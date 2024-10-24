Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.0 комментариев
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон и взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и информационной безопасностью.
Документ предусматривает обязательства сторон оказывать друг другу военную и иную помощь в случае вооруженного нападения. Партнерство основано на принципах суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела, передает ТАСС.
В случае угрозы вооруженной агрессии стороны обязаны незамедлительно координировать действия через двусторонние консультации. В случае войны другая сторона обязана оказать военную поддержку в соответствии с Уставом ООН и национальным законодательством.
Кроме того, стороны обязуются не заключать соглашения с третьими государствами, направленные против друг друга, и не предоставлять свою территорию для таких действий. Договор также включает взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и информационной безопасностью.
Комитет Госдумы по международным делам отметил, что договор отвечает интересам России и способствует развитию сотрудничества с КНДР, укрепляя исторические связи и боевое братство.
Замглавы МИД Андрей Руденко сообщил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР имеет оборонительный характер и предусматривает оказание взаимной военной помощи, передает РИА «Новости».
Он отметил, что договор отражает переосмысление Москвой и Пхеньяном подходов к обеспечению безопасности в условиях мировых и региональных тенденций.
По его словам, обновление договорно-правовой базы является законной мерой для противодействия угрозам со стороны коллективного Запада во главе с США, но документ не направлен против третьих стран и нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.
Руденко добавил, что этот документ выводит отношения России и КНДР на уровень союзничества, а также предусматривает военную помощь в соответствии со ст. 51 Устава ООН.
Ранее в июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына, где Москва и Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года.
Politico сообщила о признании чиновниками США неспособности Вашингтона помешать сотрудничеству России и КНДР.