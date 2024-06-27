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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

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    27 июня 2024, 00:51 • Новости дня

    Путин пообещал ВМФ более 40 новых кораблей в 2024 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из задач Россия – комплексно развивать Военно-морской флот, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана и качественно повышать боевой потенциал. Об этом заявил президент Россия Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.

    «На этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники», – сказал Путин, передает ТАСС

    По словам президента, если в 2022 году ВМФ получил 24 новых корабля и судна, то в 2023 году – уже 33, а в 2024 году запланирована передача более 40 кораблей и судов.

    Владимир Путин также потребовал от Министерства обороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота. «Конечно, наша концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению Военно-морского флота, исходя из этого нужно и концепцию выстраивать долгосрочную», – подчеркнул он.

    Ранее Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда, в том числе повысить заработные платы сотрудникам. Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

    26 июня 2024, 17:05 • Новости дня
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Обвинениями в адрес России секретарь Совбеза Армении создает проблемы для своей страны и армянского народа. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану».

    «С правовой, исторической и даже морально-этической точек зрения подобное заявление не имеет смысла. Осталось понять, он действительно так думает или его об этом заявлении настоятельно попросили недруги России? Они сейчас плотно опекают Ереван», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Тут возникает вопрос: что армянские власти хотят получить? Грамоту за антироссийскую деятельность? Медаль за предательство интересов братского для нас народа? Такие высказывания приносят только минусы и проблемы самому народу Армении и армянской государственности. Это моя личная точка зрения», – добавил собеседник.

    Климов также отметил, что заявление Григоряна не вызывает удивления, равно как и другие подобные заявления, озвученные за последние четыре года. «Меня удивляет только одно: как такие люди до сих пор получают мандаты доверия в своих органах власти. Я б ему передал один совет: закусывать надо», – резюмировал сенатор.

    «Некоторые армянские официальные лица совсем стыд потеряли. Вот, например, чиновник из Еревана заявляет, что Россия ранее отобрала принадлежащей Армении Карабах и передала его Азербайджану. Интересно, каким же образом и в каких документах эта принадлежность была ранее зафиксирована? Ведь Армения же не признавала независимость Карабаха или его принадлежность к своей территории. Что-то изменилось?» – заметил в своем Telegram-канале Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану». «Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, забрала Нагорный Карабах из наших рук, вернула его Азербайджану, а затем ушла обратно, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия отобрала Нагорный Карабах», – сказал он.

    Напомним, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин напомнил, что когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость, даже Армения. «Что, честно говоря, для меня странно, но тем не менее такое было решение – они не признали независимость Карабаха», – приводит Кремль слова российского лидера.

    «В Праге осенью 2022 года под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, собрались лидеры Армении и Азербайджана и там подписали заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», – указал он.

    «Это было только вопросом времени: когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции Азербайджанского государства. Что скажешь-то? Как на это реагировать-то еще? Армения признала, а мы что должны делать? Сказать: нет, мы не признаем? Это же нонсенс, правильно? Ерунда какая-то», – отмечал Путин.

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    26 июня 2024, 06:42 • Новости дня
    Глава «Уральских заводов» арестован за мошенничество с радиостанциями для МВД

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава «Уральских заводов» Василий Мусин подозревается в мошенничестве при выполнении оборонного заказа с радиостанциями для МВД, сообщил источник в правоохранительных органах.

    По данным следствия, Мусин организовал поставку радиостанций иностранного производства под видом российских товаров в рамках госконтракта с МВД России, передает РИА «Новости»

    «Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», – сказал собеседник агентства.

    В понедельник Замоскворецкий суд Москвы арестовал Мусина по обвинению в мошенничестве.

    Ранее сообщалось, что арестованы глава и руководитель аппарата WorldSkills Russia Роберт Уразов и Данир Мухаметзянов.

    Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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    26 июня 2024, 05:08 • Новости дня
    Российские снайперы сбили украинский дрон-камикадзе из винтовки

    Tекст: Денис Тельманов

    Снайперская пара из арктического соединения группировки «Днепр» уничтожила ударный украинский FPV-дрон на херсонском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию и через пару минут выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Подчеркивается, что дрон не успел причинить вреда российским военнослужащим и технике.

    В Минобороны подчеркнули, что в силу особенностей рельефа и оперативной обстановки на побережье Днепра противодействие FPV-дронам стало одной из актуальных задач для снайперов.

    Арктические снайперы, как правило, работают ночью, используя антитепловизионные накидки. На вооружении «арктиков» кроме классических снайперских винтовок СВД и ВСС есть и современные «Орсис Т-5000» с тепловизионными прицелами.

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    26 июня 2024, 12:23 • Новости дня
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер российской компартии Геннадий Зюганов, которому исполняется 80 лет, удостоен звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Высшее после Героя России звание присвоено Зюганову «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», передает ТАСС.

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    26 июня 2024, 06:37 • Новости дня
    Минобороны показало обмен пленными с Украиной

    Минобороны России показало обмен пленными с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны опубликовало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена.

    На кадрах радостные бойцы едут в автобусе, обнимаются и выкрикивают: «Спасибо!». «Очень рад! Все рады!», передают «Известия». 

    Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих. В обмен переданы 90 военнопленных ВСУ.

    Освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь.

    Отметим, что это не первый обмен пленными между Россией и Украиной. 31 мая прошел обмен в формате «75 на 75».

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    26 июня 2024, 05:35 • Новости дня
    В Севастополе нашли неразорвавшийся боеприпас после ракетного удара ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Водолазы МЧС обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас при обследовании акватории Севастополя. Боеприпас планируют уничтожить на месте, сообщает пресс-служба МЧС.

    «Водолазы специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю... обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, планируется уничтожить его на месте», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Отмечается, что специалисты обследуют акваторию в районе пляжей Учкуевка и Любимовка после ракетного удара, нанесенного ВСУ 23 июня. Более 2 га морского дна уже обследовано, еще 4,5 га только предстоит проверить.

    Пиротехники также проверили береговую линию в зоне удара.

    Напомним, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя, при атаке погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек.

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    26 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Названы темы переговоров Путина с президентом Конго

    Кремль назвал темы переговоров Путина с президентом Конго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с прилетевшим в Москву президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо обсудит двусторонние и международные темы.

    Лидеры затронут вопросы развития отношений России и Конго в различных областях, а также региональной и международной повестки дня, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    Напомним, накануне президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что 27 июня в Москве Путин проведет переговоры с лидером Конго.

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    26 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде.

    Фотографию Путина вместе с патриархом Кириллом в Троице-Сергиевой лавре опубликовали в Telegram-канале Кремля.

    Ранее стало известно, что 23 июня икона «Троица» Андрея Рублева была установлена в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

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    26 июня 2024, 13:10 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по кораблестроению

    Песков: Путин вечером проведет совещание по кораблестроению и встретится с Зюгановым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин планирует поздно вечером провести совещание по развитию кораблестроения. Также у главы государства в планах встреча с отмечающим 80-летие и получившим звание Героя Труда лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президенту предстоит длинный рабочий день, достаточно поздно Путин проведет совещание по вопросам развития кораблестроения – имеется в виду координация гособоронзаказа, передает ТАСС. Песков добавил, что помимо этого вечером президент имеет в виду встречу с лидером российской компартии Геннадием Зюгановым и планирует поздравить его с юбилеем.

    Песков добавил, что в Кремле присоединяются к поздравлениям. От отметил также, что в целом в течение дня у президента России «много закрытых, не предназначенных для освещения СМИ встреч».

    Ранее в среду президент Владимир Путин подписал указ о присвоении лидеру российской компартии Геннадию Зюганову звания Героя Труда.

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    26 июня 2024, 04:13 • Новости дня
    АПЛ «Иркутск» вышла на ходовые испытания после ремонта

    АПЛ «Иркутск» вышла на ходовые испытания после ремонта и модернизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» Тихоокеанского флота (ТОФ) после ремонта и модернизации вышла на ходовые испытания, сообщил источник в кораблестроительной отрасли .

    «Ремонт и модернизация АПЛ «Иркутск» проекта 949АМ на заводе «Звезда» в Приморье практически завершены. Лодка вышла на заводские ходовые испытания», – приводит заявление источника в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024» ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации пока нет.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году АПЛ «Иркутск» должна выйти на все виды испытаний, в том числе выполнить с надводного и подводного положения пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон».

    Модернизированная АПЛ «Иркутск» проекта 949АМ будет нести более 30 крылатых ракет, в том числе «Калибр-ПЛ», «Оникс» и гиперзвуковые «Цирконы». Для самообороны она получит более 30 торпед «Физик-2».

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    26 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин в Троице-Сергиевой лавре приложился к иконе «Троица» Рублева

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде и приложился к иконе «Святая Троица» Андрея Рублева.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру.

    Напомним, 23 июня икона «Троица» Андрея Рублева была установлена в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

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    26 июня 2024, 10:49 • Новости дня
    Путин: Россия отстаивает верховенство закона в стране и на международной арене

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XII Петербургского международного юридического форума, подчеркнув цель России в неизменном отстаивании принципа верховенства закона.

    «Россия неизменно отстаивает принцип верховенства закона как во внутригосударственной жизни, так и на международной арене. Убежден, что в современных условиях именно общепризнанные юридические нормы остаются тем прочным фундаментом, на котором должна строиться работа по укреплению стабильности на планете, защите суверенитета и территориальной целостности государств, прав и свобод человека и гражданина», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Также глава государства отметил, что ключевая роль права неоспорима в решении глобальных и региональных проблем, развитии экономических и гуманитарных связей, а также в борьбе с общими угрозами.

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    26 июня 2024, 20:02 • Новости дня
    Путин провел разговор с и. о. президента Ирана

    Путин провел разговор с и. о. президента Ирана Мохбером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером развитие отношений между двумя странами.

    В беседе российский лидер выразил уверенность в развитии российско-иранских отношений, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин пожелал народу Ирана успешных выборов.

    В предыдущий раз телефонные переговоры Путина и Мохбера состоялись 13 июня.

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    26 июня 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин потребовал повысить зарплаты в судостроении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда. В том числе – повысить заработные платы сотрудникам. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития кораблестроения.

    «Нужно создать в судостроении действительно привлекательные, конкурентные условия труда, включая достойные, высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев», – сказал президент, передает ТАСС.

    Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

    По словам Путина, важно повышать квалификацию сотрудников, вести их переподготовку. Необходимо запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей. Глава государства подчеркнул, что это общая задача государства, предприятий отрасли и всей системы образования.

    Президент также отметил важность решения вопроса с дефицитом кадров в отрасли.

    «Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причем по всей стране», – сказал он.

    Путин подчеркнул, что речь идет не только о непосредственных исполнителях государственного заказа. Это также их поставщики и смежники – металлурги, машино– и приборостроители, создатели вооружений, систем связи, навигации, программного обеспечения, новых материалов.

    Чтобы избежать дефицита поставок и переноса сроков сдачи кораблей, необходимо форсировать модернизацию предприятий. Нужно увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих, считает Путин.

    Он посетовал, что многие производители комплектующих – паротурбинных установок, электротехнических изделий и радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов – сейчас загружены «на полную».

    Ранее сообщалось, что экс-секретарь Совбеза России Николай Патрушев назначен помощником президента по вопросам кораблестроения.

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    26 июня 2024, 23:09 • Новости дня
    В Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник атаковал село Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «У мужчины мелкие осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног. После обследования и оказания медицинской помощи он отпущен домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По информации главы региона, родственники доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ.

    Кроме того, атаке подверглось село Муром. Туда ВСУ направили три беспилотника.

    «Один FPV-дрон взорвался возле коммерческого объекта, в здании осколками посечен фасад. В результате второй атаки поврежден инфраструктурный объект связи. Третий беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным домовладением, в результате чего в доме выбило окна, посекло фасад и линию электропередачи», – сообщил Гладков.

    Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор.

    Ранее сообщалось, что на всей территории Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности. Гладков также сообщил, что в Белгороде слышны взрывы. Он призвал жителей спуститься в укрытия.

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