Стоимость золота обновила исторический рекорд

Tекст: Алексей Дегтярев

К 17.49 мск цена на этот ресурс составляла 3100,4 доллара за тройскую унцию (+1,58%), к 18.01 мск рост замедлился до 3099,4 доллара за унцию (+1,54%), передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

При этом цена на фьючерс золота с поставкой в апреле 2025 года росла на 0,98%, до 3068,5 доллара за тройскую унцию.

Напомним, в середине марта стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на бирже Comex поднялась выше 3 тыс. долларов за тройскую унцию.