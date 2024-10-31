Кремль призвал «не беспокоиться» о договоре между Россией и КНДР

Песков: Договоренности России и КНДР не должны никого пугать

Tекст: Вера Басилая

Песков подчеркнул, что договоренности с КНДР не должны ни пугать, ни заботить другие государства, Россия остается приверженной своим интересам в укреплении сотрудничества с КНДР, передает ТАСС.

Он пояснил, что Россия продолжает придерживаться подписанного договора и стремится развивать отношения с КНДР во всех областях.

«Это суверенное право и КНДР, и России – развивать отношения, будучи соседними государствами», – заявил Песков.

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи прибыла во Владивосток и для участия в стратегическом диалоге между Россией и КНДР в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заключенный договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным.

Замглавы МИД России Сергей Рябков пояснил, что положение о взаимной военной помощи в договоре между Россией и КНДР будет задействовано лишь в случае агрессии против одной из сторон.