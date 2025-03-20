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    20 марта 2025, 08:40 • Экономика

    Рубль стал тяжелее золота

    В России и мире сложилась парадоксальная ситуация с золотом

    Рубль стал тяжелее золота
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    С золотом сложилась парадоксальная ситуация. На мировом рынке стоимость золота в долларах ставит новые исторические рекорды, а в России в рублях цена падает. У нас золото подешевело с 9 тыс. до менее 8 тыс. рублей за грамм. С чем это связано, и при каких условиях цены на золото вырастут в обоих случаях?

    Цена золота не устает обновлять исторические рекорды и на этой неделе достигла нового – 3050 долларов за унцию. Однако парадоксальность ситуации заключается в том, что золото в рублях, наоборот, упало в цене с пикового значения в 9 тыс. рублей за грамм 999-й пробы до менее 8 тыс. рублей сейчас. Почему в долларах на мировом рынке золото исторически дорого, а в России в рублях – наоборот, дешевеет?

    «Такая странная ситуация сложилась из-за сильного укрепления рубля. На этой неделе доллар может даже ниже 80 рублей опуститься. Пока рост золота в долларах не компенсирует укрепление рубля», – говорит Вязовский.

    По его мнению, сейчас хороший вариант для инвесторов, которые ждали падения цен, чтобы зайти в золото, потому что в долгое укрепление рубля эксперт не верит и ждет снижения курса к маю. Поэтому Вязовский не меняет прогнозы по рублевой цене: золото будет стремиться к 10 тыс. рублей за грамм золота 999-й пробы.

    «В России в целом наступил золотой век отрасли с точки зрения оборотов, которые показывают по золоту компании и банки, с точки зрения разнообразия ассортимента, с точки зрения доступа к рынку новых участников – Госзнака, аффинажных заводов, с точки зрения появления разных методов торговли. Много что придумали и внедрили на нашем рынке золота. Оживились отраслевые конференции», – говорит Вязовский.

    А вот на мировом рынке золото не сдает позиции, и эксперты также ждут новых высот. Все крупнейшие банки обновили прогнозы по золоту в долларах в сторону повышения. Так, Macquarie Group ждет 3500 долларов за унцию, UBS – 3200 долларов, Citi – 3200 долларов, Goldman Sachs – 3100 долларов. Средний консенсус-прогноз показывает, что летом будет 3258 долларов за унцию, говорит Вязовский.

    «Золото идет с опережением прогнозов. И в прошлом году, и позапрошлом банки не успевали обновить свои прогнозы, а цена уже достигала этих значений», – говорит Вязовский.

    «В нашем базовом сценарии мы ожидаем достижения ценой на золото уровня 3300 долларов за тройскую унцию. Причиной роста является высокая неопределенность на рынке и риск вовлечения в конфликт на Ближнем Востоке Ирана», – говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    «Золото продолжит свой рост в 2025 году и достигнет отметки в 3500 долларов. Центральные банки, особенно стран БРИКС, продолжат скупать этот драгоценный металл, а китайцы и индийцы не будут изменять национальным традициям и продолжат спонсировать рост рынка золотых украшений.

    А снижение ставок побудит инвесторов активнее вкладывать в золотые ETF, слитки и монеты, что также будет поддерживать цены на золото», – ожидает Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер».

    Однако есть и пессимистичный сценарий. «Исключать вероятность коррекции на рынке также никак нельзя, учитывая, насколько сильно цена отклоняется сейчас от своего среднего значения. Мы допускаем, что при коррекции цена может вернуться к уровням 2400-2500 долларов за тройскую унцию», – говорит Николай Дудченко.

    Золото обновляет рекорды по нескольким причинам. Во-первых, это возросшие геополитические риски из-за того, что США начали военную операцию в Йемене, а Израиль продолжает проводить операцию в секторе Газа, отмечает Дудченко. Золото выступает защитным активом.

    «Вторая причина – это снижающийся доллар США. Классическая зависимость – чем ниже курс доллара, тем выше цена на золото, и наоборот – срабатывает не всегда. Однако в этом году это правило соблюдается, отрицательная корреляция между ценами сохраняется. Третья причина – это рыночные опасения рецессии на фоне протекционистских действий Трампа (тарифная война), что также привлекает рыночных участников в safe-haven активы», – говорит Дудченко.

    Вязовский считает, что главная причина роста цен на золото даже не в геополитике, а в хороших цифрах по инфляции в США: индекс цен производителей США оказался ниже прогнозов аналитиков, что развязывает руки ФРС для дальнейшего снижения ставки.

    «На майском заседании ФРС может начать ослаблять монетарную политику. А снижение ставки всегда хорошо для золота, поскольку действует прямая корреляция: чем ниже стоимость капитала, тем выше цена золота.

    И даже ожидания понижения стоимости капитала положительно влияют на цену золота. Поэтому мне не кажется 3500 долларов за унцию к концу лета недостижимой целью», – считает Алексей Вязовский.

    По его словам, ситуация с Украиной сейчас не влияет на долларовую цену золота, потому что геополитическая премия уже давно заложена в стоимость. «Если будет подписано долгосрочное соглашение по Украине, и оно будет соблюдаться, тогда геополитическая премия из золота уйдет. Она может составлять 200-300 долларов. Но даже 2600-2700 долларов – это все равно высокий уровень золота, просто сейчас запредельно высокие цены», – заключает собеседник.

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