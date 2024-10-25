Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.9 комментариев
Рябков разъяснил действие пункта о военной помощи договора между Россией и КНДР
Положение о взаимной военной помощи договора России и КНДР будет задействовано только в случае в случае агрессии против одной из сторон, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он отметил, что положения этого договора являются важным сигналом сдерживания, сообщает ТАСС. «В договоре все сказано. Параметры взаимной помощи сверх того, что в нем написано, не являются предметом публичных дискуссий», – заявил Рябков.
«Только в случае агрессии против кого-либо из участников этого договора положение о военной помощи задействуется. То есть, если агрессии против КНДР нет, то и соответствующие положения данного договора остаются таковыми, как они сформулированы и положены на бумагу», – пояснил Рябков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян самостоятельно решат, нужно ли применять статью договора о военной помощи, а также пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР.