новости. Кроме того, в рамках визита в КНДР Лавров провел переговоры с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, обсуждались двусторонние отношения, ситуация на Корейском полуострове, а также график предстоящих контактов.

    Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в практических областях и обменялись мнениями по ситуации в Северо-Восточной Азии. Москва и Пхеньян подтвердили приверженность политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова. Также стороны подчеркнули решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внешних игроков, которые ведут к росту напряженности в регионе.

    По итогам переговоров был подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане. Лавров передал Ким Чен Ыну теплый привет от Владимира Путина.

    Лавров ранее назвал отношения между Россией и КНДР «непобедимым братством».

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    12 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    Лавров назвал фантазиями идею штаба многонациональных сил для поддержки Украины
    Лавров назвал фантазиями идею штаба многонациональных сил для поддержки Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров жестко высказался против создания многонациональных сил для поддержки Украины, подчеркнув несерьезность подобных инициатив.

    По его словам, Россия не воспринимает всерьез западные идеи по формированию корпуса многонациональных сил для защиты Украины, передает ТАСС.

    Лавров отметил: «Мы этим особо не интересуемся. Но, к сожалению, об этом слишком много кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Мы разные фантазии, выдвигаемые теми, кто хочет как-то посверкать на международной арене, всерьез не принимаем и не собираемся обсуждать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров поблагодарил КНДР за поддержку России по вопросам спецоперации на Украине. Лавров заявил о реализации договоренностей между Россией и КНДР.

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    11 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Арбитражный суд Москвы обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

    Суд обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

    Tекст: Ирма Каплан

    Компании, входящие в ГК «Главпродукт», а также собственность главы компании Леонида Смирнова обращены в доход государства после решения Арбитражного суда Москвы о конфискации из-за вывода их прибыли за рубеж в обход введенных в России контрсанкций.

    «Суд решил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства активов «Главпродукта» и собственности его главы Смирнова удовлетворить в полном объеме. Решение вступает в силу незамедлительно», – приводит ТАСС постановление суда.

    С 2022 по 2024 год через зарубежные головные компании на счета в американском банке JP Morgan Chase было выведено 1 млрд 379 млн 861 тыс. рублей прибыли. С целью создания видимости законности суммы дробились на части до 10 млн рублей.

    Генпрокуратура в иске отмечала, что в 2009 году Смирнов, с гражданством США, перерегистрировал группу на американские компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage Company.

    В октябре 2024 года указом президента России часть компаний «Главпродукта» была переведена под временное управление Росимущества.

    В иске уточнялось, что Смирнов препятствовал деятельности временной администрации, направляя с декабря 2024 года по февраль 2025 года письма с требованиями не сотрудничать с госуправлением и блокировать его работу, включая снабжение зоны СВО на Украине.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество бенефициара холдинга «Главпродукт» Леонида Смирнова, а также активы более 30 юридических лиц холдинга.

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    11 июля 2025, 22:50 • Новости дня
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Прокуратуры Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    На Бережковской набережной в Москве кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу, сообщил Telegram-канал столичного Департамента здравоохранения.

    «Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется», – сказано в посте.

    По уточненной информации ведомства, двоих детей доставили в НИИ НДХиТ (Клиника доктора Рошаля) троих взрослых – в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.

    «Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», – добавили там.

    Прокуратура Москвы подключилась к расследованию обстоятельств происшествия.

    «На Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места дорожной аварии», – сообщили в ведомстве.

    Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки.

    О проведении доследственной проверки по факту аварии сообщил столичный СК России, следователи осматривают место ДТП.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в Telegram-канале столичного СК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авария с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» в районе Домодедово привела к гибели водителя автобуса и пострадавшим среди пассажиров.

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    12 июля 2025, 07:00 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные установили контроль над Часовым Яром за исключением одного Шевченковского района, который пока удерживают ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре. По сути, у противника остается Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что численность украинской группировки почти не изменилась за последнее время, однако «качественный состав украинских боевиков значительно пострадал».

    Он пояснил, что наиболее подготовленные силы и резервы были переброшены из Часова Яра на сумское направление.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.


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    12 июля 2025, 00:15 • Новости дня
    Полиция Москвы задержала подозреваемого в ДТП на Бережковской набережной

    Полиция Москвы задержала водителя, сбившего пешеходов на на Бережковской набережной

    Tекст: Ирма Каплан

    Двоих человек, находившихся в автомобиле HIPhi Z, который совершил наезд на пешеходов на Бережковской набережной вечером пятницы, задержали и доставили в полицию, сообщили в столичном ГУ МВД России.

    В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий столичная полиция установила местонахождение автомобиля, водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной.

    «Лица, находившиеся автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», – передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

    В прокуратуре города добавили, что автомобиль марки HIPhi Z обнаружили во 2-м Сетуньском проезде. При ДТП в его салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Бережковской набережной в Москве в пятницу вечером кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Пострадавших, предварительно, пятеро, в том числе дети. Двое взрослых – в тяжелом состоянии.

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    11 июля 2025, 18:45 • Новости дня
    Названы сроки повсеместного внедрения новой системы высшего образования

    Массовое внедрение новой системы высшего образования анонсировано на 2027-2028 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Внедрение реформированной системы высшего образования охватит все российские университеты, начавшись в 2027-2028 учебном году согласно плану Минобрнауки.

    О массовом запуске новой системы высшего образования в России в 2027-2028 учебном году сообщил Telegram-канал Минобрнауки РФ, передает РИА «Новости». В министерстве уточнили: «Когда ждать изменений? 2027/28 учебный год – массовый запуск по всей стране».

    Модернизация высшей школы проводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Переход к обновленной системе предполагает изменение структуры образовательных программ, включая выделение базового и специализированного образования.

    С мая 2023 года действует пилотный проект, охвативший шесть ведущих университетов страны, среди которых Московский авиационный институт, МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

    В этих вузах студенты уже обучаются по новой схеме, которая предполагает поэтапное получение базового и углубленного высшего образования.

    Отдельное внимание уделено аспирантуре – теперь это самостоятельная ступень профессионального образования, направленная на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с руководством правительства и профильными министрами по вопросам высшего образования.

    Все российские вузы в 2027 году перейдут на новую модель высшего образования, а первым этапом станет расширение набора студентов по президентскому указу.

    В вузах России планируется ускоренное импортозамещение зарубежного программного обеспечения из-за отзыва лицензий, руководствуясь стратегией цифровой трансформации отрасли до 2030 года.

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    12 июля 2025, 06:17 • Новости дня
    NYT узнала причину спокойствия Путина перед возможными санкциями Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин отмахивается от повторений американского коллеги Дональда Трампа и с новой силой продвигается на Украине, заранее оценив возможность давления со стороны США, считают аналитики New York Times.

    «По словам людей, близких к Кремлю, российский лидер убежден, что превосходство Москвы на поле боя растет и что обороноспособность Украины может рухнуть в ближайшие месяцы», – пишет New York Times (NYT).

    Собеседники издания считают, что российский лидер не поступится своими целями ради хороших отношений с Трампом.

    По мере того, как Трамп «дает понять, что разочаровается в Путине», становится яснее: российский лидер готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради достижения того, что стало его главной целью, говорится в статье.

    Несмотря на шесть телефонных звонков между двумя лидерами с февраля и два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, ситуация только обострилась.

    Трамп на этой неделе разразился тирадой о любезности президента России, которая не имеет никакого смысла, отмечает издание.

    «Он мужественный человек, это очевидно», – сказал Путин о Трампе на пресс-конференции в Белоруссии 27 июня.

    Но единственное, чего Путин не сделал, как заявлял Трамп во вторник, так это не предложил значимых уступок по Украине. Тогда же, в Белоруссии Путин отметил, что понимает разочарование Трампа, который признал, что разрешить украинский конфликт оказалось не так просто, как он рассчитывал.

    «По словам двух людей, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. По их словам, он понял, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции после шести месяцев, в течение которых администрация США не предпринимала против России ничего в связи с Украиной», – отмечает NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    11 июля 2025, 22:59 • Новости дня
    В Москве умер старейший из экс-членов политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве ушел из жизни Вадим Медведев – экономист, бывший член политбюро и секретарь ЦК КПСС, соратник Михаила Горбачева, посвятивший годы работы перестройке СССР. Ему было 96 лет.

    О смерти Вадима Медведева сообщил друг семьи Олег Ожерельев, передает ТАСС.

    «Сегодня ушел из жизни Вадим Андреевич Медведев», – сообщил Ожерельев.

    Внук политика Михаил Лавров сообщил, что прощание с Медведевым состоится 15 июля в зале ЦКБ, похоронен он будет на Троекуровском кладбище.

    Вадим Медведев родился 20 марта 1929 года в Ярославской губернии в крестьянской семье, окончил Ленинградский университет и защитил докторскую диссертацию по экономике.

    С 1970 года он занимал различные должности в центральном аппарате КПСС, руководил Академией общественных наук при ЦК КПСС, в 1984 году стал членом-корреспондентом Академии наук СССР.

    В годы перестройки Медведев способствовал демократизации, поддерживал вывод книг и журналов из спецхрана, инициировал реформы в сфере образования.

    С 1990 года до распада СССР входил в Президентский совет – коллегию ближайших советников Михаила Горбачева.

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    11 июля 2025, 21:00 • Новости дня
    Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР
    Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Самолет главы МИД России совершил посадку в Вонсане, где Сергей Лавров намерен провести переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

    Самолет главы МИД России Сергея Лаврова приземлился в аэропорту города Вонсан, сообщает ТАСС. В этом городе с 1 июля открылась новая прибрежная туристическая зона.

    По информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лавров встретится с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Переговоры пройдут в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел.

    Лавров планирует находиться в КНДР до 13 июля. После этого он отправится в Китай для участия во встрече глав МИД стран ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее авиакомпания Nordwind получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Москвы в Пхеньян.

    Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о подписании Плана культурного сотрудничества между министерствами культуры России и КНДР на 2025–2027 годы.

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    12 июля 2025, 05:00 • Новости дня
    Лавров назвал отношения России и КНДР «непобедимым братством»
    Лавров назвал отношения России и КНДР «непобедимым братством»
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи заявил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области – прямое подтверждение того, что отношения двух стран можно назвать «непобедимым братством».

    Лавров напомнил, как в ходе первого раунда стратегических переговоров России и КНДР министр Цой Сон Хи охарактеризовала новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства.

    «Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    На это глава МИД КНДР ответила, что таковы стратегический выбор и воля правительства страны.

    «Отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов», –  сказала Цой Сон Хи.

    Она добавила, что правительство страны будет прилежно соблюдать все статьи нового межгосударственного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, его встретили люди с цветами и рота почетного караула.

    Лавров 11 июля прибыл в Вонсан на переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

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