Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.0 комментариев
Путин заявил, что Россия и КНДР сами решат вопрос о военной помощи
Путин заявил, что Россия и КНДР сами решат вопрос военной помощи в рамках договора
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян самостоятельно решат, нужно ли применять статью договора о военной помощи, подчеркивая суверенное право стран определять формат сотрудничества, включая учения и подготовку.
Путин в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» обсудил с Ольгой Скабеевой вопрос о применении статьи договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, касающейся военной помощи. Как передает ТАСС, глава государства подчеркнул, что это решение будет приниматься суверенно Москвой и Пхеньяном.
Путин отметил, что речь идет о четвертой статье договора, и добавил: «Статья четвертая есть. Как мы поступим с этой статьей – это еще вопрос. Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями». По его словам, решение будет принято совместно, когда это станет необходимым.
Российский лидер также подчеркнул, что это суверенное дело каждой из стран: «Будем мы применять что-то, не будем, где, как, нужно ли нам это или мы будем заниматься, допустим, только проведением учений, подготовкой, передачей опыта – это наше дело».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована. Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР.