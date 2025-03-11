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    11 марта 2025, 11:30 • Экономика

    США нужна российская нефть для торговых войн

    США нужна российская нефть для торговых войн
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    США думают смягчить санкции против России, в том числе по потолку цен на российскую нефть. И одновременно готовят более жесткий удар по экономике России. Учитывая столь противоречивые сигналы, эксперты не исключают самых экстремальных сценариев, в том числе возобновления Соединенными Штатами закупки российской нефти в больших объемах.

    С одной стороны, в Конгресс США был внесен законопроект, который предполагает более жесткий удар по банковскому и энергетическому сектору России, если переговоры по Украине не увенчаются успехом. С другой стороны, западные СМИ со ссылкой на источник уверяют, что США рассматривают возможность смягчить санкции против России, в том числе по потолку цены на российскую нефть. Никакой конкретики больше нет.

    Если речь идет о повышении потолка цены с 60 до 70 долларов за баррель, то этот шаг со стороны США ничего на рынке не поменяет. Потому что, по сути, размер потолка неважен: те танкеры, которые боялись вторичных санкций и не возили российскую нефть, так и продолжат ее не возить, а танкеры из теневого флота как перевозили нашу нефть, так и продолжат ее перевозить, поясняет эксперт. Само наличие потолка цены является препятствием вне зависимости от конкретной цифры и создает дополнительные издержки для российских нефтяников, так как перевозка теневым флотом стоит дороже.

    «Но повышение потолка цены могло стать важным символическим шагом, показывающим движение США к дальнейшему смягчению более значимых санкций. С чего-то же надо начать», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    США первыми, еще в марте 2022 года, ввели запрет на закупку американскими компаниями нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России. ЕС пошел на это значительно позже. И теперь большая интрига: дойдут ли США до того, чтобы снять этот запрет?

    «Я думаю, что при совпадении нескольких факторов можно рассчитывать на снятие этих санкций. Во-первых, если хорошо пойдет переговорный процесс и стороны выйдут на подписание каких-то мирных соглашений. Во-вторых, если Соединенные Штаты дальше будут продолжать торговую войну с Мексикой и Канадой, которые являются крупнейшими поставщиками нефти в США, и одновременно давить на Венесуэлу и Иран. Тогда

    Вашингтон может пойти на сближение с Россией, чтобы показать соседям, что у него есть альтернативные поставщики нефти. В-третьих, это будет важный удар по Китаю. США покажут, что готовы покупать российскую нефть только, чтобы Россия не сотрудничала так активно с Китаем и не усиливала их глобального конкурента»,

    – считает Юшков.

    До 2022 года поставки российский нефти в США были не так значительны, как в Евросоюз, который отменять свои запреты пока не планирует. Но на фоне конфликтов США с другими поставщиками тяжелой нефти, поставки из России могут стать значимыми.

    Однако для России, конечно, более значимым было бы снятие санкций с поставок оборудования для нефтесервиса, бурения и для нефтеперерабатывающей промышленности. «Проблема в том, что Евросоюз тоже запретил кому-либо ввозить оборудование в Россию для нефтепереработки, поэтому если США разрешат своим компаниям, а те осмелятся ввозить это оборудование в Россию, то это будет дополнительный удар по американо-европейским отношениям», – считает эксперт ФНЭБ.

    Наконец, для нефтяной отрасли России важно также снятие санкций с банков и разрешение пользоваться долларом, что снизит издержки при экспортно-импортных денежных операциях, от чего нефтяная индустрия станет более эффективной и будет платить больше налогов в бюджет.

    Однако когда и какие санкции будут сняты (заморожены) сложно гадать. И столь же сложно предугадать, сколько будет стоить нефть в этом году.

    На прошлой неделе нефть марки Brent в моменте падала к минимуму конца 2021 года в районе 68,33 доллара за баррель. Эксперты выделяют две фундаментальные причины. Во-первых, продолжающиеся торговые войны США, которые повышают пошлины для Мексики, Канады, Китая и даже Европы. «Пошлины могут привести к замедлению мировой экономики, так как товар становится дороже, его меньше покупают – значит, надо меньше энергии на его производство и на его перемещение. В таких условиях неопределенности все пытаются уйти в кеш и продают в том числе фьючерсы на нефть», – говорит Игорь Юшков.

    Вторая причина – это заявление ОПЕК+ о планах увеличить объемы производства с 1 апреля. То есть, с одной стороны, есть риски падения спроса на нефть, а с другой – риски увеличения предложения нефти, что может привести к перепроизводству. Логично, что цены идут вниз.

    Однако оба эти фактора могут в один миг поменять направление. Например, Трамп может договориться с Мексикой и Канадой и снова отложить пошлины. Или ОПЕК+ может отложить увеличение добычи, запланированное на 1 апреля. Картель собирался это сделать еще с 1 октября 2024 года, но отменил. Именно поэтому давать прогнозы по нефти сейчас крайне тяжело. Ситуация крайне неопределенная, она может меняться стремительно.

    «С одной стороны, Дональд Трамп говорит, что будет давить на Венесуэлу и Иран, с другой стороны, он говорит, что с Ираном может договориться. То он говорит, что ему нужна нефть по 30 долларов, то говорит, что он хочет развивать добычу внутри США, а для чего нужны высокие цены. То США говорят, что введут самые жесткие санкции, то говорят, что Россия – молодец и можно смягчить санкции.

    Очень противоречивые заявления подаются каждый день, поэтому пока я бы не исключал даже наиболее экстремальные сценарии. Трамп может как радикально увеличить давление на Россию и реально ограничить экспорт нефти из нашей страны. Так может и наоборот – начать последовательно снимать санкции параллельно переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. Не исключал бы и троянского коня в виде Венгрии в Евросоюзе, которая может заблокировать продление антироссийских санкций»,

    – заключает Игорь Юшков.

    Впрочем, пока (если исключить экстремальные сценарии) эксперты не ждут дальнейшего падения цен на нефть. «Мы не ожидаем, что нефть закрепится ниже 70 долларов за баррель. ОПЕК четко дал понять, что будет корректировать добычу в случае «неудобных» для альянса цен. Кроме того, администрация США усиливает санкционное давление на иранский нефтегазовый сектор, что чревато падением добычи в стране на 1,2–1,5 млн баррелей в сутки. Кроме того, США объявили о планах отозвать лицензию Chevron на добычу и продажу венесуэльской нефти, что уберет с рынка порядка 200 тыс. баррелей в день», – считает главный экономист аналитического отдела банка «Зенит» Марина Никишова.

    «Мы не ожидаем продолжения сильного снижения цены на нефть, несмотря на то что решение ОПЕК+ приведет к увеличению предложения, а протекционистская политика США может надавить на спрос. Мы считаем, что средняя цена на нефть марки Brent в этом году будет складываться в диапазоне 70-80 долларов за баррель, но теперь уже не исключаем, что она будет находиться ближе к 70», – говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

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