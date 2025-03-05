Чем выгодна России беспрецедентная торговая война США и Китая

Tекст: Ольга Самофалова

Дональд Трамп второй раз за месяц вводит пошлины против Китая. В феврале он ввел 10-процентные пошлины на весь китайский импорт, а с 4 марта удвоил введенные тогда пошлины до 20%, обвинив Китай в «неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил». Мексика и Канада в феврале смогли договориться с США об отсрочке на месяц, но этот срок истек, поэтому пошлины введены и против их товаров.

Китай в ответ месяц назад обложил пошлинами американские углеводороды. Теперь Китай с 10 марта вводит пошлины в 10-15% на американскую сельскохозяйственную продукцию. В частности, пошлины в 15% будет действовать на поставки курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка из Соединенных Штатов. Пошлины в 10% – на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты. Всего в списке значатся 711 позиций товарной номенклатуры.

Это более существенный удар по США, в отличие от пошлин на СПГ, нефть и уголь, так как их поставки были не очень существенными в Китай.

Тогда как на поставки продукции сельского хозяйства приходится более 15% от общего объема экспорта из США в Китай в 163,62 млрд долларов – это почти 25 млрд долларов.

«Для американского экспорта продукты сельского хозяйства – это чувствительная позиция, особенно для ряда штатов США, где производят эту продукцию, например, для штата Айова (центр кукурузного производства). Китай наносит удар по ряду республиканских сельскохозяйственных штатов, которые действительно сильно зависят от поставок в Китай», – говорит Сергей Цыплаков, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Если новый этап торговой войны продлится долго, и Трамп не переиграет и не отменит пошлины, тогда на китайский рынок хлынут желающие занять место американских продуктов питания.

Воспользоваться окном возможностей может в том числе Россия. В частности, Россия могла бы нарастить экспорт курицы, свинины и говядины в Китай. Тем более что по куриной продукции и свинине Россия давно импортозаместилась, а рост нашим производителям может обеспечить теперь только экспорт. С производством говядины пока отстаем. В прошлом году США поставили в Китай замороженную бескостную говядину на 990 млн долларов, замороженные свиные субпродукты на 695 млн долларов.

«Россия может нарастить экспорт мясной продукции в Китай, но сделать это быстро не получится из-за жесткого фитосанитарного и ветеринарного контроля в животноводстве со стороны КНР. Там нужна аккредитация предприятий.

При этом импорт свинины в Китай резко падал в прошлом году безотносительно Соединенных Штатов из-за развития внутреннего производства. Спрос на говядину в Китае был высокий в прошлом году, но у нас ограниченные возможности по поставкам говядины. Тем более там есть сильная конкуренция со стороны Австралии, Новой Зеландии и других игроков», – говорит Цыплаков.

Российская мясная продукция долгое время не могла вообще попасть на китайский рынок, однако в последние годы это удалось. Китай открыл свой рынок для российского мяса птицы и молочной продукции в конце 2018 года, для российской свинины – в конце 2023 года. В прошлом году Китай аттестовал на экспорт 81 российское предприятие по производству мясной продукции, из них 56 – по выпуску мяса и субпродуктов птицы, отмечали в Россельхознадзоре. Экспорт свинины вырос на 20%, и в планах России завоевать до 10% китайского рынка свинины. Но пока допуск в Китай имеют только три российские компании – и этот список надо расширять. По птице и субпродуктам Россия уверенно занимает второе место на китайском рынке с долей в 15%. Китайцы особенно любят куриные лапы и куриные крылья. Интересно, что по мясу индейки Россия вообще стала поставщиком номер один на китайском рынке.

Однако не только Россия, но и другие страны будут пытаться занять место американцев на лакомом китайском рынке. Например, по поставкам птицеводческой продукции в Китай лидирует Бразилия, которая занимает почти 60% этого рынка.

У России есть потенциал нарастить поставки зерновых в Китай. По сое Россия поставила в 2024 году рекорд, собрав 7 млн тонн сои. Однако удовлетворить потребности Китая такими объемами не получится. «Американскую сою мы не сможем заместить, так как Китай ежегодно импортирует около 100 млн тонн сои, а мы производит порядка 7 млн тонн в год. Мы поставляем ее с Дальнего Востока и из других регионов, но не являемся крупным игроком на рынке. Однако нарастить поставки в Китай вполне можем», – считает Цыплаков.

США были очень крупным поставщиком сои в Китай. В прошлом году США поставили в Китай сою на 12 млрд долларов. Однако их место с радостью займут конкуренты – это Бразилия и Аргентина.

А вот по производству и экспорту пшеницы Россия является мировым лидером, поэтому может побороться за существенный рост экспорта в Китай. В 2024 году уже удалось нарастить наши поставки на китайский рынок в восемь раз без всяких торговых войн с США.

«На рынке пшеницы тоже довольно высокая конкуренция. Сильные игроки также Канада и Евросоюз. С ходу заместить американскую пшеницу на китайском рынке, конечно, будет сложно. Но постепенно мы будем увеличивать поставки пшеницы в Китай», – говорит Цыплаков.

Что касается кукурузы, то главные экспортеры кукурузы – это США, Бразилия и Украина, а не Россия, поэтому ей сложно будет нарастить ее поставки. Хлопок Россия не производит. Фрукты и овощи продаем на экспорт, но не в больших объемах.

А вот российская молочная продукция – перспективная для роста экспорта. В прошлом году ее экспорт в Китай вырос в разы. «С молочной продукцией будет та же самая проблема, что и с мясом – это аккредитация предприятий, которая занимает много времени. Также будут проблемы с сильной конкуренцией со стороны Австралии и Новой Зеландии. В Китай поставляет молочную продукцию и Евросоюз, в частности Германия и Франция», – говорит Цыплаков.

В обмене ударами США могут пострадать сильнее, чем Китай. Во-первых, Китай открыт для всех торговых партнеров, тогда как США, наоборот, накладывает все больше и больше пошлин, санкций и эмбарго, в том числе против своих партнеров, в частности Канады и Мексики, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Трамп готовит торговую войну даже против Евросоюза, своего недавнего союзника. В Bloomberg посчитали, что

такая жесткая политика может в итоге привести к сокращению американского ВВП в 2025 году на 1%.

«Для США не проблема найти рынки сбыта на свою сельхозпродукцию, предназначенную для Китая. Ее с удовольствием возьмут Индия, страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Центральной Азии, Турция. Проблема в другом – пошлины США на импортные товары чуть ли ни для всего мира могут привести к тому, что Соединенным Штатам будет все труднее и труднее экспортировать собственную продукцию из-за торговых ограничений. Инфляция в США может снова расти, и не только из-за пошлин Трампа на импортные товары, но еще и из-за возможного давления администрации Белого дома на ФРС по поводу снижения процентных ставок», – говорит Мильчакова.

Что касается Китая, то у него другая проблема – дефляция из-за низкого внутреннего спроса, поэтому разгон инфляции ему не страшен. При этом у Пекина есть инструмент для поддержки своего экспорта и экономики в условиях торговой войны – это ослабление юаня. В первую волну торговой войны Китай воспользовался этой опцией – и она сработала. Падения экспорта с 2018 года, когда началась первая торговая война, не произошло, Пекин нашел новые рынки сбыта в Азии.

«Китай вполне может пойти на ослабление юаня, если финансовое положение его крупнейших экспортеров, прежде всего флагманов его высокотехнологического сектора и автопрома, заметно ухудшится. Но если даже Китай ослабит юань, его экономика станет только сильнее. Поэтому ожидать, что юань, который может рухнуть к доллару, одновременно рухнет и по отношению к рублю, весьма преждевременно. Если нефть продолжит падать, а украинский вопрос в ближайшее время не будет урегулирован и санкции сохранятся, то что бы ни происходило с юанем, рубль будет продолжать тенденцию на ослабление», – говорит Мильчакова. Экономика Китая в 2025 году может замедлить рост, но спада китайской экономики мы не ожидаем, по нашим прогнозам, рост китайского ВВП составит в текущем году 4,8-5%, заключает эксперт.