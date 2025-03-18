Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?5 комментариев
МЧС обезвредило свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов в Курской области
Сотрудники МЧС обезвредили свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов в Курской области
В Курской области специалисты МЧС успешно нейтрализовали свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов, включая авиабомбы и беспилотники.
Как сообщает ТАСС, сотрудники МЧС обезвредили в Курской области более 2 тыс. взрывоопасных предметов. Недавно в одном из районов региона отряд разминирования уничтожил боевую часть беспилотного летательного аппарата.
Саперы МЧС также успешно обезвредили авиабомбы, ракеты различного производства и другие взрывоопасные предметы на территории региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саперы МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области, МЧС эвакуировало из Суджанского района этой области 395 человек. Также сообщалось, что неразорвавшуюся часть БПЛА нашли на территории завода в Железногорске.