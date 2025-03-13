В Судже и окрестных селах Курской области обнаружили около ста пропавших людей

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в Курской области, в районе Суджи и соседних населенных пунктов, обнаружены около ста человек, числившихся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

Мезинов отметил, что более 90% найденных числились пропавшими без вести, и теперь их семьи смогут воссоединиться с близкими спустя полгода неизвестности.

Он также подчеркнул, что процесс поиска и возвращения пропавших был особенно важным и значимым, поскольку для многих семей это стало настоящим праздником.

Мезинов заверил, что поиски продолжаются, и МЧС планирует сделать все возможное, чтобы помочь оставшимся семьям найти своих родных.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией.