  • Новость часаКомпания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп озвучил главную претензию к НАТО
    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз
    Макрон собрался поговорить с Путиным, когда разрешит Зеленский
    ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине
    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ взят в плен
    Орбан спрогнозировал пересмотр Евросоюзом планов поддержки Украины
    США объявили о создании стратегического резерва биткойна
    Глава МАГАТЭ раскритиковал дискуссии Макрона о ядерном оружии
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    11 комментариев
    7 марта 2025, 11:12 • Экономика

    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Что угрожает мировому господству доллара

    Трамп испортил «улыбку доллара»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает?

    Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс в интервью Bloomberg Television заявил, что широкий подход, который США применяют к другим странам, представляет собой серьезную угрозу для роли доллара как центральной валюты в мировой экономике за последние пять десятилетий.

    С одной стороны, Трамп повышает тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая, а также планирует ввести пошлины против ЕС, чтобы помочь сбалансировать торговые потоки, увеличить производство внутри США и повысить федеральные доходы страны.

    Однако инвесторы обеспокоены торговой войной, поэтому акции США падают, а доллар начал распродажу. Инвесторы обеспокоены политикой США и пытаются избавиться от доллара. В среду курс доллара США по отношению к основным валютам колебался около трехмесячного минимума. Причем последнее падение доллара удивило тех, кто ожидал, что торговые войны и геополитическая напряженность приведут, наоборот, к укреплению этой валюты.

    Reuters отмечает, что в прошлом доллар обычно процветал в такие моменты, когда инвесторы искали безопасное убежище в казначейских облигациях США или долларовых депозитах. Такое поведение на валютных рынках известно как «улыбка доллара». Основная идея заключается в том, что доллар имеет тенденцию расти во времена высокой инфляции и повышения процентных ставок в США, а также во времена крупных геополитических потрясений.

    Однако на этот раз все по-другому. Инвесторы обеспокоены влиянием эскалации торговой напряженности на мировую экономику. Ожидания, что рост мировой экономики замедлится, приводят к падению цен на нефть.

    «Последние экономические данные США показывают неоднозначную картину: рынок труда охлаждается, промышленность тормозится, но сектор услуг расширяется. Такое сочетание говорит не в пользу сильного курса доллара», – заявляет Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    «Тарифная война неизбежно приведет к замедлению или остановке роста экономики США, а также добавит сложности для рынка труда. Все это может заставить ФРС США возобновить цикл смягчения и начать количественное смягчение во второй половине 2025 года», – говорит Алексей Грищенко, профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ. Это тоже говорит в пользу ослабления доллара как мировой валюты.

    Сейчас слабеть доллару помогает еще и Евросоюз. «Динамика индекса доллара – это не только экономика США, но во многом еще и ситуация в Европе. А европейская валюта показывает ударный рост после победы на выборах в Германии партии ХДС/ХСС, которая готова увеличить госрасходы на 500 млрд евро, что может не только потенциально компенсировать напряженность в мировой торговле, но и взбодрить промышленный сектор Германии. Рост доходности евробондов снижает привлекательность доллара», – отмечает Потавин.

    По его словам, обычно курс доллара растет, когда экономика США находится или в глубоком спаде, или на сильном подъеме, а промежуточные периоды замедления роста, как сейчас, более сложны для американской валюты. Сокращение госрасходов и торговые войны могут уменьшить преимущество экономики США в росте по сравнению с другими странами и дальше ослабить доллар, не исключает Потавин.

    Бывший министр финансов США Саммерс считает, что цели Трамп ставит правильные в плане достижения страной конкурентоспособности в торговле, но методы для их достижения вызывают беспокойство.

    Пока США со многими своими партнерами вступает в торговую конфронтацию и получает ответные меры от них, Европа и Китай могут сблизиться друг с другом. Предыдущая торговая война привела к сближению Китая с БРИКС и росту доли расчетов в национальных валютах и юанях. Это сближение чуть было не привело к созданию единой валюты стран БРИКС. Чем жестче США закручивают гайки, тем больше мотивации у Китая не забрасывать эту идею, а реализовывать ее. Теперь дедолларизации мировой экономики может помочь еще и Евросоюз.

    Кроме того, Вашингтон критикует и ведет борьбу с традиционными покупателями казначейских облигаций, отбивая у них охоту давать в долг США. Хотя займы американскому правительству по-прежнему очень нужны, так как жить на свои средства США давно разучились.

    Таким образом, есть мнение, что самая сокрушительная за 100 лет торговая война может больше навредить американской экономике, чем помочь. Если перейти грань и переборщить с пошлинами, то США и доллар окажутся в числе проигравших.

    Однако Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, считает, что пока перебарщивают скорее критики Трампа. «Саммерс явно преувеличивает угрозу для доллара. За последний месяц индекс доллара DXY потерял 3%, но тем не менее ниже психологически знаковой отметки в 100 пунктов индекс так и не опустился. Поддержку доллару оказывает относительно сильная американская экономика, которая в 2024 году выросла на 2,8%. Хотя это немного меньше, чем в 2023 году, когда ВВП США вырос на 2,9%, но зато больше, чем рост экономики Евросоюза (на 0,8%), Великобритании (на 0,9%) и Японии (на 0,1%). То есть в группе G7 США по-прежнему являются ярко выраженным лидером с точки зрения экономического роста», – говорит Мильчакова.

    Кроме того, поддержку доллару оказывает и ФРС, которая поставила на паузу снижение процентной ставки, что укрепило американскую валюту.

    Что касается жесткости торговых пошлин Дональда Трампа против своих важных торговых партнеров, которые спровоцировали ответные пошлины, в частности со стороны Китая, то она может быть смягчена.

    «Хотя у Дональда Трампа формально конфликт чуть ли не со всем миром, на этот раз президент США, судя по всему, готов снижать тарифы, если другие страны выполнят его условия. В торговой войне 2019 года с Китаем такого не было, там ни одна сторона не собиралась уступать другой довольно длительное время», – считает Мильчакова.

    По ее мнению, на этот раз Трамп пока не перебарщивает с тарифами на импорт, а ведет себя скорее как рациональный политик, который заинтересован поддержать отечественного производителя, и активно приглашает бизнес со всего мира переносить производство в США, чтобы избежать пошлин.

    «Если бы Трамп вел себя как слон в посудной лавке и вводил бы совершенно бездумно и безответственно 100%-ные пошлины на все товары мира изо всех стран, то это нанесло бы ущерб американской экономике в виде роста инфляции и, соответственно, ущерб доллару.

    Его заявление о 100%-ных тарифах для БРИКС выглядело откровенно безответственным, но пока дальше заявлений дело не пошло, возможно, это был способ поторговаться», – рассуждает Мильчакова.

    Что касается удара по крупнейшим кредиторам США, то Трамп бьет по второму своему крупнейшему кредитору – Китаю. Однако у него остаются Япония, которая занимает первое место, и Великобритания – третий крупнейший кредитор Штатов. «Интересно, что Трамп ни разу не говорил о пошлинах для японских товаров и, наоборот, даже предлагает Японии осуществить инвестиции в строительство газопровода на Аляске. А с Великобританией, по его словам, у США нет торгового дефицита, значит, и пошлины для нее не вполне актуальны», – отмечает Мильчакова.

    Что касается казначейских облигаций США, то для доллара было бы критично, если бы Китай продал весь свой пакет, так как вслед за ним это бы сделали другие крупнейшие кредиторы США – Великобритания и Япония.

    Однако пока Китай хоть и сокращает свои вложения в американские гособлигации, но полностью от них не избавляется. Его вложения на февраль 2025 года составляют 759 млрд долларов. Это второй результат после Японии, которая хранит в трежерис чуть более 1 трлн долларов.

    Торговая война США с Китаем сблизила Пекин с развивающимися странами БРИКС. «Страны БРИКС активно проводят дедолларизацию национальных экономик и внешней торговли, особенно Россия, но для доллара в краткосрочном периоде это не представляет угрозы. Однако если со временем на базе БРИКС образуется некий антидолларовый пул, к которому присоединится значительная часть незападных стран мира, и доля доллара в международных расчетах резко упадет, тогда у США будет серьезный повод задуматься об ошибочных решениях. И тогда США придется думать, как из этой ситуации выходить – вводить новые санкции и пошлины или воспользоваться оружием своих оппонентов, например, создать единую валюту Северной Америки "амеро", цифровой доллар и т. д. Но, скорее всего, Трамп уже не будет президентом, когда такая ситуация станет реальностью», – заключает собеседник.

    Главное
    Путин пообещал вручить награду вынесшей тело мужа с поля боя медику из Тувы
    Венгрия и ЕС поспорили о международной изоляции
    Захарова сыронизировала по поводу доклада Литвы о «российских угрозах»
    Американские B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии
    Армия Сирии начала операцию в Латакии и Тартусе против сторонников Асада
    SpaceX потеряла прототип Starship во время тестового запуска
    Иностранцы вывезли советские чертежи из Николаева

    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

    Перейти в раздел

    Глава Госдепа посыпал голову пеплом недостаточно сильно

    Появление госсекретаря США Марко Рубио в эфире с крестом на лбу вызвало среди европейцев истерику. Но дело не в кресте, а в признании того, что Вашингтон вел с Россией на Украине «прокси-войну», как руководство самой России и заявляло все три года СВО. Однако Рубио стоило бы уточнить еще два момента, крайне важных для разрешения вопроса о войне и мире. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый герой Украины в США не осилит свою миссию

    Один из конгрессменов США – Эл Грин – прославился на всю Украину. Он поднял скандал, попытался перекричать самого Дональда Трампа и поклялся добиться досрочной отставки президента. Теперь украинцы пишут Грину слова поддержки. Но сможет ли этот специфически знаменитый политик помочь Киеву на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.

      0 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Православие как способ приблизить к России пять стран

      У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

      2 комментария
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Ничтожество Европы стало угрожающим

      Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

      11 комментариев
    Перейти в раздел

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............