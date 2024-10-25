Путин заявил, что Россия и КНДР сами решат вопрос о военной помощи

Путин заявил, что Россия и КНДР сами решат вопрос военной помощи в рамках договора

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путин в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» обсудил с Ольгой Скабеевой вопрос о применении статьи договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, касающейся военной помощи. Как передает ТАСС, глава государства подчеркнул, что это решение будет приниматься суверенно Москвой и Пхеньяном.

Путин отметил, что речь идет о четвертой статье договора, и добавил: «Статья четвертая есть. Как мы поступим с этой статьей – это еще вопрос. Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями». По его словам, решение будет принято совместно, когда это станет необходимым.

Российский лидер также подчеркнул, что это суверенное дело каждой из стран: «Будем мы применять что-то, не будем, где, как, нужно ли нам это или мы будем заниматься, допустим, только проведением учений, подготовкой, передачей опыта – это наше дело».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована. Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР.