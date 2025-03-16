Неразорвавшуюся часть БПЛА нашли на территории завода в Железногорске

Tекст: Ольга Иванова

После этого территория была оцеплена, а на место прибыли расчеты взрывотехников Росгвардии для обезвреживания возможной угрозы, сообщил он в Telegram-канале.

Хинштейн также отметил, что в результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли местного автовокзала и одного из частных гаражей. Однако силы МЧС оперативно ликвидировали оба пожара, не допустив серьезных последствий.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, массовая атака дронов была направлена не на Железногорск, а на Орловскую область. Тем не менее, часть беспилотников все же достигла территории завода, что и вызвало чрезвычайное происшествие.

Напомним, дежурные средства ПВО за 40 минут сбили 29 украинских беспилотников над Курской и Орловской областями.