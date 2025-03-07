Трамп испортил «улыбку доллара»

Что угрожает мировому господству доллара

Tекст: Ольга Самофалова

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс в интервью Bloomberg Television заявил, что широкий подход, который США применяют к другим странам, представляет собой серьезную угрозу для роли доллара как центральной валюты в мировой экономике за последние пять десятилетий.

С одной стороны, Трамп повышает тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая, а также планирует ввести пошлины против ЕС, чтобы помочь сбалансировать торговые потоки, увеличить производство внутри США и повысить федеральные доходы страны.

Однако инвесторы обеспокоены торговой войной, поэтому акции США падают, а доллар начал распродажу. Инвесторы обеспокоены политикой США и пытаются избавиться от доллара. В среду курс доллара США по отношению к основным валютам колебался около трехмесячного минимума. Причем последнее падение доллара удивило тех, кто ожидал, что торговые войны и геополитическая напряженность приведут, наоборот, к укреплению этой валюты.

Reuters отмечает, что в прошлом доллар обычно процветал в такие моменты, когда инвесторы искали безопасное убежище в казначейских облигациях США или долларовых депозитах. Такое поведение на валютных рынках известно как «улыбка доллара». Основная идея заключается в том, что доллар имеет тенденцию расти во времена высокой инфляции и повышения процентных ставок в США, а также во времена крупных геополитических потрясений.

Однако на этот раз все по-другому. Инвесторы обеспокоены влиянием эскалации торговой напряженности на мировую экономику. Ожидания, что рост мировой экономики замедлится, приводят к падению цен на нефть.

«Последние экономические данные США показывают неоднозначную картину: рынок труда охлаждается, промышленность тормозится, но сектор услуг расширяется. Такое сочетание говорит не в пользу сильного курса доллара», – заявляет Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

«Тарифная война неизбежно приведет к замедлению или остановке роста экономики США, а также добавит сложности для рынка труда. Все это может заставить ФРС США возобновить цикл смягчения и начать количественное смягчение во второй половине 2025 года», – говорит Алексей Грищенко, профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ. Это тоже говорит в пользу ослабления доллара как мировой валюты.

Сейчас слабеть доллару помогает еще и Евросоюз. «Динамика индекса доллара – это не только экономика США, но во многом еще и ситуация в Европе. А европейская валюта показывает ударный рост после победы на выборах в Германии партии ХДС/ХСС, которая готова увеличить госрасходы на 500 млрд евро, что может не только потенциально компенсировать напряженность в мировой торговле, но и взбодрить промышленный сектор Германии. Рост доходности евробондов снижает привлекательность доллара», – отмечает Потавин.

По его словам, обычно курс доллара растет, когда экономика США находится или в глубоком спаде, или на сильном подъеме, а промежуточные периоды замедления роста, как сейчас, более сложны для американской валюты. Сокращение госрасходов и торговые войны могут уменьшить преимущество экономики США в росте по сравнению с другими странами и дальше ослабить доллар, не исключает Потавин.

Бывший министр финансов США Саммерс считает, что цели Трамп ставит правильные в плане достижения страной конкурентоспособности в торговле, но методы для их достижения вызывают беспокойство.

Пока США со многими своими партнерами вступает в торговую конфронтацию и получает ответные меры от них, Европа и Китай могут сблизиться друг с другом. Предыдущая торговая война привела к сближению Китая с БРИКС и росту доли расчетов в национальных валютах и юанях. Это сближение чуть было не привело к созданию единой валюты стран БРИКС. Чем жестче США закручивают гайки, тем больше мотивации у Китая не забрасывать эту идею, а реализовывать ее. Теперь дедолларизации мировой экономики может помочь еще и Евросоюз.

Кроме того, Вашингтон критикует и ведет борьбу с традиционными покупателями казначейских облигаций, отбивая у них охоту давать в долг США. Хотя займы американскому правительству по-прежнему очень нужны, так как жить на свои средства США давно разучились.

Таким образом, есть мнение, что самая сокрушительная за 100 лет торговая война может больше навредить американской экономике, чем помочь. Если перейти грань и переборщить с пошлинами, то США и доллар окажутся в числе проигравших.

Однако Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, считает, что пока перебарщивают скорее критики Трампа. «Саммерс явно преувеличивает угрозу для доллара. За последний месяц индекс доллара DXY потерял 3%, но тем не менее ниже психологически знаковой отметки в 100 пунктов индекс так и не опустился. Поддержку доллару оказывает относительно сильная американская экономика, которая в 2024 году выросла на 2,8%. Хотя это немного меньше, чем в 2023 году, когда ВВП США вырос на 2,9%, но зато больше, чем рост экономики Евросоюза (на 0,8%), Великобритании (на 0,9%) и Японии (на 0,1%). То есть в группе G7 США по-прежнему являются ярко выраженным лидером с точки зрения экономического роста», – говорит Мильчакова.

Кроме того, поддержку доллару оказывает и ФРС, которая поставила на паузу снижение процентной ставки, что укрепило американскую валюту.

Что касается жесткости торговых пошлин Дональда Трампа против своих важных торговых партнеров, которые спровоцировали ответные пошлины, в частности со стороны Китая, то она может быть смягчена.

«Хотя у Дональда Трампа формально конфликт чуть ли не со всем миром, на этот раз президент США, судя по всему, готов снижать тарифы, если другие страны выполнят его условия. В торговой войне 2019 года с Китаем такого не было, там ни одна сторона не собиралась уступать другой довольно длительное время», – считает Мильчакова.

По ее мнению, на этот раз Трамп пока не перебарщивает с тарифами на импорт, а ведет себя скорее как рациональный политик, который заинтересован поддержать отечественного производителя, и активно приглашает бизнес со всего мира переносить производство в США, чтобы избежать пошлин.

«Если бы Трамп вел себя как слон в посудной лавке и вводил бы совершенно бездумно и безответственно 100%-ные пошлины на все товары мира изо всех стран, то это нанесло бы ущерб американской экономике в виде роста инфляции и, соответственно, ущерб доллару.

Его заявление о 100%-ных тарифах для БРИКС выглядело откровенно безответственным, но пока дальше заявлений дело не пошло, возможно, это был способ поторговаться», – рассуждает Мильчакова.

Что касается удара по крупнейшим кредиторам США, то Трамп бьет по второму своему крупнейшему кредитору – Китаю. Однако у него остаются Япония, которая занимает первое место, и Великобритания – третий крупнейший кредитор Штатов. «Интересно, что Трамп ни разу не говорил о пошлинах для японских товаров и, наоборот, даже предлагает Японии осуществить инвестиции в строительство газопровода на Аляске. А с Великобританией, по его словам, у США нет торгового дефицита, значит, и пошлины для нее не вполне актуальны», – отмечает Мильчакова.

Что касается казначейских облигаций США, то для доллара было бы критично, если бы Китай продал весь свой пакет, так как вслед за ним это бы сделали другие крупнейшие кредиторы США – Великобритания и Япония.

Однако пока Китай хоть и сокращает свои вложения в американские гособлигации, но полностью от них не избавляется. Его вложения на февраль 2025 года составляют 759 млрд долларов. Это второй результат после Японии, которая хранит в трежерис чуть более 1 трлн долларов.

Торговая война США с Китаем сблизила Пекин с развивающимися странами БРИКС. «Страны БРИКС активно проводят дедолларизацию национальных экономик и внешней торговли, особенно Россия, но для доллара в краткосрочном периоде это не представляет угрозы. Однако если со временем на базе БРИКС образуется некий антидолларовый пул, к которому присоединится значительная часть незападных стран мира, и доля доллара в международных расчетах резко упадет, тогда у США будет серьезный повод задуматься об ошибочных решениях. И тогда США придется думать, как из этой ситуации выходить – вводить новые санкции и пошлины или воспользоваться оружием своих оппонентов, например, создать единую валюту Северной Америки "амеро", цифровой доллар и т. д. Но, скорее всего, Трамп уже не будет президентом, когда такая ситуация станет реальностью», – заключает собеседник.