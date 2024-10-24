Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.3 комментария
Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ответ на вопрос о северокорейских военных на территории РФ напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.
«Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой: как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.
Путин напомнил, что в договоре есть статья под номером 4. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс», – сказал президент.
Так он прокомментировал вопрос журналиста Кира Симмонса из NBC News. «Господин президент, спутниковые снимки говорят о том, что в России находятся северокорейские войска. Что они здесь делают и разве это не является серьезной эскалацией войны на Украине?» – спросил тот российского президента.
«Снимки – вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», – ответил Путин.
Напомним, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон.
Договор предусматривает взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и информационной безопасностью. В МИД указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.