Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР

Tекст: Елизавета Шишкова

«Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой: как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Путин напомнил, что в договоре есть статья под номером 4. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс», – сказал президент.

Так он прокомментировал вопрос журналиста Кира Симмонса из NBC News. «Господин президент, спутниковые снимки говорят о том, что в России находятся северокорейские войска. Что они здесь делают и разве это не является серьезной эскалацией войны на Украине?» – спросил тот российского президента.



«Снимки – вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», – ответил Путин.

Напомним, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

Договор предусматривает взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и информационной безопасностью. В МИД указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.