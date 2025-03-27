Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Цена на фьючерс золота с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (Нью-Йоркская товарная биржа) побила новый исторический максимум, взлетев до 3,1 тыс. долларов за унцию.
К 17.49 мск цена на этот ресурс составляла 3100,4 доллара за тройскую унцию (+1,58%), к 18.01 мск рост замедлился до 3099,4 доллара за унцию (+1,54%), передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.
При этом цена на фьючерс золота с поставкой в апреле 2025 года росла на 0,98%, до 3068,5 доллара за тройскую унцию.
Напомним, в середине марта стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на бирже Comex поднялась выше 3 тыс. долларов за тройскую унцию.