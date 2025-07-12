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Лавров сообщил о постоянном контакте Путина и Ким Чен Ына
Лидеры России и КНДР продолжают регулярно обмениваться посланиями, сохраняя устойчивый канал связи на фоне развития двусторонних отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте, об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости». По его словам, лидеры регулярно обмениваются посланиями, и такая практика будет продолжаться. Лавров отметил: «Президент и председатель государственных дел находятся в постоянном контакте. Они регулярно обмениваются посланиями, эту практику никто не собирается прекращать».
Министр добавил, что предстоящие контакты между лидерами России и КНДР также обязательно состоятся, однако даты и формат будут согласованы отдельно. Он подчеркнул, что решения по поводу новых обменов определяются напрямую руководителями двух стран.
Кроме того, Лавров сообщил, что Россия и КНДР планируют восстановить морское сообщение. Министр отметил, что уже возобновлены авиаперелеты между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном, а расширение транспортных связей поможет развитию контактов между гражданами России и КНДР.
Лавров также прокомментировал инициативы США по возобновлению диалога с КНДР, отметив, что в Москве и Пхеньяне обратили внимание на соответствующие заявления Дональда Трампа. Глава МИД добавил, что пока это всё, что известно по этой теме.
Говоря о межкорейских отношениях, Лавров подчеркнул, что Россия будет действовать исключительно по тем направлениям, которые интересны и приемлемы для КНДР, назвав Северную Корею союзником России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о предстоящей поездке Сергея Лаврова в КНДР. Глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил КНДР за поддержку России по вопросу спецоперации на Украине. Лавров подтвердил реализацию достигнутых договоренностей между Россией и КНДР.