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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

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    26 июня 2024, 23:32 • Новости дня

    Путин потребовал повысить зарплаты в судостроении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда. В том числе – повысить заработные платы сотрудникам. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития кораблестроения.

    «Нужно создать в судостроении действительно привлекательные, конкурентные условия труда, включая достойные, высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев», – сказал президент, передает ТАСС.

    Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

    По словам Путина, важно повышать квалификацию сотрудников, вести их переподготовку. Необходимо запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей. Глава государства подчеркнул, что это общая задача государства, предприятий отрасли и всей системы образования.

    Президент также отметил важность решения вопроса с дефицитом кадров в отрасли.

    «Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причем по всей стране», – сказал он.

    Путин подчеркнул, что речь идет не только о непосредственных исполнителях государственного заказа. Это также их поставщики и смежники – металлурги, машино– и приборостроители, создатели вооружений, систем связи, навигации, программного обеспечения, новых материалов.

    Чтобы избежать дефицита поставок и переноса сроков сдачи кораблей, необходимо форсировать модернизацию предприятий. Нужно увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих, считает Путин.

    Он посетовал, что многие производители комплектующих – паротурбинных установок, электротехнических изделий и радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов – сейчас загружены «на полную».

    Ранее сообщалось, что экс-секретарь Совбеза России Николай Патрушев назначен помощником президента по вопросам кораблестроения.

    26 июня 2024, 17:05 • Новости дня
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Обвинениями в адрес России секретарь Совбеза Армении создает проблемы для своей страны и армянского народа. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану».

    «С правовой, исторической и даже морально-этической точек зрения подобное заявление не имеет смысла. Осталось понять, он действительно так думает или его об этом заявлении настоятельно попросили недруги России? Они сейчас плотно опекают Ереван», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Тут возникает вопрос: что армянские власти хотят получить? Грамоту за антироссийскую деятельность? Медаль за предательство интересов братского для нас народа? Такие высказывания приносят только минусы и проблемы самому народу Армении и армянской государственности. Это моя личная точка зрения», – добавил собеседник.

    Климов также отметил, что заявление Григоряна не вызывает удивления, равно как и другие подобные заявления, озвученные за последние четыре года. «Меня удивляет только одно: как такие люди до сих пор получают мандаты доверия в своих органах власти. Я б ему передал один совет: закусывать надо», – резюмировал сенатор.

    «Некоторые армянские официальные лица совсем стыд потеряли. Вот, например, чиновник из Еревана заявляет, что Россия ранее отобрала принадлежащей Армении Карабах и передала его Азербайджану. Интересно, каким же образом и в каких документах эта принадлежность была ранее зафиксирована? Ведь Армения же не признавала независимость Карабаха или его принадлежность к своей территории. Что-то изменилось?» – заметил в своем Telegram-канале Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану». «Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, забрала Нагорный Карабах из наших рук, вернула его Азербайджану, а затем ушла обратно, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия отобрала Нагорный Карабах», – сказал он.

    Напомним, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин напомнил, что когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость, даже Армения. «Что, честно говоря, для меня странно, но тем не менее такое было решение – они не признали независимость Карабаха», – приводит Кремль слова российского лидера.

    «В Праге осенью 2022 года под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, собрались лидеры Армении и Азербайджана и там подписали заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», – указал он.

    «Это было только вопросом времени: когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции Азербайджанского государства. Что скажешь-то? Как на это реагировать-то еще? Армения признала, а мы что должны делать? Сказать: нет, мы не признаем? Это же нонсенс, правильно? Ерунда какая-то», – отмечал Путин.

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    25 июня 2024, 22:46 • Новости дня
    Российский Су-34 едва избежал столкновения с американским беспилотником в Сирии
    Российский Су-34 едва избежал столкновения с американским беспилотником в Сирии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Над Сирией едва не произошло столкновение российского истребителя Су-34 с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

    Инцидент произошел сегодня днем над населенным пунктом Эс-Сухне в провинции Хомс. Беспилотник «коалиции» опасно сблизился с российским Су-34, который совершал плановый полет на высоте 7000-8000 метров, передает РИА «Новости»

    «Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», – подчеркнул генерал-майор Попов.

    Ранее сообщалось, что в Португалии пилот погиб при столкновении самолетов Як-52 на авиашоу. Один из столкнувшихся самолетов разбился, второй смог благополучно приземлиться.

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    25 июня 2024, 07:21 • Новости дня
    Ростех передал ВС России партию новейших гаубиц «Мальва»
    Ростех передал ВС России партию новейших гаубиц «Мальва»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Госкорпорация «Ростех» поставила для ВС России партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва», которые предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

    По данным пресс-службы госкорпорации, «Мальва» обладает высокой маневренностью по сравнению с гусеничными аналогами, имеет больший ресурс работы и более экономична в эксплуатации, передает ТАСС.

    При этом гаубица, созданная на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8 х 8, способна поражать командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские и ракетные батареи, системы ПВО, колонны бронетехники и живую силу противника. Боекомплект установки составляет не менее 30 выстрелов.

    Кроме того, по дорогам общего пользования «Мальва» может пройти без дозаправки до 1 тыс. км, а полный привод и мощный дизельный двигатель обеспечивают ей высокую проходимость по бездорожью.

    Ранее начальник Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко заявлял, что САО «Мальва» подтвердило характеристики в ходе эксплуатации в зоне спецоперации и успешно показало себя.

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    25 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
    МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

    В сообщении на сайте инстанции говорится, что ордер выдан «в контексте ситуации на Украине», передает ТАСС.

    В пресс-службе аппарата Совета Безопасности России заявили, что решение МУС ничтожно и является элементом гибридной войны Запада. Там напомнили, что юрисдикция МУС не распространяется на Россию.

    В начале марта в МУС выписали ордера на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических (ВКС) России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова.

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    26 июня 2024, 06:42 • Новости дня
    Глава «Уральских заводов» арестован за мошенничество с радиостанциями для МВД

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава «Уральских заводов» Василий Мусин подозревается в мошенничестве при выполнении оборонного заказа с радиостанциями для МВД, сообщил источник в правоохранительных органах.

    По данным следствия, Мусин организовал поставку радиостанций иностранного производства под видом российских товаров в рамках госконтракта с МВД России, передает РИА «Новости»

    «Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», – сказал собеседник агентства.

    В понедельник Замоскворецкий суд Москвы арестовал Мусина по обвинению в мошенничестве.

    Ранее сообщалось, что арестованы глава и руководитель аппарата WorldSkills Russia Роберт Уразов и Данир Мухаметзянов.

    Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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    26 июня 2024, 05:08 • Новости дня
    Российские снайперы сбили украинский дрон-камикадзе из винтовки

    Tекст: Денис Тельманов

    Снайперская пара из арктического соединения группировки «Днепр» уничтожила ударный украинский FPV-дрон на херсонском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию и через пару минут выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Подчеркивается, что дрон не успел причинить вреда российским военнослужащим и технике.

    В Минобороны подчеркнули, что в силу особенностей рельефа и оперативной обстановки на побережье Днепра противодействие FPV-дронам стало одной из актуальных задач для снайперов.

    Арктические снайперы, как правило, работают ночью, используя антитепловизионные накидки. На вооружении «арктиков» кроме классических снайперских винтовок СВД и ВСС есть и современные «Орсис Т-5000» с тепловизионными прицелами.

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    25 июня 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских
    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.

    Стражи порядка награждены «за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки», следует из указа, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте протоиерея Николая Котельникова «за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».

    С той же формулировкой медалью «За отвагу» награжден погибший охранник церкви в Махачкале Михаил Вавилин.

    Напомним, в воскресенье в Дагестане произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских.

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    26 июня 2024, 12:23 • Новости дня
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер российской компартии Геннадий Зюганов, которому исполняется 80 лет, удостоен звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Высшее после Героя России звание присвоено Зюганову «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», передает ТАСС.

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    24 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    МИД Турции: Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Турции Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Астане, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Он отметил, что в ближайшее время может состояться встреча двух лидеров в Астане, передает ТАСС.

    Напомним, саммит ШОС состоится 3-4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане.

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    24 июня 2024, 09:54 • Новости дня
    Путин отправил благодарственное письмо руководству Вьетнама

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры России и Вьетнама были результативными, Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщил президент России Владимир Путин в письме руководству Вьетнама.

    «Наши переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства», – следует из благодарственного письма Путина президенту Вьетнама То Ламу и генсеку ЦК компартии республики Нгуен Фу Чонгу.

    Президент подчеркнул, что рассчитывает на продолжение активной совместной работы России и Вьетнама по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

    Напомним, Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    24 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин и Токаев договорились об усилении борьбы с терроризмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров выразили готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.

    Токаев в беседе с Путиным выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Главы государств также обсудили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Токаев осудил удар по Севастополю, а Путин выразил благодарность за слова поддержки.

    Напомним, в результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских. При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

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    25 июня 2024, 20:13 • Новости дня
    Эксперт: Херсонщина развивает сельское хозяйство даже при дефиците воды из-за разрушения Каховской ГЭС

    Малькевич: В Херсонской области идет самая масштабная стройка нашего времени

    Эксперт: Херсонщина развивает сельское хозяйство даже при дефиците воды из-за разрушения Каховской ГЭС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В Херсонской области сейчас активно восстанавливается сельское хозяйство, делаются дороги. Региону нужна газификация, и Россия сейчас уже решает все проблемы, которые мешают области жить и развиваться, сказал газете ВЗГЛЯД общественный деятель Александр Малькевич. Во вторник президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

    «Сразу скажу о главном: жители Херсонской области благодарны президенту России за возможность мирной жизни. Это показали результаты выборов. Знаю, что говорю, так как с июня 2022 года значительную часть времени жил и работал в регионе, а в июле стал внештатным советником Сальдо – тогда еще главы военно-гражданской администрации области», – рассказал Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

    «Херсонщина всегда славилась своим сельским хозяйством и неформально называлась арбузной столицей. Это было подчеркнуто на встрече Путина и Сальдо. Но до 2022 года украинские власти выкачивали все деньги из региона, это вредило хозяйству, равно как варварский удар ВСУ по Каховской ГЭС, который нанес серьезный урон», – отметил эксперт.

    По его словам, cейчас в регионе начали заново развивать сельское хозяйство: «Все делается с учетом проблем с водой. Также региону для развития нужна газификация. Россия сейчас, скажем так, развязывает узлы, которые мешали области жить и развиваться. Дороги уже в значительной степени сделаны, но предстоит еще большая работа по многим другим направлениям».

    «В целом сейчас жизнь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстанавливается: сегодня это самая масштабная стройка нашего времени, день за днем создается фактически с нуля вся необходимая жителям региона инфраструктура», – указал он.

    Во вторник на встрече президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава государства отметил, что первоочередными задачами для региона являются  восстановление газоснабжения и энергоснабжения, а также строительство жилья. «Жилищное строительство нужно, восстановление инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, ЖКХ», – заявил президент.

    В ходе встречи Путин и Сальдо также обсудили ход сельскохозяйственных работ. Глава региона рассказал президенту, что посевы дадут в общую корзину России большой урожай, потому что весенние морозы не затронули Херсонскую область. При этом он отметил существующие сложности, связанные с дефицитом воды для ирригации и нехваткой хранилищ для урожая. 

    «Запланировано строительство логистических центров по вашему поручению, ведется проектирование. Когда они будут готовы, значительно больше можно будет сохранить фруктов, овощей, бахчи. У нас много очень винограда, груш, яблок, херсонская черешня уже в Москве продается, томаты», – рассказал Сальдо.

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    26 июня 2024, 06:37 • Новости дня
    Минобороны показало обмен пленными с Украиной

    Минобороны России показало обмен пленными с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны опубликовало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена.

    На кадрах радостные бойцы едут в автобусе, обнимаются и выкрикивают: «Спасибо!». «Очень рад! Все рады!», передают «Известия». 

    Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих. В обмен переданы 90 военнопленных ВСУ.

    Освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь.

    Отметим, что это не первый обмен пленными между Россией и Украиной. 31 мая прошел обмен в формате «75 на 75».

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    24 июня 2024, 09:30 • Новости дня
    Путин отправил Ким Чен Ыну телеграмму с благодарностью

    Путин: Визит в КНДР вывел отношения Москвы и Пхеньяна на беспрецедентно высокий уровень

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный визит в КНДР имел особое значение и вывел отношения между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень, заявил президент России Владимир Путин.

    «Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», – следует из телеграммы Путина главе КНДР Ким Чен Ыну, опубликованной на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные в ходе визита президента России и российской делегации в Корейскую Народно-Демократическую  Республику.

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

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    24 июня 2024, 12:31 • Новости дня
    Песков: Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в середине дня у президента будет международный телефонный разговор, передает ТАСС.

    Песков добавил, что рабочий день президента проходит в Кремле, с докладом у президента будет руководитель ВТБ Андрей Костин. Встреча пройдет в открытом формате.

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