После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».39 комментариев
МЧС эвакуировало более 300 человек из Суджанского района в Курской области
МЧС сообщило об эвакуации 301 жителя Суджанского района Курской области в ПВР
Из Суджанского района Курской области эвакуированы 301 человек, которых доставляют в пункты временного размещения, сообщает МЧС России.
Из Суджанского района Курской области эвакуированы 301 человек, людей оперативно перевезли в пункты временного размещения, предоставив нуждающимся в медицинской помощи доступ к лечебным учреждениям. Эвакуация проводится в рамках действующего правового режима контртеррористической операции (КТО), сообщается в Telegram-канале МЧС.
В автобусах для эвакуированных были обеспечены вода и продукты питания, а также предоставлена возможность связаться с близкими. Дополнительно с жителями работают психологи МЧС.
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