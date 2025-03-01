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Лавров разъяснил Сийярто совершенную Киевом попытку теракта на «Турецком потоке»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которого предоставил разъяснения относительно попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», сообщается на сайте МИД России.
В беседе Лавров объяснил, что атака была предпринята киевским режимом с использованием беспилотников.
Петер Сийярто отметил, что Венгрия рассматривает атаку на «Турецкий поток» как угрозу своему суверенитету. Венгерский министр заявил, что газопровод играет ключевую роль в обеспечении надежности поставок природного газа в страну и его возможная неработоспособность может подорвать энергетическую безопасность Венгрии, передает ТАСС.
Сийярто также выразил обеспокоенность тем, что Европейская комиссия ранее гарантировала, что Украина не будет атаковать газовую инфраструктуру, ведущую в Европейский союз. В связи с этим он призвал ЕК прояснить, выполняются ли эти гарантии.
Ранее Лавров призвал Турцию принять меры после атаки Вооруженных сил Украины на объект «Турецкого потока».
Напомним, российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара может воздействовать на Украину в связи с атакой на объект «Турецкого потока».