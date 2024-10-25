Рябков разъяснил действие пункта о военной помощи договора между Россией и КНДР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он отметил, что положения этого договора являются важным сигналом сдерживания, сообщает ТАСС. «В договоре все сказано. Параметры взаимной помощи сверх того, что в нем написано, не являются предметом публичных дискуссий», – заявил Рябков.

«Только в случае агрессии против кого-либо из участников этого договора положение о военной помощи задействуется. То есть, если агрессии против КНДР нет, то и соответствующие положения данного договора остаются таковыми, как они сформулированы и положены на бумагу», – пояснил Рябков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян самостоятельно решат, нужно ли применять статью договора о военной помощи, а также пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР.