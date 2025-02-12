Орбан заявил о необходимости отмены санкций ЕС против российской энергетики

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением о необходимости отмены санкций Евросоюза в области энергетики против России, передает ТАСС. Орбан отметил, что снятие ограничений на поставки российских энергоносителей позволит обеспечить европейскую экономику свободными источниками энергии.

«Энергетические санкции необходимо отменить. Источники энергоносителей для европейской экономики должны быть освобождены от ограничений», – подчеркнул Орбан на пресс-конференции после встречи с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Орбан добавил, что энергетические санкции наносят вред не только России, но и европейским странам, и выразил надежду, что Европейский союз пересмотрит свою политику в этом вопросе. Он отметил важность восстановления экономического сотрудничества между ЕС и Россией для достижения стабильности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан призвал Евросоюз отстаивать интересы стран-членов объединения перед Украиной. В эфире радио Kossuth он подчеркнул, что Киев должен возобновить транзит российского газа в ЕС, а также прекратить атаки на трубопровод «Турецкий поток», поскольку действия офиса Зеленского угрожают энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.