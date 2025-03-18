МЧС обезвредило свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов в Курской области

Найден дневник женщины с описанием ее последних дней жизни в условиях оккупации

Tекст: Александра Юдина

В селе Мартыновка Курской области российские бойцы обнаружили предсмертный дневник местной жительницы, передает ТАСС.

Женщина вела записи, чтобы передать родственникам свои последние мысли и переживания о жизни в условиях оккупации.

«В хате три градуса тепла, скоро конец… Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет», – написано в дневнике.

В своем дневнике она обращается к внучке Елене с пожеланиями здоровья и счастья, несмотря на тяжелые условия, в которых оказалась.

«Лена... Завтра <...> твой день рождения... Желаю здоровья, счастья и всего наилучшего», – пишет жительница Мартыновки.

В одном из последних записей она отметила, что в доме было всего три градуса тепла, а окна выбиты.

«Холодает с каждым днем. Живу как в одиночной камере.. ни газа нет, ни света, воды нет. Жалко хаты и своих вещей – халата, платков, скатертей, покрывал», – описано в дневнике.

В дневнике описаны размышления женщины о скорой смерти, она добавила, что прожила «много лет, хоть не хорошо».

В заключение жительница села попросила, чтобы после войны родные похоронили ее останки рядом с родственницей Светланой.

«Поставьте крест и фотографию», – написала она.

Также женщина просила близких простить ее и добавила, что она сама «всех прощает».

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Мартыновки в Курской области, спасшую внука из плена, нашли погибшей. При ней был найден дневник, в котором она описывала тяжелые условия во время украинской оккупации.