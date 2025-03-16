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МЧС эвакуировало из Суджанского района Курской области 395 человек
В Суджанском районе Курской области была проведена эвакуация 395 человек, им предоставлено временное размещение и психологическая поддержка.
Сотрудники МЧС России совместно с Министерством обороны РФ и другими ведомствами эвакуировали 395 человек из Суджанского района Курской области, говорится в Telegram-канале МЧС.
По данным МЧС России, в пунктах временного размещения с людьми работают психологи, оказывая необходимую помощь и поддержку в сложившейся ситуации. МЧС подчеркнуло, что эвакуация продолжается, и ведомства делают все возможное для обеспечения безопасности людей.
Сотрудники МЧС продолжат работу по эвакуации и предоставлению помощи жителям района до полной стабилизации ситуации.
Накануне из Суджанского района Курской области были эвакуированы 301 человек.
МВД России сняло с розыска 154 человека, числившихся пропавшими в Суджанском районе Курской области, и все они живы.