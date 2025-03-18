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    18 марта 2025, 21:25 • Экономика

    Курс рубля способен на новые рекорды

    Курс рубля способен на новые рекорды
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Российская валюта показывает в последнее время небывалый рост. Для экспортеров это не очень приятный фактор. Зато укрепление рубля помогает снижать инфляцию и дает надежду на уменьшение ключевой ставки ЦБ. Как долго продлится укрепление рубля и до какого максимального уровня может опуститься доллар?

    Вице-премьер Александр Новак обратил внимание на укрепление рубля и двойственное влияние этого явления на российскую экономику. «Наблюдаем, конечно, волатильность. Для экспортеров это, действительно, такой негативный фактор. Тем не менее в том числе это играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции», – сказал Новак на полях съезда РСПП. По его словам, курс рубля в РФ является рыночным.

    Рубль от своего минимума в январе в 112,5 рублей за доллар укрепился уже на 25%, что по историческим меркам является небывалым ростом за столь короткий интервал времени, замечает Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС.

    Эксперты называют несколько причин такого укрепления рубля. Во-первых, это геополитика и ожидания если не отмены, то смягчения антироссийских санкций. Во-вторых, это начавшаяся продажа валюты экспортерами для крупных налоговых платежей в апреле. В-третьих, наблюдается охлаждение инфляции, что дает надежду на снижение ключевой ставки Центробанком России.

    В-четвертых, намечается приток иностранных инвестиций. «Иностранные инвесторы ищут возможности купить российский госдолг (облигации), пока он продается с большим дисконтом. Перспективы роста российского фондового рынка сейчас высоки, есть смысл вкладывать в него финансовые средства», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Что же ждет рубль и сможет ли он укрепиться до 60-70 за доллар?

    «Относительно рубля возникает много неопределенности. Рынок сейчас очень тонкий и плохо прогнозируемый, и давать краткосрочные прогнозы в таких условиях крайне сложно. Укрепление рубля, которое мы наблюдаем, носит временный характер и не имеет фундаментальной основы, так что к нему нужно относиться с осторожностью. Это не повод для спекуляций, с такими прогнозами лучше быть крайне осмотрительными. Долгосрочно рубль по отношении к доллару, скорее всего, не останется ниже 80, а будет двигаться к уровню 90 или даже выше. Но все, что ниже 93 – это положительный результат для российского рынка. Сколько это продлится, неизвестно», – рассуждает генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

    Евгений Бабошкин из ПБС видит базовый сценарий в диапазоне 85-90 рублей за доллар.

    Позитивный сценарий предполагает, что с России снимается львиная доля финансовых санкций, и при этом ЦБ РФ берет курс на облегчение денежно-кредитной политики, отметив улучшение инфляционной картины. В этом случае курс рубля может укрепиться вплоть до 75-80 за доллар,

    считает Бабошкин. Он добавляет, что ниже этого уровня действительно могут возникнуть определенные проблемы у российских экспортеров. Поэтому, вероятно, ниже опуститься рублю могут не дать.

    «До какого уровня рублю дадут укрепиться – это очень интересный вопрос. 75–80 рублей за доллар уже не исключается, но по сальдо торгового баланса пока на такие отметки рубль не должен выходить. Но во время спекулятивной волатильности и до 70 могут дать укрепиться», – не исключает Чернов.

    А руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что при максимально благоприятном исходе геополитической повестки рубль способен укрепиться и до 60-65 рублей за доллар. «Пока сохраняется неопределенность в отношении геополитики, власти вряд ли будут вмешиваться в ситуацию на валютном рынке. Исход переговоров РФ и США не определен, а значит, у рубля может быть полярная реакция на тот или иной вариант итогов», – объясняет он.

    При неблагоприятном исходе рубль может ослабнуть до 115-125 рублей за доллар,

    отмечает эксперт.

    Новак отмечает более низкий импорт в первые месяцы года, а также приток зарубежного капитала на внутренний рынок. Однако прогнозы предполагают восстановление импорта, и Новак надеется увидеть в этом году все-таки тот курс рубля, который заложен в прогнозе социально-экономического развития. А согласно прогнозу Минэкономразвития, в этом году курс доллара должен составить в среднем 96,5 рубля, а в 2026 и 2027 годах – 100 и 103,2 рубля соответственно.

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