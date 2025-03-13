  • Новость часаВ Курской области нашли 154 числившихся пропавшими жителя
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли
    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы
    Над двумя регионами сбили четыре дрона ВСУ
    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России
    Путин заявил, что у ВСУ в Курской области остается выбор сдаться или погибнуть
    Хинштейн пообщался с нашедшейся замглавреда газеты «Суджанские новости» Демьяненко
    Послы ФРГ и Дании посетили МИД России для рабочих контактов
    Захарова назвала ложью слова президента Италии о ядерной угрозе от России
    ЕСПЧ признал украинские власти ответственными за события в Одессе 2 мая 2014 года
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    8 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    4 комментария
    13 марта 2025, 22:14 • Новости дня

    В Курской области нашли 154 числившихся пропавшими жителя

    В Курской области нашли 154 числившихся пропавшими жителя
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    МВД России сняло с розыска 154 человека, числившихся пропавшими в Суджанском районе Курской области, все они живы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Как сообщается в Telegram-канале Волк, МВД России сняло с розыска 154 человека, числившихся пропавшими в Суджанском районе Курской области. По ее словам, все люди живы и сотрудники полиции оказывают им помощь в восстановлении связи с родственниками.

    «Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов», – заявила Волк.

    Она также отметила, что в настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска данных граждан.

    Сотрудники подразделений по вопросам миграции принимают заявления от граждан, которым необходимо восстановить паспорт гражданина России. Документы изготавливаются в течение суток без взимания госпошлины. Также сотрудники полиции проводят выездные приемы в пунктах временного размещения, чтобы оказывать помощь людям в сложной жизненной ситуации, и взаимодействуют с представителями других ведомств.

    В Курской области в Судже и близлежащих селах обнаружили около ста человек, числившихся пропавшими без вести, с большей частью из них семьи не могли связаться более полугода.

    Из Суджанского района Курской области эвакуировали почти 200 человек в рамках действующего режима контртеррористической операции.

    Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн увиделся с замглавреда газеты «Суджанские новости» Инной Демьяненко, которая числилась пропавшей.

    13 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов за освобождение Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

    Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области, сообщает Telegram-канал Кремля. Президент подчеркнул, что ситуация на земле меняется стремительно, и отметил, что командующий группировкой «Север» накануне доложил ему о планах взять Суджу уже на следующий день, что в итоге и произошло.

    Путин отметил, что действия российских Вооруженных сил были успешными не только в Судже, но и в других прилегающих населенных пунктах, которые были взяты под контроль. «Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию», – заявил президент.

    Глава государства подчеркнул, что в зависимости от дальнейшего развития событий на земле будут приниматься решения о последующих шагах по прекращению конфликта и достижению приемлемых для всех сторон договоренностей.

    Напомним, накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России. Он заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум

    Военкор Громов: Для создания зоны безопасности необходим огневой контроль Сум

    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сумы стали главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Поэтому при создании зоны безопасности ВС России следует занять передовые позиции так, чтобы населенный пункт оказался в зоне досягаемости российской артиллерии, сказал газете ВЗГЛЯД Федор Громов. Ранее Владимир Путин в ходе совещания в Курской области предложил создать зону безопасности вдоль границы России.

    «Вопрос о создании зоны безопасности вдоль границы поднимается на высшем уровне не в первый раз», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что летом 2024 года российские войска предприняли такую попытку в Харьковской области. На этом направлении задача была частично решена, указал собеседник.

    «Массированные обстрелы противником Белгорода осуществлялись из трех населенных пунктов – это Волчанск, Липцы и Казачья Лопань, из которых можно дотянуться залпом установки «Вампир». Сейчас территории находятся под огневым контролем ВС России», – пояснил спикер.

    Когда ВСУ вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили новую задачу – освободить российский регион. Сейчас операция подходит к завершению, поэтому Владимир Путин предложил создать зону безопасности.

    Громов допускает, что речь может идти о дальнейшем продвижении российских войск в Сумской области, а также укрупнении действий на севере Харьковской области. «На мой взгляд, заявление президента косвенно говорит о планах на Сумы. Этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область, именно на него опиралось снабжение всей группировки противника», – уточнил военкор.

    По его мнению, чтобы оппонент лишился возможности вновь использовать населенный пункт в качестве базы, ВС России следует зачистить Юнаковку и ее окрестности. «На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача – блокировать украинскую армию», – детализировал собеседник.

    В перспективе речь также может пойти о «походе на Сумы», считает он, но уточняет: «все будет зависеть от обстоятельств». «Потеря этого города обернется для руководства Киева серьезными последствиями. В случае падения Сум для ВС России открывается дорога на Полтаву и Харьков», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем при создании зоны безопасности не обойдется без трудностей. «В Сумской области достаточно сложный рельеф – там много лесов и рек, а самое главное – перепады высот. В таких условиях осуществлять наступательные действия очень сложно», – уточнил военкор. Как бы то ни было, «буферизация» пограничья – один из весомых аргументов стабилизации ситуации.

    «Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», – заключил Громов.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после вторжения ВСУ в регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противоборствующей стороны по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.


    Коментарии (5)
    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 12:17 • Новости дня
    Минобороны объявило об освобождении Суджи, Мелового и Подола

    Группировка войск «Север» освободила Суджу, Меловой и Подол в Курской области

    Минобороны объявило об освобождении Суджи, Мелового и Подола
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в ходе наступательных действий в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» успешно освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа. Это стало результатом проведенных наступательных действий, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, в результате наступательных действий российские войска нанесли поражение нескольким бригадам и полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуево и других населенных пунктах. В том числе отражена одна контратака противника.

    Также ВС России нанесли удары по живой силе и технике противника в нескольких районах Сумской области. В течение последних суток ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и другие виды техники. Сообщается об уничтожении двух пунктов управления беспилотников.

    На протяжении всего периода боевых действий на Курском направлении ВСУ понесли значительные потери, включая более 67 тыс. военнослужащих и 392 танка. Также уничтожены многочисленные боевые машины, артиллерийские орудия, пусковые установки, системы радиоэлектронной борьбы и другие виды техники.

    Ранее Минобороны России показало отступление ВСУ из Суджи.

    Кремль сообщил, что операция по освобождению Курской области от боевиков ВСУ вошла в завершающую стадию.

    Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм.

    Коментарии (2)
    13 марта 2025, 14:16 • Новости дня
    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы

    Политолог Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции

    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Владимиром Путиным военной формы для посещения Курской области неслучаен. Это, с одной стороны, признак ужесточения переговорной позиции Москвы, а с другой – демонстрация, что президент мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду Владимир Путин провел совещание в Курской области в военной форме.

    «То, что Владимир Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, – признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, с украинской стороной», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он отметил, что в ходе совещания президент охарактеризовал действия противника в российском приграничье как акт терроризма. «Военная форма на верховном главнокомандующем – это демонстрация: реакция на преступления украинских боевиков должна быть жесткой», – рассуждает политолог.

    При этом собеседник признался: появление Путина в камуфляже напомнило ему визит президента в Дагестан в августе 1999 года. Тогда российский лидер встретился с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории республики.

    «Выбор формы для посещения Курской области показывает, что Путин собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации», – заключил Минченко.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Примечательно, что глава государства прибыл в штаб в военной форме. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, чем объясняется появление президента на совещании в камуфляже.

    Напомним, Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.

    Коментарии (8)
    13 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

    По его словам, российские силы контролируют ситуацию в регионе, что делает невозможным выход украинских войск из окружения.

    «Там (в Курской области) ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

    Коментарии (2)
    13 марта 2025, 07:16 • Новости дня
    В Судже и окрестных селах Курской области обнаружили около ста пропавших людей
    В Судже и окрестных селах Курской области обнаружили около ста пропавших людей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области в Судже и близлежащих селах обнаружили около ста человек, числившихся пропавшими без вести, с большей частью из них семьи не могли связаться более полугода, сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.

    По его словам, в Курской области, в районе Суджи и соседних населенных пунктов, обнаружены около ста человек, числившихся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

    Мезинов отметил, что более 90% найденных числились пропавшими без вести, и теперь их семьи смогут воссоединиться с близкими спустя полгода неизвестности.

    Он также подчеркнул, что процесс поиска и возвращения пропавших был особенно важным и значимым, поскольку для многих семей это стало настоящим праздником.

    Мезинов заверил, что поиски продолжаются, и МЧС планирует сделать все возможное, чтобы помочь оставшимся семьям найти своих родных.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 16:54 • Новости дня
    Песков рассказал о значении появления Путина в военной форме

    Песков: Появление Путина в форме сигнализировало о решимости завершить операцию в Курской области

    Песков рассказал о значении появления Путина в военной форме
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что появление Владимира Путина в военной форме символизирует намерение завершить операцию по освобождению Курской области в ближайшее время.

    Об этом представитель Кремля заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

    «Сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по освобождению на отдельном участке в Курской области», – сказал он.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, где появился в штабе группировки в военной форме.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал, что появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы.

    Коментарии (7)
    13 марта 2025, 08:25 • Новости дня
    Кремль сообщил о скором завершении операции по освобождению Курской области

    Песков заявил о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ

    Кремль сообщил о скором завершении операции по освобождению Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Операция по освобождению Курской области от боевиков ВСУ вошла в завершающую стадию, о чем доложило командование группировкой войск «Север» президенту России Владимиру Путину в ходе посещения командных пунктов в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигла финальной стадии. Командование группировкой войск «Север» представило доклад о текущей ситуации на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Во время своего визита на один из командных пунктов в Курской области Путин заслушал доклады от командующего и заместителя командующего группировки «Север». Песков отметил, что операция приближается к завершению, и что российские силы нацелены на окончательное освобождение территории от украинских боевиков.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об окружении группировки ВСУ в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отступление ВСУ в Курской области «суджанской трубой».

    Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки уничтожить украинские силы, действующие в Курской области.

    Коментарии (3)
    13 марта 2025, 18:47 • Новости дня
    Путин: Идея перемирия правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить
    Путин: Идея перемирия правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Россия поддерживает 30-дневное перемирие, но вопрос в том, что делать с участком украинского вклинения в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который находится в России с официальным визитом.

    Ранее Владимир Путин заявил о согласии России с предложениями прекратить боевые действия, при условии, что они приведут к долгосрочному миру и устранению причин текущего кризиса.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 11:28 • Новости дня
    Минобороны России показало отступление ВСУ из Суджи

    Минобороны РФ опубликовало кадры отступления ВСУ и уничтожения дронов в Судже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На кадрах, представленных Минобороны России, зафиксировано отступление ВСУ из Суджи и поражение украинских дронов типа «Баба-яга».

    Минобороны России опубликовало новые видеоматериалы, на которых показано отступление Вооруженных сил Украины из населенного пункта Суджа, передает ТАСС. На кадрах видно поражение живой силы и бронированной техники ВСУ. Также продемонстрированы моменты уничтожения украинских дронов типа «Баба-яга».

    Видеоматериалы были сняты расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Видео публикует РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин перечислил подразделения, которые участвовали в освобождении Курской области от ВСУ, и выразил благодарность за их героизм. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об успешной операции по выходу в тыл ВСУ в районе Суджи по газопроводу. В Судже и окрестных селах Курской области обнаружили около ста пропавших людей.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 07:58 • Новости дня
    Российский военный заявил о моральном упадке украинских солдат в Курской области

    Российский офицер сообщил о моральном состоянии украинских солдат в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель командира роты российской группировки войск заявил о моральной убитости украинских солдат в Курской области.

    Как сообщает ТАСС, заместитель командира роты российской группировки войск «Север» по военно-политической работе с позывным Куш отметил, что украинские военные в Курской области находятся в морально подавленном состоянии. По его словам, пленные ВСУ, которые попали в руки российских войск, оказались истощены как морально, так и физически.

    «Они сидели до последнего. Ждали чуда. Но когда они увидели, что [продолжение сопротивления в Курской области] уже бессмыслица, они начали отступать и уходить», – пояснил Куш в видео, предоставленном Министерством обороны России.

    Военнослужащие группировки войск «Север» при поддержке артиллерии, авиации и расчетов БПЛА продолжают операции по уничтожению противника в приграничных районах Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин перечислил подразделения, которые участвовали в освобождении Курской области от ВСУ, и выразил благодарность за их героизм и успешные операции, а освобождение Курской области поставило новую задачу перед Россией.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 20:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин аккуратно ответил на вопрос о перемирии

    Лукьянов: Механизмов поддержания перемирия на Украине пока нет и в помине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин назвал нюансы, которые Россия хотела бы учесть при обсуждении предложенного ей 30-дневного перемирия с Украиной. А они заключаются в том, что механизмов контроля за прекращением огня нет и их только предстоит разработать, заявил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Владимир Путин аккуратно ответил на вопрос, поддерживает ли Россия идею перемирия на тридцать суток», – написал в своем Telegram-канале Лукьянов. По его словам, Путин выразил поддержку мирным средствам завершения конфликта, а также одобрил идею перемирия, но с некоторыми нюансами. «А нюансы в том, что никаких механизмов поддержания и содержания этого перемирия пока нет и в помине. Их надо обсудить, разработать, возможно, и в личном контакте с президентом Трампом», – указал политолог.

    «Согласуем – и прекрасно, пусть вступает в силу. Но не ранее, ибо пока ничего не ясно», – высказал мнение Лукьянов о сроках перемирия. 

    Он добавил, что Путин поблагодарил Трампа за все усилия и «не забыл его личный вклад, что для визави едва ли не главное».  При этом Лукьянов подчеркнул, что впереди у России и США «содержательные разговоры, начиная с сегодняшнего вечера».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    Коментарии (29)
    13 марта 2025, 11:39 • Новости дня
    МЧС эвакуировало более 90 перенесших оккупацию жителей Суджанского района
    МЧС эвакуировало более 90 перенесших оккупацию жителей Суджанского района
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 90 жителей Суджанского района Курской области, большинство из которых пожилые, были эвакуированы сотрудниками МЧС России в безопасные районы, где им предоставляются медицинская и психологическая помощь.

    Сотрудники МЧС России эвакуировали более 90 жителей Суджанского района Курской области, включая пожилых людей, сообщает РИА «Новости». Жители находились на оккупированной территории семь месяцев.

    Эвакуация осуществляется с помощью Вооруженных сил РФ, добровольцев и волонтеров. Эвакуируемых доставляют в пункты временного размещения, где им предоставляют медицинскую и психологическую помощь, восстанавливают утраченные документы и оформляют выплаты.

    МЧС использует автобусы для вывоза людей из опасной зоны. Мероприятия проводятся в рамках правового режима контртеррористической операции (КТО).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Судже и окрестных селах Курской области обнаружили около ста пропавших людей после недавних событий на Украине. Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 07:57 • Новости дня
    Захарова назвала отступление ВСУ в Курской области «суджанской трубой»

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отступление ВСУ в Курской области, подчеркнув, что для киевского режима это – «суджанская труба».

    В своем Telegram-канале дипломат высмеяла ситуацию с отступлением ВСУ в Курской области.

    Спикер МИД отметила, что на «русский язык» переводится как «для киевского режима дело – труба, суджанская труба».

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео из газовой трубы, по которой российские военные проникли в тыл ВСУ в Курской области.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 12:54 • Новости дня
    Минобороны показало видео из освобожденной Суджи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись из освобожденной Суджи в Курской области обнародовало Министерство обороны России в четверг.

    В ролике запечатлены разбомбленные дома и постройки, у них выбиты стекла, обрушились крыши, на улице запечатлены сгоревшие автомобили, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг ВС России освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области.

    До этого Минобороны показывало кадры отступления ВСУ из Суджи.

    Коментарии (731)
    Главное
    Киев озвучил США свои «красные линии» по мирному соглашению
    Банк России решил обсудить новое повышение ключевой ставки в конце марта
    Трамп сообщил о переговорах с Киевом по территориальным уступкам Украины
    Российские компании опросили о самых болезненных санкциях Запада
    Жапаров предложил создать аналог шенгенской визы для Центральной Азии
    Грузия отказала западным послам в праве быть «генерал-губернаторами»
    Дзюба признался в «приятном шоке» от вызова в сборную России

    Евросоюз бьется с США в ущерб своей экономике

    Евросоюз намерен ввести ответные пошлины против США на соразмерную сумму. Это реакция Брюсселя на вступившие в силу пошлины на сталь и алюминий со стороны Вашингтона. Однако сил у Евросоюза соперничать с США, на самом деле, нет. Поэтому Дональд Трамп, скорее всего, заберет нужные ему ресурсы в Европе, которой придется просто с этим смириться. Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем война СССР с Финляндией напоминает украинскую спецоперацию

    85 лет назад, 13 марта 1940 года, вступил в силу Московский мирный договор, завершивший войну СССР с Финляндией. Причиной ее было желание советского руководства отодвинуть военную инфраструктуру, способную угрожать Ленинграду, и добиться нейтрального статуса Финляндии. Есть у тех событий ряд параллелей с современными событиями вокруг Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский готов выживать на коленях

    США удалось добиться от властей Украины согласия на полное прекращение огня в зоне СВО. Ранее в Киеве заявляли, что для них любое перемирие неприемлемо и подобно капитуляции. Однако сейчас такое решение киевского режима – единственная возможность продлить свою агонию. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    • США сломали Зеленского. Что дальше?

      По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............