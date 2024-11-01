Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.2 комментария
Лавров заявил о реализации договоренностей России и КНДР
Лавров заявил о начале реализации договоренностей Путина и Ким Чен Ына
Договоренности между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, заключенные в Пхеньяне, начали реализовываться и направлены на укрепление стабильности в Северо-Восточной Азии и на Евразийском континенте, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
На открытии мемориальной доски на Ярославском вокзале, посвященной визиту Ким Ир Сена в СССР в 1949 году, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лидерство России и КНДР уже проявляется в практическом осуществлении договоренностей, передает ТАСС.
Лавров назвал историческими событиями встречу президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный, а также государственный визит президента России в КНДР, в ходе которого был подписан исторический Договор о стратегическом партнерстве.
Министр также добавил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве является важной правовой базой для укрепления взаимодействия между странами. Его значение продолжает расти, способствуя расширению стратегических связей между Россией и КНДР.
Ранее Лавров заявил, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван укрепить отношения и стабилизировать ситуацию в Евразии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что данный договор предполагает сотрудничество во всех областях и не должен никого ни пугать, ни заботить.