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В Судже и окрестных селах Курской области обнаружили около ста пропавших людей
В Курской области в Судже и близлежащих селах обнаружили около ста человек, числившихся пропавшими без вести, с большей частью из них семьи не могли связаться более полугода, сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.
По его словам, в Курской области, в районе Суджи и соседних населенных пунктов, обнаружены около ста человек, числившихся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».
Мезинов отметил, что более 90% найденных числились пропавшими без вести, и теперь их семьи смогут воссоединиться с близкими спустя полгода неизвестности.
Он также подчеркнул, что процесс поиска и возвращения пропавших был особенно важным и значимым, поскольку для многих семей это стало настоящим праздником.
Мезинов заверил, что поиски продолжаются, и МЧС планирует сделать все возможное, чтобы помочь оставшимся семьям найти своих родных.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.
Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией.