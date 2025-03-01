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    1 марта 2025, 18:40 • Общество

    Анкара спросит с Украины за атаку на «Турецкий поток»

    Анкара спросит с Украины за атаку на «Турецкий поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Министр иностранных дел России Серей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом атаку украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Этот объект подает газ по «Турецкому потоку». В Анкаре пообещали принять необходимые меры. В экспертной среде отмечают, что атака произошла на фоне скандального визита Зеленского в Вашингтон, и это не простое совпадение.

    В субботу министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинскую атаку на объект газопровода «Турецкий поток». Министр «убедительно просил» Анкару использовать ее возможности для работы с Киевом в целях предотвращения подобных атак. Глава турецкого МИД заверил, что Анкара примет необходимые меры.

    В ночь на 28 февраля российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае. Эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», который предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Его мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа.

    Как отметили в Минобороны, цель атаки, которая произошла «на фоне поездки Владимира Зеленского в Вашингтон», заключалась в остановке поставок газа в Европу. Беспилотники были уничтожены на безопасном расстоянии от объекта – компрессорная станция не пострадала, подача газа продолжается в штатном режиме.

    На сегодня «Турецкий поток» – единственный маршрут доставки российского газа в Европу, исключая поставки морем сжиженного природного газа. С начала года Украина отказалась от транзита российского газа Европу. По подсчетам ТАСС, в январе-феврале Россия нарастила экспорт газа по «Турецкому потоку» более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 3,1 млрд куб. метров.

    Это не первая попытка Украины поразить инфраструктуру «Турецкого потока». В середине января силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ в районе «Русской». Падающие обломки одного беспилотника нанесли незначительные повреждения зданию и оборудованию газоизмерительной станции, но аварийные бригады быстро ее отремонтировали. В России назвали налет актом энергетического терроризма.

    После этого нападения Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить «Турецкий поток». Как сообщал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в рамках полученных Будапештом гарантий от Еврокомиссии Украина согласилась не атаковать инфраструктуру этого трубопровода.

    Кроме того, 17 февраля налету беспилотников ВСУ подвергся нефтетранспортный объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС) «Кропоткинская». В результате станция была выведена из строя.

    «Ситуация с атакой на инфраструктуру «Турецкого потока» аномальная и пока не имеет логического обоснования. Турция является активным партнером Украины, по крайней мере так было до скандала во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом», – отмечает Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. 

    Политолог подчеркивает, что сейчас у Турции нет рычагов влияния на Украину. «Анкара демонстрирует равноудаленность от всех участников конфликта, ранее уже было объявлено, что Турция не пошлет свой миротворческий корпус на Украину. После официального визита в Турцию на этой неделе председателя Совфеда Валентины Матвиенко и Сергея Лаврова с Анкарой, видимо, была проведена определенная просветительская работа», – рассуждает политолог.

    Тарасов напомнил, что нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» является крупнейшей в Кавказском районе Краснодарского края. В атаке на нее задействовалось семь БПЛА. «Я подозреваю, что эти удары связаны с какими-то непубличными действиями казахской дипломатии в связи с непростой ситуацией в регионе, особенно в контексте кризиса в американо-украинских отношениях. Я также не исключаю, что к этим атакам имеет отношение британская разведка», – предположил эксперт.

    На то, что через «Турецкий поток» газ поступает в страны, которые симпатизируют Трампу, указывает военный эксперт Василий Дандыкин. «Но трудно понять, откуда такое поганое отношение украинцев к туркам, которые поддерживают их поставками военной техники и строительством кораблей?» – задается вопросом аналитик.

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    «Подобные атаки говорят об ориентировке Зеленского на те страны, которые ненавидят Россию. Теперь украинцы будут пускаться во все тяжкие.

    На наших глазах разворачивается определенная геополитическая игра», – полагает собеседник, добавив, что «чем хуже положение ВСУ на фронтах, тем больше будет это озлобление, они сейчас вошли в клинч».

    По его словам, успешная работа подразделений ПВО по защите компрессорной станции говорит о том, «что мы можем эффективно отражать подобные налеты». «Объективно говоря, мы отражаем большинство подобных атак», – подчеркнул Дандыкин.

    Эксперт отметил, что данный налет не был массовым, но нужно учитывать и другие атаки, которые тоже отражаются: «Сейчас массовые налеты беспилотников ВСУ происходят эпизодически. Россия наносит удары по местам сборки украинских дронов, ликвидирует базы по подготовке операторов беспилотников на фронте и в дальнем тылу. Все это сказывается на возможностях противника».

    При этом Россия совершенствует свои средства противовоздушной обороны, «наблюдались случаи тарана дальних беспилотников». «Система ПВО усилена в знаковых субъектах, особенно в приграничной зоне, к которой относится и Краснодарский край», – пояснил собеседник.

    Особенно эффективными средствами для отражения воздушных атак Дандыкин назвал мобильный ЗРК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор». «Зеленский делал комплимент американцам, говорил, что лучшие ПВО производят в Америке, но на мой взгляд, российские комплексы все-таки лучше. Они прошли проверку боем. Это вечное соперничество средств противовоздушной обороны и сил нападения», – заключил спикер.

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