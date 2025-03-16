МЧС эвакуировало из Суджанского района Курской области 395 человек

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники МЧС России совместно с Министерством обороны РФ и другими ведомствами эвакуировали 395 человек из Суджанского района Курской области, говорится в Telegram-канале МЧС.

По данным МЧС России, в пунктах временного размещения с людьми работают психологи, оказывая необходимую помощь и поддержку в сложившейся ситуации. МЧС подчеркнуло, что эвакуация продолжается, и ведомства делают все возможное для обеспечения безопасности людей.

Сотрудники МЧС продолжат работу по эвакуации и предоставлению помощи жителям района до полной стабилизации ситуации.

Накануне из Суджанского района Курской области были эвакуированы 301 человек.

МВД России сняло с розыска 154 человека, числившихся пропавшими в Суджанском районе Курской области, и все они живы.



