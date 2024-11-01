Лавров заявил о реализации договоренностей России и КНДР

Лавров заявил о начале реализации договоренностей Путина и Ким Чен Ына

Tекст: Вера Басилая

На открытии мемориальной доски на Ярославском вокзале, посвященной визиту Ким Ир Сена в СССР в 1949 году, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лидерство России и КНДР уже проявляется в практическом осуществлении договоренностей, передает ТАСС.

Лавров назвал историческими событиями встречу президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный, а также государственный визит президента России в КНДР, в ходе которого был подписан исторический Договор о стратегическом партнерстве.

Министр также добавил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве является важной правовой базой для укрепления взаимодействия между странами. Его значение продолжает расти, способствуя расширению стратегических связей между Россией и КНДР.

Ранее Лавров заявил, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван укрепить отношения и стабилизировать ситуацию в Евразии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что данный договор предполагает сотрудничество во всех областях и не должен никого ни пугать, ни заботить.