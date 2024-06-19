Почему визит Путина в КНДР вызвал истерику на Западе

Альянс России и КНДР сильно обеспокоил США и их союзников

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Визит Владимира Путина в КНДР привлек особое внимание Запада. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность оборонным сотрудничеством России с Северной Кореей, Китаем и Ираном. На этом фоне он призвал страны альянса усилить сотрудничество с азиатскими государствами, поскольку «безопасность имеет не региональное, а глобальное значение».

В свою очередь, издание The New York Times пишет, что образующийся альянс РФ и КНДР встревожил Вашингтон и его союзников, особенно Республику Корея (РК), поскольку сложившаяся ситуация якобы угрожает подорвать усилия западных стран по ограничению ядерной программы Пхеньяна. Кроме того, аналитики уверены, что дни, когда Россия разделяла введение санкции в отношении азиатской республики, прошли.

Японское издание NHK также взволновано возможным усилением КНДР на фоне сближения с РФ. Профессор университета Нандзан, кореист Сюндзи Хирайва считает, что Пхеньян надеется наладить поставки российских вооружений. По его мнению, сложившаяся ситуация значительно увеличивает угрозы в сфере безопасности для Токио.

Накануне приезда Владимира Путина в КНДР южнокорейское издание Korea JoongAng Daily отмечало, что правительство РК будет пристально следить за встречей двух лидеров. Сеул также планирует рассмотреть ответные меры в отношении Москвы и Пхеньяна. В частности, было подтверждено, что Южная Корея попросила Россию «не переходить границ», с которыми бы она не смогла примириться.

На этом фоне прошла незапланированная встреча сотрудников МИД и министерств обороны РК и КНР. По итогам мероприятия дипломатическое ведомство Республики Корея выпустило пресс-релиз, в котором Сеул выразил обеспокоенность возможностью усиления «незаконного военного сотрудничества» между Москвой и Пхеньяном.

В документе также отмечается, что рост напряженности на Корейском полуострове противоречит интересам Китая. Пекину предлагается «сыграть конструктивную роль в обеспечении мира, стабильности и денуклиаризации» региона. В ответ КНР заявила, что не намерена менять политику в отношении КНДР и РК.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что нервная реакция США на встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына объясняется исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну. Она добавила, что ее поражает брезгливость западных стран по отношению к КНДР, причина которой заключается в выборе Северной Кореей якобы «неправильных путей развития», передает радио Sputnik.

Тем временем Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Детали документа пока остаются неизвестными, однако стороны заверили, что он не будет носить конфронтационного характера. Соглашение нацелено на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

По словам Владимира Путина, принятый договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. В связи с этим он обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках Украине вооружений для нанесения ударов по территории России. По его мнению, действия западных государств противоречат целому ряду международных обязательств.

Председатель КНДР Ким Чен Ын высоко оценил прошедшие переговоры. В частности, он назвал Россию самым честным соратником, а президента Владимира Путина – дорогим другом корейского народа. По его мнению, заключение «самого мощного договора» между двумя странами было бы невозможно без «выдающейся дальновидности» и решительности российского лидера.

Напомним, Путина в Пхеньяне встретили с особой торжественностью. На площади Ким Ир Сена выстроилась толпа людей, держащих в руках портреты президента. Вдоль красной дорожки стояли дети, размахивавшие флагами двух стран, а после окончания гимнов пришедшие запустили в небо сотни воздушных шаров.



В экспертном сообществе отмечают, что встреча двух глав государств создает новую реальность в сфере региональной безопасности. При этом сближение Москвы и Пхеньяна настораживает западные страны и их союзников, поскольку способствует разрушению американской гегемонии.

«Зарубежные лидеры нечасто посещают Северную Корею с государственными визитами. Вместе с тем то, как встречали Владимира Путина в Пхеньяне, говорит о многом. Фактически Ким Чен Ын приветствовал российского президента как союзника и политика, чья позиция по основным проблемам евразийской безопасности перекликается с северокорейской», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

При этом на повестке максимально важные вопросы, добавил он. «Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. Теперь Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет наши отношения на уровень стратегического партнерства. В Азии не любят пользоваться термином «союзник» и «союзничество», но то, что будет зафиксировано договором, – это максимум, который азиатская сторона может предложить России», – убежден спикер.

Вместе с тем обсуждение военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна привлекает максимальный интерес Запада. Так, американские эксперты уже называют визит Путина в КНДР «самой опасной со времен Корейской войны угрозой» для безопасности США, напомнил политолог.

Ткаченко допускает, что в выступлениях российского и северокорейского лидеров еще прозвучат важные для всего мира сигналы. «Ключевым является то, в каком направлении отношения двух стран будут развиваться. Заявления, которые в Пхеньяне сделают Путин и Ким Чен Ын, будут взвешенными и осмысленными», – уточнил Ткаченко.

На фоне заявлений Южной Кореи Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай», добавляет: «они думали, что самые хитрые». «Мол, можно одновременно угождать США и поддерживать удобные для себя отношения с Россией. Однако им надо принять реальность: не все бывает так, как хочется. Не все решения Сеула устраивают Москву – значит, наши действия также могут быть дискомфортны», – сказал он.

«Сотрудничество России и КНДР сильно беспокоит США и их союзников. В Вашингтоне планировали и дальше душить Северную Корею на фоне сдержанного поведения Китая. Однако жизнь поставила перед планами американцев препятствие в виде развития отношений Москвы и Пхеньяна», – отметил Бордачев.

Визит Владимира Путина в КНДР обсуждается на первых полосах американской прессы, а новости из Пхеньяна – в топе основных изданий и информагентств,

указал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Впрочем, содержание этих материалов не отличается новой риторикой. «Как правило, упоминаются давно выдуманные нарративы о взаимоотношениях Москвы и Пхеньяна. В частности, в СМИ считают, что Путин приехал к северокорейскому лидеру якобы за снарядами, а взамен Россия предложит КНДР помощь в строительстве космической отрасли», – детализировал собеседник.

В прессе также вспоминают о подаренном Ким Чен Ыну Aurus. «В Штатах говорят и о том, что встречаются лидеры двух самых «засанкционированных» стран в мире. В то же время там не обращают внимание на то, что международный режим рестрикций фактически окончательно сломлен», – добавил Дробницкий. Политолог допускает, что вскоре могут появиться материалы о том, что якобы стало причиной сближения Москвы и Пхеньяна.

«Когда-то писали о действиях США, которые толкнули Россию и Китай в объятия друг друга. Полагаю, то же самое будет сказано про открытие новой страницы в отношениях РФ и КНДР»,

– прогнозирует спикер. По словам аналитика, Вашингтон пока не готов оценить степень изменений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом игнорировать происходящее становится все сложнее. «Об этом в большей степени сигнализируют японцы. Они буквально кричат, что ситуация выходит из-под их контроля», – указал собеседник.

На этом фоне Дробницкий упомянул об «истории последовательных провалов» администрации США. «На саммите «Большой семерки» Джо Байден «завис». Конференция по Украине завершилась отзывом нескольких подписей. Плюс ко всему, все больше стран заявляют о стремлении попасть в БРИКС. А теперь ударом станет и более тесное сотрудничество Северной Кореи и России», – заключил он.