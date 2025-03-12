Рецессия в США невыгодна даже России

Tекст: Ольга Самофалова

Вероятность рецессии в США уже в третьем квартале этого года достигла самого высокого значения за сорок с лишним лет. Она поставляет почти 62%, и это очень много. За последние 62 года этот показатель поднимался выше 47% всего три раза – в 1974, 1980 и 1981 годах, – после чего в 1975 и 1982 годах ВВП США действительно сокращался. Такие данные приводит Bloomberg Economics со ссылкой на данные экономической модели, разработанной ФРБ Нью-Йорка.

Еще один фактор, который говорит в пользу потенциальной рецессии в США, – это довольно быстрый рост безработицы. В 1980, 1990, 2008 и 2020 годах тоже наблюдался рост безработицы как минимум на 1 процентный пункт, после чего во всех случаях цены на нефть показывали масштабное снижение. В среднем рост безработицы на 10 базисных пунктов влек за собой снижение цен на нефть в среднем на 1,7%, подсчитали эксперты Bloomberg.

Опрос экономистов, проведенный агентством Reuters, также показал рост рисков возникновения рецессии в США, а также в Канаде и Мексике, на фоне разрастания торговых войн. Более того, HSBC понизил рейтинг акций США, сославшись на неопределенность вокруг тарифов.

На фоне таких новостей американские рынки Nasdaq и S&P 500 демонстрируют в понедельник самое большое однодневное падение с сентября 2022 года. Рынки испугались рецессии.

Дональд Трамп отказался комментировать негативную реакцию рынка на введение пошлин в отношении крупнейших торговых партнеров США и не стал отвечать на вопрос, могут ли опасения, связанные с его непредсказуемыми изменениями в политике, подтолкнуть американскую экономику к рецессии.

Если экономика США уйдет в рецессию, то пострадает вся мировая экономика, которая может замедлиться на 0,5-1%, потому что в Штатах находится крупнейший потребительский рынок и финансовый центр,

говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Следом за США в рецессию могут войти экономики стран – ключевых партнеров США. Это Мексика, Канада, Тайвань, страны ЕС и Южная Корея. Особенно сильно пострадают экономики, ориентированные на экспорт. В частности, может сократиться экспорт из Китая на фоне снижения спроса в США, и особенно в свете торговых войн. Так как поставки в США занимают около 17% от общего китайского экспорта», - говорит Чернов.

Под удар попадет и экономика Евросоюза, которая и так находится не в лучшей форме и ослабевает от повышения пошлин со стороны Китая и США. Рецессия в Штатах только усилит это давление, добавляет эксперт.

У России тесных торговых связей с США не было и до начала СВО, а в последние годы торговля сошла почти на нет. Однако экономический кризис в США затронет и Россию, так как из-за замедления мировых экономик упадет спрос на энергоносители и в целом на любое сырье и экспортные товары.

«Замедление темпов глобальной экономики снизит мировой спрос не только на энергоресурсы, но и на другие экспортные товары и сырье из России, например, на металлы. Поэтому экспортные доходы российского бюджета сократятся, дефицит может увеличиться, а темпы роста экономики – замедлиться»,

– говорит Чернов.

В выигрыше могут оказаться только страны с развивающейся экономикой, которые смогут извлечь финансовые выгоды от падения мировых цен на энергоресурсы. Среди них в первую очередь стоит выделить Индию, добавляет собеседник.

Впрочем, даже выросшая вероятность рецессии не означает, что это единственно возможный сценарий. Пока на рынках доминирует версия, что из-за тарифной войны пострадает и импорт, и экспорт из США, что приведет к росту инфляции как предвестнику рецессии, так как процентные ставки ФРС уже находятся на достаточно высоких уровнях.

«Однако большинство англоязычных медийных ресурсов упускает из вида наличие альтернативных сценариев, при которых тарифная политика Трампа не успеет развиться до полноценных экономических войн», – говорит Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС.

Эксперт не исключает, что, имея политическое и военное превосходство, американские производители могут получить искомые преимущества на колоссальном по своим ресурсам внутреннем потребительском рынке. Американские компании могут и повысить свою долю прибыли, и замедлить безработицу.

«Какой из этих двух сценариев сработает быстрее – зависит от многих факторов. В этом и заключается основной риск экономических реформ Трампа. Если тарифные войны будут развиваться действительно по стремительно восходящей траектории, то рецессия может наступить уже в конце текущего года и наиболее сильно ударить по экономикам основных торговых партнеров США: Канады, Мексики и Китая. В России в этом контексте наиболее пострадает сырьевой сектор. Однако стремительное развитие торговой войны маловероятно, учитывая ограниченные возможности торговых контрагентов США на полноценные ответные санкции», – считает Бабошкин.

«Текущие прогнозы о рецессии больше являются давлением на ФРС, чтобы регулятор все же пошел на уступки и перешел к снижению ставок быстрее, чем он сам планировал. Конечно, есть статистика, но ее всегда можно интерпретировать по-разному. Пока экономика США не показывает явных признаков резкого замедления, однако фондовый рынок "нервничает"», – заключает генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.