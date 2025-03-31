Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.0 комментариев
Цена на золото обновила рекорд
Цена на золото обновила рекорд на фоне снижения доходности облигаций США
Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,01%, достигнув 3 тыс. 145,81 доллара за унцию, что стало новым рекордом, на фоне снижения доходности десятилетних казначейских облигаций США.
По данным торгов, в последний день квартала цена на золото продолжает расти, достигнув нового рекордного уровня, передает РИА «Новости».
Июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялся на 31,51 доллара, увеличившись на 1,01% и составив 3 145,81 доллара за тройскую унцию.
Ранее золото уже достигло рекордной отметки в 3 147 долларов за унцию.
Одновременно с этим майский фьючерс на серебро также демонстрирует рост. Его стоимость увеличивается на 0,59%, достигнув 35,02 доллара за унцию. Это свидетельствует о продолжающемся повышении цен на драгоценные металлы.
Снижение доходности десятилетних казначейских облигаций США до 4,2% с 4,255% также оказывает влияние на рынок золота.
Снижение доходности делает золото более привлекательным активом, так как гособлигации США считаются надежной альтернативой. В условиях снижения их доходности инвесторы склонны обращаться к золоту, что поддерживает его стоимость на высоком уровне.
Ранее цена на фьючерс золота с поставкой в июне 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже побила новый исторический максимум, достигнув 3,1 тыс. долларов за унцию.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на мировом рынке стоимость золота в долларах ставит новые рекорды, в то время как в России цена на золото в рублях падает с 9 тыс. до менее 8 тыс. рублей за грамм.